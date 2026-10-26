Меняет памперсы в 65, а возлюбленная «подурнела» в 34: как сбежавший от Яны Поплавской Сергей Гинзбург и Ольга Виниченко переживают травлю после рождения сына
Ему 65 лет, ей — 34. Разница в 31 год, четверо сыновей от трёх женщин и один «второй шанс». Пока интернет считает морщины Ольги Виниченко, а режиссёру язвительно напоминают о возрасте, сам он меняет памперсы по ночам и варит кашу. Как человек, который четверть века был «мужем Красной Шапочки», пережил громкий развод и нашёл тихое счастье в подмосковном доме с яблонями и смородиной, читайте в материале «Радио 1».
25 лет в тени «Красной шапочки»Сергей Гинзбург родился 24 января 1961 года в Москве. С Яной Поплавской, всесоюзной Красной Шапочкой, он прожил 25 лет — за это время выросли двое сыновей, Клим и Никита. Для публики он долгие годы оставался «мужем Поплавской», хотя сам уже был успешным режиссёром, снимал кино и рекламу. 2011 год поставил точку в их браке — развод был громким. Поплавская говорила об изменах и унижениях, Гинзбург — о выгорании.
«Мы стали братом и сестрой, которые ненавидят друг друга за общие воспоминания», — объяснял он в радиоэфире.Позже режиссёр выдвинул встречную версию: роман жены с парикмахером, якобы «месть» за его несуществующую связь с актрисой Евгенией Крюковой.
«Не хочу вдаваться в грязные подробности, скажу только, что муж, как всегда, узнал всё последним — все вокруг были уже сильно в теме. Спросил Яну прямо, и она во всём призналась. С единственной оговоркой, что сей цирюльник появился в виде мести за мой роман с Крюковой. Замечательно. Око за око. Классика жанра, за исключением одной-единственной проблемы — у меня романа с Женей не было!» — цитирует режиссёра «СтарХит».Правды не знает никто, но оба до сих пор говорят о том браке с болью.
«Симпатичный мужчина с трубкой»: как развивались отношенияОльга Виниченко родилась в 1992 году — когда Гинзбург уже снимал первые фильмы. Они встретились в 2017 году на светском мероприятии, где ей было скучно, а он просто стоял рядом, раскуривал трубку и смотрел.
«Я даже не знала, кто это. Мне понравился его профиль. И трубка», — говорила она журналу «Атмосфера».Ей было 25 лет, ему 56. Для таблоидов это был готовый сценарий. В сети писали о «папе и дочке», но они не обращали на это внимания. Отношения развивались медленно. Гинзбург, обожжённый четвертью века брака, был долгое время эмоционально закрыт. Ольга, девушка с твёрдым характером, не собиралась торопить события. В 2020 году молодожёны расписались — без пышных церемоний и громких заявлений. К 2025 году жизнь вошла в колею. Сергей продолжал снимать масштабное историческое кино: его сериалы «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Сын отца народов» и «Собор» (2021) доказывали, что режиссерская рука не дрогнула.
В 2026 году Гинзбург работал над проектами «Петровка, 38» и «Огарева, 6». Виниченко снималась в сериалах, принципиально отказываясь от протекции мужа, выбирая роли с характером.
42 недели и четыре килограмма упрямстваВ 64 года мэтр снова стал отцом. Беременность далась Ольге тяжело: актриса набрала 24 килограмма, а сын не торопился появляться. В какой-то момент женщина была готова на всё.
«Я умоляла врача сделать мне кесарево сечение в обмен на квартиру. Меня чуть-чуть обезболили, но всё равно это был кошмар», — вспоминала она в беседе с журналистами.14 июля 2025 года у них родился ребёнок — Сергей Сергеевич, четыре килограмма. Гинзбург присутствовал на партнёрских родах.
«Когда я увидела сыночка, несмотря на эту ужасную боль, испытала какое-то неимоверное, космическое состояние, которое нельзя описать словами», — говорила звезда «Милиционера с Рублёвки».
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«Бабушка-стайл» и ответ хейтерамПосле выписки интернет набросился на Ольгу: «подурнела», «располнела», «бабушка-стайл». Кинодива ответила хейтерам спокойно и жёстко.
«Вы хотите, чтобы через неделю после родов я вышла в корсете и со вставной челюстью? У меня идёт грудное вскармливание. Моё тело выносило и родило человека. Оно имеет право быть мягким, уставшим и неидеальным», — написала она в соцсетях.Гинзбургу досталось за возраст: «дедушка на выгуле», «скоро в школу сына не сможет провожать». Он реагирует философски.
«Пусть говорят. Те, кто считает мои года, пусть посчитают лучше мои снятые фильмы. Я не собираюсь бегать марафон, чтобы доказать анонимам из сети, что я ещё ого-го», — отвечает злопыхателям сценарист.
Яблони, смородина и второй шансСемья живёт в трёхэтажном загородном доме в Подмосковье. Вокруг — не вылизанный газон, а живой сад: яблони, сливы, крыжовник, красная и чёрная смородина.
«Дача — это родовое гнездо Сергея Владимировича, наше место силы. У нас там растёт смородина, я посадила топинамбур…» — говорит Ольга «МК».Годовалый малыш уже любит срывать смородину с куста.
«У него ужасный характер — в нас обоих», — смеётся артистка.Гинзбург признаётся, что старшие сыновья — Клим, Никита и Георгий — смотрят на отца «с лёгким ужасом». А он не хочет пропустить ни минуты.
«Младший — это мой второй шанс», — цитирует продюсера «TVcenter.ru».В 65 лет он встаёт по ночам, меняет памперсы и варит кашу. И говорит: «Когда этот карапуз тянет ко мне свои липкие от пюре ручки — мне плевать на давление».