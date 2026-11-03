03 ноября 2026, 13:40

Анастасия Винокур (Фото: Инстаграм* @nastyavinokur)

В конце сентября 2026 года Анастасия Винокур объявила о завершении 23-летней карьеры в Большом театре. А вскоре стало известно и о переменах в личной жизни. О том, что балерина подала на развод, её муж узнал из новостей — за пару часов до своего дня рождения. Шесть лет брака, общий сын, венчание — и всё это рухнуло в один день. Сегодня «Колдунья Мэдж» называет себя «свободной девушкой» и не спешит снова выходить замуж. Почему дочь знаменитого юмориста в 41 год решила начать новую главу, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Балет и слухи о звонке Айзеншпису: роман с Биланом «Гриша, я поняла, что мы созданы друг для друга»: в омут с головой Развод, о котором муж узнал из новостей «Свободная девушка»: главные приоритеты

Балет и слухи о звонке Айзеншпису: роман с Биланом

«Гриша, я поняла, что мы созданы друг для друга»: в омут с головой



Григорий Матвеевичев и Анастасия Винокур (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Развод, о котором муж узнал из новостей

«Проблемы и взаимное недопонимание копились постепенно, возникали конфликты и обиды, которые только увеличивали дистанцию», — объясняла она в интервью Лауре Джугелии.

«В какой-то момент поняла, что дальше не могу и хочу выдохнуть, жить своей жизнью», — добавила артистка.

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«Свободная девушка»: главные приоритеты