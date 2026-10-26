26 октября 2026, 10:21

Егор Кончаловский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В паспорте у него записано «Георгий Михалков», хотя весь мир знает его как Егора Кончаловского. Он работал водителем бетоновоза, продавцом батареек и служил в армии, а режиссёром стал только в 33 года — и до сих пор называет себя самозванцем. Сегодня Егору Кончаловскому 60, у него трое детей, два брака за плечами и 15 режиссёрских работ. Как «номенклатурный ребёнок» из знаменитой династии построил собственную карьеру и почему так и не женился на Любови Толкалиной, с которой прожил 20 лет, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему Егор Кончаловский называет себя «номенклатурным ребёнком», но не элитой? Он в 20 лет сел за парту с 16-летними, не понимая ни слова. Что было дальше? «Самозванец» в режиссуре «С Марией у меня всё по-другому»: 20 лет без штампа Какую проблему в воспитании детей режиссёр считает главной?

Почему Егор Кончаловский называет себя «номенклатурным ребёнком», но не элитой?

«Советская армия — действительно школа жизни. Вспоминаю её с нежностью и благодарностью, но не с ностальгией. И я, к слову, буду за то, чтобы Марат и Тимур тоже прошли армию, сейчас она другая. Конечно, как любой отец, не хотел бы, чтобы они оказались в какой-то горячей точке или на войне, рисковали жизнью. Но пусть понюхают эту вселенную казармы», — цитирует звезду «СтарХит».

Он в 20 лет сел за парту с 16-летними, не понимая ни слова. Что было дальше?



Егор Кончаловский (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

«Самозванец» в режиссуре

«С Марией у меня всё по-другому»: 20 лет без штампа



Егор Кончаловский и Любовь Толкалина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я просто сказала, что мы больше не можем быть вместе. Потом очень длительный период мы не говорили всем, что расстались. Я написала в соцсетях об этом. Это стало событием. Решение о расставании, скорее всего, принял он. Потом ещё два года мы пытались сохранить отношения. Но всё-таки всё было разбито», — цитирует актрису «7 Дней».

«Ни под венец, ни в храм, ни в ЗАГС я её не повёл. И в какой-то момент это желание у меня пропало», — сказал режиссёр в эфире «Судьба человека».

«С Марией у меня всё по-другому», — говорит он «КП».



Наталья Аринбасарова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я просто параноик по поводу всяких бедствий», — объясняет Егор «СтарХиту».

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Какую проблему в воспитании детей режиссёр считает главной?

«Мне будет жалко, если она забросит свой художественный дар», — поделился режиссёр в программе «Светская хроника».



Мария Михалкова-Кончаловская с отцом Егором Кончаловским (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я бы не хотел, чтобы мои ребята выросли мажорами», — говорит он.

«Я всем детям купил маленькие квартирки, что, конечно, противоречит моим словам. Но в первую очередь я скорее инвестировал. И подорожало с того момента в два раза. А машину — нет. На метро пусть ездят. Хочешь машину? Покупай машину сам», — говорит Егор Андреевич.