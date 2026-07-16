«Меня избили, жестоко»: внебрачный ребенок от Александра Абдулова и скандал в эфире шоу «На самом деле». Куда пропала тайная возлюбленная звезды «Ленкома»
Она работала в Париже, дружила со знаменитостями и сбежала от жениха-министра. Вернувшись в Москву, взяла интервью у главного красавца российского кино — и влюбилась без памяти. Их роман длился два года, но закончился одной фразой: «Ты — пиявка на теле акулы». Спустя годы она написала мемуары, заказала ДНК-тест и ушла в монастырь. Что случилось с женщиной, которой когда-то вскружил голову Александр Абдулов, и почему сегодня она вынуждена просить помощи у подписчиков и жить в палатке, расскажет «Радио 1».
От шахматной доски до театрального буфета: путь Ларисы ШтейнманЛариса Штейнман (в девичестве Стахеева) родилась 5 февраля 1972 года в чувашском селе Яльчики. Её отец был актёром и режиссёром местного драмтеатра, а мать трудилась бухгалтером. Девочка росла невероятно одарённой: окончила школу с золотой медалью, играла на фортепиано, пела в хоре и даже стала чемпионом по шахматам среди юниоров. В 1989 году Лариса поступила в Московский историко-архивный институт (ныне РГГУ) на факультет защиты информации.
После окончания вуза она отказалась от карьеры архивиста. Поработав моделью, девушка уехала в Париж, где вышла замуж за реставратора Олега Штейнмана, родила сына и сделала карьеру в журналистике. Спустя время молодая женщина вернулась в Москву, где и встретила свою главную любовь — Александра Абдулова. Их встреча произошла в театральной столовой «Ленкома». Журналистка пришла взять интервью у знаменитого актёра. Абдулов, по воспоминаниям Штейнман, был в прекрасной форме: шутил, рассказывал истории, произносил тосты. В какой-то момент респондент поинтересовался, хочет ли она, чтобы все присутствующие в буфете замолчали. «Граф Калиостро» поднялся, обвёл взглядом шумное помещение — и действительно наступила абсолютная тишина. Лариса была очарована.
В то время у артиста были отношения с Галиной Лобановой. Пара жила в гражданском браке, но сердечной привязанности уже не было. Бывшая манекенщица позже утверждала, что не разрушала чужую семью, а просто оказалась рядом в нужный момент. Молодая женщина была одержима Абдуловым: вешала портрет Александра над кроватью, молилась за его здоровье и была готова посвятить избраннику лучшие годы, надеясь, что тот оценит её преданность и полюбит в ответ.
Какие унижения терпела и что получила на прощаниеПереехав к Абдулову, Лариса с энтузиазмом занялась хозяйством и была поражена скромным бытом: выцветшей клеёнкой вместо скатерти, рваными носками и старой одеждой. Она стирала, убирала, обновляла его гардероб, но актёр словно не замечал её усилий. Финансовая щедрость актёра носила хаотичный и унизительный характер. Однажды целый месяц пришлось уговаривать, чтобы купить стиральную машину, а на просьбу дать деньги на автомобиль последовал сухой отказ. Зато он мог среди ночи вызвать женщину в казино, бросить часть выигрыша со словами «А теперь исчезни, пока не передумал!» и к утру вернуться домой совершенно без денег. Наиболее болезненным для девушки оказалось полное безразличие Александра к ней как к личности. Актёр целых полгода не мог запомнить её фамилию.
Ситуация усугубилась на фестивале «Кинотавр», где Абдулов представил спутницу как «какого-то Штейнмана», который просто займёт место в его гостиничном номере. Разрыв отношений прошёл без громких скандалов, но с холодной будничностью. Прощаясь, знаменитость сухо бросил пару слов и вручил бывшей возлюбленной 500 рублей. Из всех «подарков» у Ларисы на память осталась обычная керамическая тарелка.
Жестокие слова Абдулова, которые она запомнила навсегдаТяжёлым ударом при расставании для Ларисы стали жестокие слова некогда любимого человека. По воспоминаниям журналистки, актёр саркастично поинтересовался: «Ну что, будешь всем теперь про меня рассказывать? Это же смешно! Ты хоть понимаешь, что всего лишь пиявка на теле акулы?» Писательница шутя пообещала сделать свою любовь к нему достоянием общественности. Однако эта всенародная огласка обошлась ей слишком дорого, навсегда испортив репутацию.
Спустя два года изматывающей связи Абдулов сменил замки, и Лариса уехала во Францию. Там, в парижской подземке, по словам бывшей избранницы артиста, она оставила свою прошлую жизнь.
«Однажды мне стало так плохо на душе, что я раздала абсолютно все свои украшения на станции метро — серьги, кольца... Мне просто хотелось избавиться от всего этого, чтобы начать жить с чистого листа», — рассказывала Лариса Штейнман в интервью женскому журналу «Суперстиль».Хотя позже в другом интервью она признавалась, что из ценностей у неё была только та самая фарфоровая тарелка, подаренная Александром.
Скандальное заявление и провал на детекторе лжиСпустя годы Лариса Штейнман издала автобиографическую историю любви с Александром Абдуловым. Вскоре после этого писательница появилась в эфире программы «На самом деле» с громким заявлением. Якобы у неё растёт дочь Мари-Изабель, и отцом ребёнка является Александр Гаврилович. Журналисты быстро выявили хронологические нестыковки, так как девочка появилась на свет в 2005 году, когда отношения пары уже давно завершились. Проведённая ДНК-экспертиза по образцам со старой одежды актёра полностью опровергла родство. Несмотря на этот вердикт и результаты проверки на полиграфе, указывающие на неискренность женщины, Штейнман продолжала настаивать на своей версии. Официальная семья артиста проигнорировала эти скандальные заявления, позволив единственной признанной дочери народного артиста расти в спокойной обстановке.
Почему женщина, которую любил сам Абдулов, оказалась в монастыре?В 2019 году экс-возлюбленная звезды «Ленкома» вышла замуж за спортивного итальянца Давиде Альберти, но этот союз быстро распался. В последние годы её преследуют несчастья — микроинсульт, безденежье, отсутствие работы, проблемы с документами, побои собутыльников, смерть мамы. Однажды Лариса Штейнман в социальной сети попросила подписчиков о помощи.
«SOS. Ребята, мне нужна помощь. Вчера ночью меня избили, жестоко. Полиция не принимает заявление, мотивируя тем, что избили меня не у себя дома, а в гостях. Говорят, незаконное вторжение, хотя там были мои друзья. Вернее, их я считала таковыми. Что делать?» — приводит слова женщины «Экспресс газета».
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А в Венеции, по словам критика Натальи Ртищевой, Ларисе, её подруге, приходилось спать на пляже. Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что, возможно, все эти неприятности и привели её к решению уйти от мира и найти приют в объятиях Бога. По информации издания, Лариса ушла в Топловский женский монастырь в Крыму в 2023 году. Послушница рассказала о своём распорядке дня: службы в 6:00 и 16:00, завтрак в 7:30, обед в 11:30, ужин в 17:00, отбой в 22:00.
Свой уход экс-возлюбленная Абдулова объяснила словами: «Дико устала. От всего. Ничего не помогало. Приехала на перезагрузку». Сейчас женщина смиренно работает в храме под Воронежем.
«Я работаю на свечном ящике. Продаю свечки. Много странных людей бывает», — рассказывала трудница-послушница.Изредка она появляется в Москве, где по-прежнему пытается наладить личную жизнь — правда, попытка завязать роман с женатым совладельцем ресторана на Арбате провалилась.