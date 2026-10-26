«Желание у меня пропало»: Егор Кончаловский объяснил, почему через 20 лет так и не повёл Любовь Толкалину в ЗАГС, а на 18-летней сразу женился
В паспорте у него записано «Георгий Михалков», хотя весь мир знает его как Егора Кончаловского. Он работал водителем бетоновоза, продавцом батареек и служил в армии, а режиссёром стал только в 33 года — и до сих пор называет себя самозванцем. Сегодня Егору Кончаловскому 60, у него трое детей, два брака за плечами и 15 режиссёрских работ. Как «номенклатурный ребёнок» из знаменитой династии построил собственную карьеру и почему так и не женился на Любови Толкалиной, с которой прожил 20 лет, читайте в материале «Радио 1».
Почему Егор Кончаловский называет себя «номенклатурным ребёнком», но не элитой?Егор Кончаловский родился 15 января 1966 года в семье Андрея Кончаловского и Натальи Аринбасаровой. Его дед — Сергей Михалков, автор текста советского гимна, отец и дядя — известные режиссёры, мама — актриса. Неудивительно, что Егора автоматически зачислили к «золотой молодёжи».
При этом сам он называет себя «номенклатурным ребёнком», но не элитой. Развод родителей не стал для него потрясением: Андрей Кончаловский никогда не исчезал из жизни сына, брал отпрыска в поездки по Европе, а лето мальчик проводил в «родовом поместье» вместе с двоюродным братом Степаном Михалковым (наследником Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской). В 18 лет работал водителем бетоновоза, потом продавцом батареек.
Служил в армии — в кавалерийском полку при «Мосфильме» — и до сих пор вспоминает те два года с теплотой.
«Советская армия — действительно школа жизни. Вспоминаю её с нежностью и благодарностью, но не с ностальгией. И я, к слову, буду за то, чтобы Марат и Тимур тоже прошли армию, сейчас она другая. Конечно, как любой отец, не хотел бы, чтобы они оказались в какой-то горячей точке или на войне, рисковали жизнью. Но пусть понюхают эту вселенную казармы», — цитирует звезду «СтарХит».
Он в 20 лет сел за парту с 16-летними, не понимая ни слова. Что было дальше?После службы глава семьи отправил его учиться в Англию. Кончаловский окончил St. Clares в Оксфорде, затем бизнес-колледж в Лондоне и получил степень магистра истории искусств в Кембриджском университете, специализируясь на творчестве Дюрера и Рембрандта. В 20 лет Егор сел за парту рядом с 16-летними подростками и поначалу не понимал ни слова: английский знал плохо, хотя занимался с репетитором. Через полгода заговорил свободно. После получения диплома он помогал отцу на съёмочной площадке в США, но вернулся в Россию, где ещё в 1992 году основал фирму PS TVC и начал снимать рекламные ролики — те самые шампуни от перхоти и шоколадные батончики.
«Самозванец» в режиссуреНесмотря на наличие нескольких престижных дипломов, Егор Кончаловский считает себя в режиссуре самозванцем: профильного образования у него в этой области нет. Однако наследник знаменитой династии понимал: провал больно ударит по репутации семьи, поэтому опозорить фамилию не мог.
Дебют состоялся в 33 года с фильмом «Затворник» — психологическим триллером с элементами мелодрамы. Продюсер Игорь Толстунов не побоялся иметь дело с дилетантом и поддержал его. Зрителям картина понравилась, критики отнеслись прохладно. А вот вторая работа — «Антикиллер» в 2002 году — принесла известность и признание коллег. Книгу, по которой снят фильм, Кончаловский случайно увидел на заднем сиденье автомобиля и прочитал залпом.
Всего в его фильмографии 15 режиссёрских работ, включая сериал «Большой дом», фильмы «Побег», «На Луне» и «Авиатор». Егор сам продюсирует картины, пишет сценарии и снимается в небольших ролях. При этом давно не считает себя публичным человеком: свободное время предпочитает проводить в кругу семьи, а не на светских тусовках.
«С Марией у меня всё по-другому»: 20 лет без штампаВ ЗАГСе Кончаловский побывал лишь однажды — и то в зрелом возрасте. В юности был влюблён в Алёну Хмельницкую, но отношения оказались недолгими. Потом встречался с актрисой Натальей Харитоновой, которая и познакомила его с Любовью Толкалиной. Девушка поразила его энергетикой, сочетавшейся с воздушностью.
Закрутился бурный роман. Они стали жить вместе, родилась дочь Мария, но в ЗАГС никто не спешил. Кончаловский снимал гражданскую жену в своих фильмах, говорил о ней как о прекрасной актрисе. Однако в 2017 году стало известно, что у «Авиатора» родился сын от юриста Марии Леоновой. Тогда же выяснилось: с Толкалиной «шоколадный режиссёр» не живёт уже несколько лет. Пара не стал араскрывать причины случившегося, но спустя годы в шоу «Света вокруг света» Толкалина призналась, что ей не хватало внимания возлюбленного: «Я никогда не чувствовала себя его женщиной. Я думала, что это такая игра, и она закончится». Любовь вспоминает: она сама предложила Егору расстаться, а тот уже принял окончательное решение.
«Я просто сказала, что мы больше не можем быть вместе. Потом очень длительный период мы не говорили всем, что расстались. Я написала в соцсетях об этом. Это стало событием. Решение о расставании, скорее всего, принял он. Потом ещё два года мы пытались сохранить отношения. Но всё-таки всё было разбито», — цитирует актрису «7 Дней».Сам режиссёр позже объяснял это иначе.
«Ни под венец, ни в храм, ни в ЗАГС я её не повёл. И в какой-то момент это желание у меня пропало», — сказал режиссёр в эфире «Судьба человека».После расставания с кинодивой Кончаловский начал отношения с юристом Марией Леоновой, которая представляла его интересы в суде. В 2022 году он буднично сообщил, что они расписались — никаких пышных церемоний, только ужин в ресторане. Брачный договор, который он когда-то предлагал Толкалиной, с Леоновой не заключали.
«С Марией у меня всё по-другому», — говорит он «КП».В январе 2023 года Мария родила второго сына — Марата. О рождении наследника стало известно лишь спустя несколько месяцев. Старший, Тимур, родился в 2017 году. Семья живёт в большом загородном доме, где всем хватает места и личного пространства. Маме режиссёра, Наталье Аринбасаровой, там выделено отдельное крыло; родительница живёт в своей квартире, но часто приезжает к сыну. Кончаловский признаётся: они с Марией живут очень тихо и размеренно, а за десять лет совместной жизни размолвки случились лишь пару раз.
«Я просто параноик по поводу всяких бедствий», — объясняет Егор «СтарХиту».Однажды, уезжая в отпуск, они оставили включённым свет во всём доме — это и привело к выяснению отношений, спокойному и без надрывов. Мария младше мужа на 18 лет, и он понимает потребность супруги в общении с ровесниками: она может пойти в клуб с друзьями, а потом рассказать, как провела время.
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Какую проблему в воспитании детей режиссёр считает главной?Старшая дочь Мария уже взрослая. Она художница, начала сниматься в кино, но отец не считает её актрисой.
«Мне будет жалко, если она забросит свой художественный дар», — поделился режиссёр в программе «Светская хроника».Кончаловский гордится её успехами, но не вмешивается в личную жизнь — считает, что дочь сама разберётся. С сыновьями «Антикиллер» старается быть на одной волне, хотя признаёт: отцовство в 40 и в 60 — разные ощущения.
«Я бы не хотел, чтобы мои ребята выросли мажорами», — говорит он.В беседе со «СтарХитом» он признался, что не намерен потакать наследникам, заранее обеспечивая им безбедное существование.
«Я всем детям купил маленькие квартирки, что, конечно, противоречит моим словам. Но в первую очередь я скорее инвестировал. И подорожало с того момента в два раза. А машину — нет. На метро пусть ездят. Хочешь машину? Покупай машину сам», — говорит Егор Андреевич.Главная проблема в воспитании, по его словам, — гаджеты: «Они поглощают детей, и с этим надо бороться».