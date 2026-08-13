«На пару секунд я подумала, что Боря воскрес»: что скрывал Борис Моисеев и почему его директор стал главным наследником
На протяжении многих лет арт-директор Сергей Горох оставался верной опорой Бориса Моисеева. Креативный директор был всегда рядом с артистом как в периоды головокружительных триумфов, так и в горькие времена славы. Подобная преданность порождала массу слухов, особенно на фоне непрекращающихся разговоров о нетрадиционной ориентации певца. Публика видела в нём короля эпатажа, но его визуальный стратег уверяет: белорусский соловей был трудоголиком и мастером, который оказался в ловушке собственного сценического образа. Что скрывал балетный хулиган от зрителей и почему остался один в конце жизни, расскажет «Радио 1».
Главный претендент на наследствоОткрыть то, что столько лет оставалось за кадром, Сергей решил в подкасте «Святые 90-е с Андреем Вульфом». Он рассказал, как оказался в центре этой истории и почему всё, что всегда обсуждалось тайком, на самом деле является результатом многолетнего доверия и заботы. В последние годы жизни Сергей Горох стал для Бориса Моисеева по-настоящему родным человеком. Верный соратник самоотверженно ухаживал за певцом после перенесённых инсультов, оставаясь его главной опорой до самого конца. Высшей мерой доверия и признательности стало завещание танцовщика: в знак благодарности артист эстрады оставил директору всю недвижимость — квартиру в Москве, апартаменты в Болгарии и Юрмале. Сегодня Горох бережно сохраняет творческое наследие Моисеева, оцифровывая архивы и готовя к выпуску неизданные материалы.
Медиатор подчёркивает законность получения имущества и отсутствие судебных споров. Впрочем, их многолетняя близость по-прежнему порождает слухи: для одних Сергей — незаменимый помощник, для других — нечто большее, чем просто друг.
Почему Борис Моисеев бросил успешную карьеру в США и вернулся в Россию?Знакомство двух «белорусов» произошло ещё в Вильнюсе на гастролях Пугачёвой, именно тогда будущий директор впервые оказался за кулисами, а спустя несколько лет судьба вновь свела его с артистом. Официально Горох присоединился к команде в 1991 году. Начав с роли иллюзиониста, будущий директор со временем стал незаменимой фигурой в жизни и работе коллектива. В интервью Сергей Горох решительно опроверг устоявшийся миф о Борисе Моисееве. Арт-директор опроверг популярное заблуждение о том, что легенда 90-х вернулся из Америки из-за творческих неудач, заявив, что причины его решения были совершенно другими. Несмотря на успешную работу в Италии и США, артиста неудержимо влекло на родину. По воспоминаниям Гороха, во время утренних пробежек певец с трудом сдерживал слёзы, наблюдая за самолётами, направляющимися в Москву. Как только представилась возможность, он без колебаний разорвал заокеанский контракт, выплатив солидный штраф, и начал карьеру с чистого листа. Зарубежный опыт оказался по-настоящему плодотворным: «Мистер Эпатаж» вернулся с чётким видением того, как должно выглядеть современное шоу.
«Главный продюсер Бориса Моисеева — это сам Борис Моисеев. Это он всё придумал. Он чётко каждый день шёл к своей цели, — говорил Сергей.По мнению преданного партнёра Моисеева, именно эта прозорливость обеспечила Борису статус одной из ключевых фигур отечественной эстрады 90-х годов.
Эпатаж как стратегияБорис Моисеев был одним из первых публичных людей в России, кто открыто говорил о своей сексуальной ориентации*. Позже создатель собственного театра признавался, что это было частью его образа, провокацией для привлечения внимания. В интервью танцор говорил, что все его скандальные заявления — это «шоу» и «игра». Горох в интервью подтверждал, что Моисеев сознательно создавал эпатажный образ. По словам правой руки балетного хулигана, фрик-артист понимал, что, выбрав такой путь, он должен идти до конца, не давая повода для сомнений.
«Он смоделировал этот скандальный образ. И от него нельзя было отходить. Либо ты уже погружаешься в эту историю, и это твой кислород… Он пошёл до конца и получил доверие публики, хотя таким непростым путём», — пояснил Сергей.
Что скрывалось за вызывающим образом МоисееваНаиболее неожиданные признания медиатора касались не громких скандальных историй, а подлинной натуры артиста. По словам директора, за вызывающей маской эпатажника скрывался невероятно чуткий и душевный человек. Борис был преданным другом, никогда не возвращался из поездок без подарков для близких, легко объединял вокруг себя людей и умел по-настоящему радоваться чужим успехам. При этом главным смыслом его существования оставалась сцена, которой он отдал всю свою жизнь без остатка.
«Жил только сценой… «Мне нужно работать. Я буду работать до конца», — цитирует слова Бориса арт-директор.Заслуженный артист РФ не отменял концерты даже после инсульта. Уговорить сократить нагрузку было почти невозможно.
«Самое страшное, что произошло в конце жизни Бориса, — болезнь именно этот дар забрала. Он мог уже не танцевать, не петь, он мог просто говорить… Когда у него забрали речь, он закрылся», — с горечью произнёс Сергей.
Знакомый взгляд, родные черты — сердце сжалось: «Боря?»После выхода интервью зрители признались: странное чувство не отпускало их на протяжении всего просмотра.
«Начиная смотреть, была стойко уверена, что это какой-то родственник Бориса»; «Поразительное сходство. Я на пару секунд подумала, будто Боря воскрес», — писали поклонники.Пользователи также обратили внимание на удивительную деталь: за 30 лет неразлучной работы директор невольно перенял манеру речи и характерные повадки своего многолетнего подопечного.
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«Сергей — удивительный человек, конечно. Никогда не жил своей жизнью и не научился жить. Даже внешне — копия Бориса», — не унимались комментаторы.Не обошлось и без откровений поклонников, адресованных лично самому артисту.
«Моисеев — это явление. Петь, танцевать толком не умел. Однако никаких отрицательных эмоций никогда не вызывал. Вот что значит харизма и чистая репутация!» — написал один из пользователей.
Кто на самом деле заботится о наследии Бориса Моисеева и почему брат остался ни с чемСергей Горох, многолетний директор и ближайший друг Бориса Моисеева, стал главным хранителем памяти артиста после его смерти. В отличие от родственников певца, которые, по словам адвоката Маргариты Гавриловой, потеряли интерес к его могиле и наследию после неудачной судебной тяжбы, Горох продолжает заботиться о захоронении на Троекуровском кладбище, публиковать неизданные песни Моисеева и организовывать выставки костюмов певца. Родной брат танцора, Маркс Толкач, пытался оспорить завещание в суде, по которому всё имущество хореографа переходило Гороху, но проиграл дело, так как экспертиза подтвердила вменяемость балетмейстера при подписании документов. Адвокат Гаврилова в своём выступлении в соцсетях обратилась к аудитории с риторическими вопросами и резкими словами.
«Вы помните все, конечно, как незадолго до смерти Бори Моисеева его старший брат обвинил Сергея Гороха, директора Моисеева, бог знает в чём? И держит он его чуть ли не на привязи в подвале, морит голодом и силой понудил Моисеева переписать всё свое имущество на Гороха? Помните? Это всё - дело прошлое! Я о другом! Не случилось братцу нагреть руки на наследстве, и забыл он о своем брате! Кто его похоронил, кто его память каждый год баюкает и пестует, кто памятник будет ставить и за могилой ухаживать — братцу было не интересно! А вот Серёжа Горох оказался человеком памятливым и преданным!» — высказалась правозащитница.
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