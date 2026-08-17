«Заинтересовался молоденькой»: куда пропала красотка Ольга Сидорова после романа с режиссёром Кареном Шахназаровым и что с ней сейчас

17 августа 2026, 08:57

Ольга Сидорова (Фото: Инстаграм* @olga_sidorova_actress)

Ольгу Сидорову называли русской Барби и главным экранным идеалом начала 2000-х годов. Ей доставались роли в самых громких проектах эпохи, а роман с маститым режиссёром Кареном Шахназаровым казался закономерным финалом сказки о Золушке. Однако за внешним благополучием скрывалась печальная история — далёкая от совершенства и полная неожиданных поворотов. Что на самом деле происходило в жизни актрисы и куда она пропала после громких ролей, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как дочь учёного, сконструировавшего прибор для Гагарина, стала актрисой? Верила в одно, а получила другое: как любовь разбилась о реальность В плену у собственного имиджа Самая большая награда в её жизни — дочь

Как дочь учёного, сконструировавшего прибор для Гагарина, стала актрисой?



Ольга Сидорова (Фото: Инстаграм* @olga_sidorova_actress)

Верила в одно, а получила другое: как любовь разбилась о реальность



Карен Шахназаров (Фото: РИА Новости/Сергей Фадеичев)

В плену у собственного имиджа

«На пару секунд я подумала, что Боря воскрес»: что скрывал Борис Моисеев и почему его директор стал главным наследником

Самая большая награда в её жизни — дочь