«Мы не уследили»: неприязнь к отцу за измены матери и психические проблемы. Что случилось со старшей дочерью Александра Збруева и где его внебрачная наследница

18 августа 2026, 18:30

Александр Збруев (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Легенда советского и российского кино Александр Збруев прожил в браке с Людмилой Савельевой почти 60 лет. Однако за внешним благополучием одной из самых известных актёрских семей скрывалась драма. В начале 90-х случилось событие, которое навсегда изменило жизнь старшей дочери актёра. Наталья уже много лет живёт затворницей, избегая внешнего мира. Почему наследница знаменитых родителей до сих пор не может оправиться от случившегося и что привело её к добровольной изоляции, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почти 60 лет вместе: как «Наташа Ростова» покорила Збруева Предательство отца, попытка суицида и жизнь взаперти. История дочери знаменитого актёра Роман на стороне, внебрачная дочь и 60 лет в браке: Как живёт «Ганжа» сегодня

Почти 60 лет вместе: как «Наташа Ростова» покорила Збруева



Александр Збруев (Фото: кадр из фильма «Чистые пруды»)

«Я узнала его с первых секунд. Давно видела картины с его участием и была заочно влюблена», — признавалась Людмила Савельева в интервью Woman.ru.

Предательство отца, попытка суицида и жизнь взаперти. История дочери знаменитого актёра



Наталья Збруева (Фото: кадр из фильма «Если верить Лопотухину…»)

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Роман на стороне, внебрачная дочь и 60 лет в браке: Как живёт «Ганжа» сегодня



Александр Збруев (Фото: кадр из фильма «Большая перемена»)

«Это чисто генетически, действительно, чисто генетически, есть люди, которые сдуваются и в 40 лет, по-разному. Но я пока не сдулся, пока держусь», — сказал артист в интервью «Газете.Ru».