Странный развод, бикини и уход из Большого театра: что 41-летняя дочь главного юмориста страны рассказала о своей пенсии
В конце сентября 2026 года Анастасия Винокур объявила о завершении 23-летней карьеры в Большом театре. А вскоре стало известно и о переменах в личной жизни. О том, что балерина подала на развод, её муж узнал из новостей — за пару часов до своего дня рождения. Шесть лет брака, общий сын, венчание — и всё это рухнуло в один день. Сегодня «Колдунья Мэдж» называет себя «свободной девушкой» и не спешит снова выходить замуж. Почему дочь знаменитого юмориста в 41 год решила начать новую главу, читайте в материале «Радио 1».
Балет и слухи о звонке Айзеншпису: роман с БиланомАнастасия Винокур родилась 25 октября 1985 года в Москве в семье Владимира Винокура и балерины Тамары Перваковой. Детство прошло за кулисами Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, где служила мама. В пять лет она уже выходила на сцену в «Эсмеральде», а в семь стала заниматься балетом всерьёз.
В начале 2000-х годов, во время учёбы в ГИТИСе, Анастасия познакомилась с начинающим певцом Димой Биланом, которому на тот момент был 21 год, а ей — 18 лет. Роман развивался стремительно, поговаривали даже о свадьбе. Но, по слухам, Владимир Натанович был против и якобы звонил продюсеру певца Юрию Айзеншпису. Сам Винокур-старший эти слухи опровергал, заявляя, что не вмешивался в личную жизнь дочери. Балерина и музыкант сохранили дружеские отношения.
«Гриша, я поняла, что мы созданы друг для друга»: в омут с головойВ 2009 году наследница юмориста познакомилась с Григорием Матвеевичевым, заместителем генерального директора лейбла Black Star. Молодые люди начали переписываться в интернете, затем встретились на съёмках клипа. Анастасия, по её воспоминаниям, сразу поняла, что это тот самый человек, и предложила съехаться.
Он согласился. В 2013 году они поженились, а затем обвенчались. Звезда «Аншлага» души не чаял в зяте. В 2015 году у пары родился сын Фёдор.
Развод, о котором муж узнал из новостейС появлением ребёнка, как признавалась позже балерина, начались сложности. Она думала, что сын объединит семью, но вышло наоборот: усталость, недопонимание, накопленные обиды. В 2019 году Винокур подала на развод. О своём решении женщина не сообщила мужу лично — Григорий узнал об этом из СМИ, когда информация появилась на сайте Пресненского суда.
«Проблемы и взаимное недопонимание копились постепенно, возникали конфликты и обиды, которые только увеличивали дистанцию», — объясняла она в интервью Лауре Джугелии.По её словам, в такой ситуации вина всегда лежит на обоих, а уход был осознанным шагом к внутренней свободе.
«В какой-то момент поняла, что дальше не могу и хочу выдохнуть, жить своей жизнью», — добавила артистка.Суд развёл их в мае 2019 года, сын остался с матерью. При этом Винокур подчёркивала, что они с Григорием сохранили уважительные отношения ради Фёдора: мальчик живёт на два дома, отец активно участвует в его воспитании и финансово поддерживает, хотя алименты балерина не требовала.
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