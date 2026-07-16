«Меня избили, жестоко»: внебрачный ребенок от Александра Абдулова и скандал в эфире шоу «На самом деле». Куда пропала тайная возлюбленная звезды «Ленкома»

16 июля 2026, 18:34

Александр Абдулов (Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов)

Она работала в Париже, дружила со знаменитостями и сбежала от жениха-министра. Вернувшись в Москву, взяла интервью у главного красавца российского кино — и влюбилась без памяти. Их роман длился два года, но закончился одной фразой: «Ты — пиявка на теле акулы». Спустя годы она написала мемуары, заказала ДНК-тест и ушла в монастырь. Что случилось с женщиной, которой когда-то вскружил голову Александр Абдулов, и почему сегодня она вынуждена просить помощи у подписчиков и жить в палатке, расскажет «Радио 1».





Содержание От шахматной доски до театрального буфета: путь Ларисы Штейнман Какие унижения терпела и что получила на прощание Жестокие слова Абдулова, которые она запомнила навсегда Скандальное заявление и провал на детекторе лжи Почему женщина, которую любил сам Абдулов, оказалась в монастыре?

От шахматной доски до театрального буфета: путь Ларисы Штейнман



Александр Абдулов (Фото: РИА Новости/Шахвердиев)

Какие унижения терпела и что получила на прощание



Александр Абдулов (РИА Новости/Владимир Родионов)

Жестокие слова Абдулова, которые она запомнила навсегда

«Однажды мне стало так плохо на душе, что я раздала абсолютно все свои украшения на станции метро — серьги, кольца... Мне просто хотелось избавиться от всего этого, чтобы начать жить с чистого листа», — рассказывала Лариса Штейнман в интервью женскому журналу «Суперстиль».

Скандальное заявление и провал на детекторе лжи



Александр Абдулов (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Почему женщина, которую любил сам Абдулов, оказалась в монастыре?

«SOS. Ребята, мне нужна помощь. Вчера ночью меня избили, жестоко. Полиция не принимает заявление, мотивируя тем, что избили меня не у себя дома, а в гостях. Говорят, незаконное вторжение, хотя там были мои друзья. Вернее, их я считала таковыми. Что делать?» — приводит слова женщины «Экспресс газета».

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«Я работаю на свечном ящике. Продаю свечки. Много странных людей бывает», — рассказывала трудница-послушница.