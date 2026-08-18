«Мы не уследили»: неприязнь к отцу за измены матери и психические проблемы. Что случилось со старшей дочерью Александра Збруева и где его внебрачная наследница
Легенда советского и российского кино Александр Збруев прожил в браке с Людмилой Савельевой почти 60 лет. Однако за внешним благополучием одной из самых известных актёрских семей скрывалась драма. В начале 90-х случилось событие, которое навсегда изменило жизнь старшей дочери актёра. Наталья уже много лет живёт затворницей, избегая внешнего мира. Почему наследница знаменитых родителей до сих пор не может оправиться от случившегося и что привело её к добровольной изоляции, читайте в материале «Радио 1».
Почти 60 лет вместе: как «Наташа Ростова» покорила ЗбруеваСвою жену Людмилу Савельеву Александр встретил в коридорах «Мосфильма». Впервые будущие супруги мельком пересеклись ещё в ресторане Всероссийского театрального общества, но судьбоносный разговор произошёл именно на киностудии. К тому времени Людмила, в прошлом балерина, уже обрела всесоюзную славу: Сергей Бондарчук утвердил выпускницу хореографического училища имени А. Я. Вагановой на роль Наташи Ростовой в грандиозной экранизации «Войны и мира». Сам Збруев тогда был занят на съёмках ленты «Чистые пруды». Увидев девушку, которая только что отыграла сцену первого бала и всё ещё оставалась в воздушном бальном платье, актёр невольно выдохнул: «Так ты, девушка, и есть Наташа Ростова?». Савельева же сразу догадалась, кто перед ней.
«Я узнала его с первых секунд. Давно видела картины с его участием и была заочно влюблена», — признавалась Людмила Савельева в интервью Woman.ru.Для выпускника «Щуки» это знакомство оказалось по-настоящему судьбоносным. К своим 28 годам молодой мужчина уже пережил тяжёлый развод с актрисой Валентиной Малявиной. Их ранний брак рухнул, когда Збруев узнал о романе жены с режиссёром Павлом Арсёновым: предательства супруг не простил и после этого долго не подпускал к себе женщин. Однако обаяние и спокойная мудрость Людмилы помогли ему залечить старые душевные раны и снова поверить в любовь, положив начало союзу, который продолжается вот уже почти 60 лет.
Предательство отца, попытка суицида и жизнь взаперти. История дочери знаменитого актёраСвидания Александра и Людмилы быстро переросли в крепкий союз, и уже в 1967 году влюблённые сыграли свадьбу. 20 ноября того же года у них родилась девочка. Супруги назвали её Натальей — в честь толстовской героини, образ которой принёс Савельевой всесоюзную славу. Казалось, впереди супругов ждёт безоблачная жизнь. Родители прочили наследнице актёрскую стезю и в школьные годы даже сняли наследницу в картине «Если верить Лопотухину…». Увы, семейное благополучие оказалось недолговечным. Судьба старшей дочери Збруевых сложилась трагически: пережив болезненное расставание с возлюбленным, Наталья получила тяжёлую душевную травму.
Она пыталась свести счёты с жизнью, попадала в реанимацию, лечилась в специализированных клиниках и в итоге замкнулась в себе. Окончательно надломил девушку и поступок самого Александра Викторовича. В начале 90-х годов у Збруева завязался роман с актрисой Еленой Шаниной, которая в 1992 году родила ему вторую, внебрачную дочь Татьяну. Для Натальи, чья личная жизнь к тому моменту уже рухнула, предательство отца стало непосильным ударом, из-за которого молодая женщина на долгие годы отдалилась от родителей. Отец с матерью купили ей квартиру, обеспечили всем необходимым и позволили строить жизнь так, как она сама хотела.
Хотя Наталья и жила отдельно, но по-прежнему оставалась на полном содержании близких родственников. Однажды в её квартире случился пожар. Лишь бдительность соседей, вовремя учуявших дым и вызвавших помощь, спасла девушке жизнь — иначе трагедии было бы не избежать. Родители всерьёз испугались: оставаться в таком состоянии дочь одна не могла. Александр и Людмила забрали её, опасаясь, что наследница причинит вред себе или кому-то ещё. После пожара Наталья так и осталась в отчем доме, навсегда отказавшись от попыток жить отдельно. Она ведёт затворнический образ жизни, полностью оградив себя от посторонних людей и ограничившись лишь общением с семьёй. В 2012 году с ней случилось новое несчастье. Прямо на кухне девушка внезапно потеряла сознание и, падая, сильно расшибла голову. Приехавшие медики не смогли выяснить, что именно спровоцировало обморок, и срочно госпитализировали её.
Врачи провели обследование, и их опасения по поводу инсульта не подтвердились, однако Наталье пришлось надолго задержаться в больничных стенах, а завершать восстановление она отправилась домой, под крыло к родителям. С тех пор повседневная жизнь девушки надёжно скрыта от чужих глаз. Александр Викторович оберегает домашний очаг от ненужного любопытства и почти не говорит о старшей дочери. По его словам, в семье всё спокойно, а категорический отказ женщин от интервью и съёмок в телестудиях объясняется просто: дамы не желают выставлять свои чувства напоказ и становиться достоянием светской хроники.
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В редких интервью народный артист РСФСР признавался, что Наталья до сих пор не смогла до конца залечить душевные раны, полученные ещё в юности. Да и тот злополучный обморок 2012 года оказался вовсе не внезапной болезнью: как позже проговорилась Савельева, дочь сама приняла препараты. «Она выпила 10 таблеток. Вызвали неотложку, и её увезли… У неё очень болел зуб… Не рассчитала. Сама принимала, мы не уследили», — рассказала актриса в эфире шоу «Ты не поверишь!». Сегодня наследница знаменитой четы практически не покидает квартиру, оставаясь в добровольном затворничестве и избегает любых внешних контактов.
Роман на стороне, внебрачная дочь и 60 лет в браке: Как живёт «Ганжа» сегодняНесмотря на многолетний роман на стороне, Александр Збруев так и не разрушил свой официальный брак. Исполнитель роли Сталина в фильме «Ближний круг» по-прежнему живёт под одной крышей с Людмилой Савельевой, заботится о ней и продолжает опекать их старшую дочь Наталью. Что касается внебрачной дочери Татьяны, которую актриса Елена Шанина родила в 1992 году, то жизнь второй наследницы сложилась гораздо благополучнее. Девушка пошла по стопам родителей: окончила ГИТИС и стала востребованной актрисой. Марк Захаров лично принял девушку в труппу «Ленкома», где она до сих пор служит и часто выходит на одну сцену со своим знаменитым отцом.Александр Викторович поддерживает с ней близкие отношения и всячески помогает в профессии. Сегодня младшая дочь Збруева успешно снимается в кино и сериалах, счастлива в браке и уже подарила актёру внука. В марте 2026 года Александр Викторович отметил 88-летие. Несмотря на почтенный возраст, «Ганжа» продолжает радовать поклонников своим оптимизмом: в недавнем интервью звезда «Большой перемены» признался, что «пока держится».
«Это чисто генетически, действительно, чисто генетически, есть люди, которые сдуваются и в 40 лет, по-разному. Но я пока не сдулся, пока держусь», — сказал артист в интервью «Газете.Ru».А на одном из светских мероприятий он и вовсе удивил присутствующих, виртуозно сыграв джазовое соло на барабанах.