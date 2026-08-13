«На пару секунд я подумала, что Боря воскрес»: что скрывал Борис Моисеев и почему его директор стал главным наследником

13 августа 2026, 18:44

Борис Моисеев (Фото: Кадр из передачи «Секрет на миллион»)

На протяжении многих лет арт-директор Сергей Горох оставался верной опорой Бориса Моисеева. Креативный директор был всегда рядом с артистом как в периоды головокружительных триумфов, так и в горькие времена славы. Подобная преданность порождала массу слухов, особенно на фоне непрекращающихся разговоров о нетрадиционной ориентации певца. Публика видела в нём короля эпатажа, но его визуальный стратег уверяет: белорусский соловей был трудоголиком и мастером, который оказался в ловушке собственного сценического образа. Что скрывал балетный хулиган от зрителей и почему остался один в конце жизни, расскажет «Радио 1».





Содержание Главный претендент на наследство Почему Борис Моисеев бросил успешную карьеру в США и вернулся в Россию? Эпатаж как стратегия Что скрывалось за вызывающим образом Моисеева Знакомый взгляд, родные черты — сердце сжалось: «Боря?» Кто на самом деле заботится о наследии Бориса Моисеева и почему брат остался ни с чем

Главный претендент на наследство



Борис Моисеев (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Почему Борис Моисеев бросил успешную карьеру в США и вернулся в Россию?



Борис Моисеев и Алла Пугачёва (Фото: Кадр из документального выпуска «Прощание»)

«Главный продюсер Бориса Моисеева — это сам Борис Моисеев. Это он всё придумал. Он чётко каждый день шёл к своей цели, — говорил Сергей.

Эпатаж как стратегия



Борис Моисеев (Фото: Кадр из документального выпуска «Прощание»)

«Он смоделировал этот скандальный образ. И от него нельзя было отходить. Либо ты уже погружаешься в эту историю, и это твой кислород… Он пошёл до конца и получил доверие публики, хотя таким непростым путём», — пояснил Сергей.

Что скрывалось за вызывающим образом Моисеева

«Жил только сценой… «Мне нужно работать. Я буду работать до конца», — цитирует слова Бориса арт-директор.

«Самое страшное, что произошло в конце жизни Бориса, — болезнь именно этот дар забрала. Он мог уже не танцевать, не петь, он мог просто говорить… Когда у него забрали речь, он закрылся», — с горечью произнёс Сергей.

Знакомый взгляд, родные черты — сердце сжалось: «Боря?»

«Начиная смотреть, была стойко уверена, что это какой-то родственник Бориса»; «Поразительное сходство. Я на пару секунд подумала, будто Боря воскрес», — писали поклонники.

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«Сергей — удивительный человек, конечно. Никогда не жил своей жизнью и не научился жить. Даже внешне — копия Бориса», — не унимались комментаторы.

«Моисеев — это явление. Петь, танцевать толком не умел. Однако никаких отрицательных эмоций никогда не вызывал. Вот что значит харизма и чистая репутация!» — написал один из пользователей.

Кто на самом деле заботится о наследии Бориса Моисеева и почему брат остался ни с чем



Маркс Толкач (Фото: Кадр из документального выпуска «Прощание»)

«Вы помните все, конечно, как незадолго до смерти Бори Моисеева его старший брат обвинил Сергея Гороха, директора Моисеева, бог знает в чём? И держит он его чуть ли не на привязи в подвале, морит голодом и силой понудил Моисеева переписать всё свое имущество на Гороха? Помните? Это всё - дело прошлое! Я о другом! Не случилось братцу нагреть руки на наследстве, и забыл он о своем брате! Кто его похоронил, кто его память каждый год баюкает и пестует, кто памятник будет ставить и за могилой ухаживать — братцу было не интересно! А вот Серёжа Горох оказался человеком памятливым и преданным!» — высказалась правозащитница.