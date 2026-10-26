26 октября 2026, 11:55

Сергей Гинзбург (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Ему 65 лет, ей — 34. Разница в 31 год, четверо сыновей от трёх женщин и один «второй шанс». Пока интернет считает морщины Ольги Виниченко, а режиссёру язвительно напоминают о возрасте, сам он меняет памперсы по ночам и варит кашу. Как человек, который четверть века был «мужем Красной Шапочки», пережил громкий развод и нашёл тихое счастье в подмосковном доме с яблонями и смородиной, читайте в материале «Радио 1».





Содержание 25 лет в тени «Красной шапочки» «Симпатичный мужчина с трубкой»: как развивались отношения 42 недели и четыре килограмма упрямства «Бабушка-стайл» и ответ хейтерам Яблони, смородина и второй шанс

25 лет в тени «Красной шапочки»



Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

«Мы стали братом и сестрой, которые ненавидят друг друга за общие воспоминания», — объяснял он в радиоэфире.

«Не хочу вдаваться в грязные подробности, скажу только, что муж, как всегда, узнал всё последним — все вокруг были уже сильно в теме. Спросил Яну прямо, и она во всём призналась. С единственной оговоркой, что сей цирюльник появился в виде мести за мой роман с Крюковой. Замечательно. Око за око. Классика жанра, за исключением одной-единственной проблемы — у меня романа с Женей не было!» — цитирует режиссёра «СтарХит».

«Симпатичный мужчина с трубкой»: как развивались отношения

«Я даже не знала, кто это. Мне понравился его профиль. И трубка», — говорила она журналу «Атмосфера».



Сергей Гинзбург с супругой Ольгой Виниченко (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

42 недели и четыре килограмма упрямства

«Я умоляла врача сделать мне кесарево сечение в обмен на квартиру. Меня чуть-чуть обезболили, но всё равно это был кошмар», — вспоминала она в беседе с журналистами.

«Когда я увидела сыночка, несмотря на эту ужасную боль, испытала какое-то неимоверное, космическое состояние, которое нельзя описать словами», — говорила звезда «Милиционера с Рублёвки».

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«Бабушка-стайл» и ответ хейтерам

«Вы хотите, чтобы через неделю после родов я вышла в корсете и со вставной челюстью? У меня идёт грудное вскармливание. Моё тело выносило и родило человека. Оно имеет право быть мягким, уставшим и неидеальным», — написала она в соцсетях.

«Пусть говорят. Те, кто считает мои года, пусть посчитают лучше мои снятые фильмы. Я не собираюсь бегать марафон, чтобы доказать анонимам из сети, что я ещё ого-го», — отвечает злопыхателям сценарист.

Яблони, смородина и второй шанс



Ольга Виниченко (Фото: кадр из фильма «Жена полицейского»)

«Дача — это родовое гнездо Сергея Владимировича, наше место силы. У нас там растёт смородина, я посадила топинамбур…» — говорит Ольга «МК».

«У него ужасный характер — в нас обоих», — смеётся артистка.

«Младший — это мой второй шанс», — цитирует продюсера «TVcenter.ru».