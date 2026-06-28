28 июня 2026, 16:00

Михаил Тарабукин (Фото: Instagram*@ mihail_tarabukin)

Актеру, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Кухня», «Морские дьяволы» и «Солдаты», Михаилу Тарабукину 29 июня исполняется 45 лет. Он впервые появился на экранах в 2000 году в фильме «Два товарища» и с тех пор не перестает радовать публику своими работами. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание На пути к славе Работа в кино Личная жизнь Дело о пьяном вождении Тарабукин сейчас



На пути к славе

Михаил Тарабукин (Фото: Instagram*@ mihail_tarabukin)

«Папа, несмотря на то, что давно живет в Германии, настоящий патриот и собирается вернуться в Россию. У него нет немецких корней, он не сбегал, а уехал за своей профессией и только потому, что его выгнала жена».

Работа в кино

Михаил Тарабукин (Фото: Instagram*@ mihail_tarabukin)

Личная жизнь

Михаил Тарабукин (Фото: Instagram*@ mihail_tarabukin)

«Мы с ней не совпали фазами: ей не нужно ничего серьезного, потому что она до этого долго находилась в официальном браке. А мне, наоборот, хочется семью, ребенка».

Дело о пьяном вождении

Михаил Тарабукин (Фото: Instagram*@ mihail_tarabukin)

Тарабукин сейчас