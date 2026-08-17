«Заинтересовался молоденькой»: куда пропала красотка Ольга Сидорова после романа с режиссёром Кареном Шахназаровым и что с ней сейчас
Ольгу Сидорову называли русской Барби и главным экранным идеалом начала 2000-х годов. Ей доставались роли в самых громких проектах эпохи, а роман с маститым режиссёром Кареном Шахназаровым казался закономерным финалом сказки о Золушке. Однако за внешним благополучием скрывалась печальная история — далёкая от совершенства и полная неожиданных поворотов. Что на самом деле происходило в жизни актрисы и куда она пропала после громких ролей, читайте в материале «Радио 1».
Как дочь учёного, сконструировавшего прибор для Гагарина, стала актрисой?Ольга Сидорова появилась на свет в Москве 15 июня 1976 года в семье, где ум и трудолюбие ставились превыше всего. Отец, Евгений Алексеевич, доктор физико-математических наук, в молодости сконструировал прибор, измерявший пульс космонавтов на орбите, — этим изобретением пользовался сам Юрий Гагарин. Мать, приехавшая когда-то в столицу из новгородской деревни, работала экономистом. Родители воспитывали дочь в строгости, приучая ценить знания и доводить начатое до конца.Детство девочки было наполнено музыкой и танцем: она занималась в музыкальной школе, брала уроки балета, прилежно изучала иностранные языки. Долгое время Ольга мечтала стать журналисткой, однако в последний момент передумала и подала документы в Щукинское училище. Но именно там девушка впервые узнала, как сурова бывает жизнь. Художественный руководитель влюбился в юную студентку и не давал прохода; ни холодность, ни твёрдые отказы не действовали.
Чтобы сохранить достоинство, обаятельной блондинке пришлось уйти из училища. Позже красавицу-актрису приняли сразу на третий курс ГИТИСа, который она окончила в 1999 году, однако между этими событиями был период, неожиданно повернувший её судьбу.
Верила в одно, а получила другое: как любовь разбилась о реальностьВ 18 лет Ольга вышла замуж за предпринимателя Александра Елпатьевского и вскоре родила дочь Василису. Когда семью настигли трудности — муж лишился своего дела, — именно супруге пришлось взвалить на себя заботу о близких. Так, против собственной воли, она попала в мир моды. О подиуме Сидорова никогда не грезила, но высокий рост — 173 сантиметра — и точёная фигура открыли ей дорогу на помост: в Милане Сидорова демонстрировала свадебные платья, снималась для итальянских журналов и даже могла остаться за границей, но предпочла дом и семью. Модельный контракт в Италии в тот момент стал не прихотью, а спасением.
После возвращения в столицу супруга разорившегося бизнесмена решила попробовать себя в кино. Во время работы над картиной «День полнолуния» она встретила Карена Шахназарова. Режиссёр заинтересовался молоденькой актрисой и пригласил Ольгу в ресторан. Любопытно, что тогда Ольга ещё состояла в браке с Александром Елпатьевским, и именно супруг уговаривал жену принять приглашение, рассчитывая на карьерные перспективы. Роман с 24-летней разницей в возрасте не выглядел случайностью — он казался чем-то прочным, почти незыблемым. Ольга развелась и ушла к Шахназарову с верой, что впереди — свадьба, дети, настоящая семья. Однако вместе возлюбленные провели лишь пару лет. Позже Шахназаров объяснил разрыв сухой, но точной формулировкой: для создания семьи, по его словам, необходимо некое «особое совпадение», которого между ними так и не случилось.
В плену у собственного имиджаПосле разрыва Ольга осталась не только без отношений — бывшая избранница кинопродюсера оказалась в профессиональном вакууме. Вопреки расхожему мнению, что яркая внешность помогает в карьере, Сидоровой она скорее мешала: постановщики в ней упорно видели только привлекательных героинь и не давали серьёзных драматических ролей.
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Тогда заложница навязанного образа решила сломать стереотипы: получила режиссёрское образование, сняла собственную картину и создала авторский проект «Душевные встречи» — шаги, которые позволили выйти Нике из «Стаи» за пределы навязанного амплуа.
Самая большая награда в её жизни — дочьВ 2020 году, когда съёмки встали, Ольга запустила небольшое производство защитных медицинских экранов: разработку вели вместе с врачами, а изделия прошли испытания. Это был способ не сидеть сложа руки и подзаработать в трудный период. Но ни кино, ни собственное дело предпринимательница не считает основным.
Свой главный проект «Примадонна» называет иначе — это дочь Василиса. Наследница унаследовала мамину тягу к искусству: девушка получила актёрское образование, успела сняться в «Стае» и сериале «Последний мент», а также представила зрителям собственную короткометражку «Два варианта». Мать всегда старалась быть для ребёнка не строгим наставником, а близким человеком, и сегодня их связывают по-настоящему тёплые, дружеские отношения. Сама бизнес-леди, по её словам, обрела долгожданное душевное равновесие. Громкие романы и погоня за одобрением критиков остались в прошлом. Теперь Ольга предпочитает созидать: она много плавает, помогает приютам для животных и развивает свой авторский проект «Душевные встречи, или 100 вопросов артисту».
Формат — доверительные разговоры со звёздами в камерной обстановке, причём вопросы гостю задают не только сама Ольга, но и зрители. Первым заглянул в студию Антон Макарский, позже были Александр Носик, Анатолий Журавлёв, Игорь Тальков-младший, Алексей Потехин. Начиналось всё в подмосковном Егорьевске, а к 2025 году проект отметил пятилетие и вышел за пределы столицы — встречи прошли и в Йошкар-Оле.