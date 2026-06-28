Кратковременный роман с украинской певицей и дело о пьяном вождении: почему звезда «Кухни» Михаил Тарабукин всё ещё не женат?
Актеру, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Кухня», «Морские дьяволы» и «Солдаты», Михаилу Тарабукину 29 июня исполняется 45 лет. Он впервые появился на экранах в 2000 году в фильме «Два товарища» и с тех пор не перестает радовать публику своими работами. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
На пути к славеМихаил Тарабукин родился 29 июня 1981 года в Москве. Его отец, Александр Тарабукин, был баянистом в знаменитом Ансамбле песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Однако семья распалась, когда мальчику было всего два года — отец уехал в Германию. Михаила воспитывали мама и бабушка в московской коммуналке. Несмотря на разрыв с отцом, Тарабукин позже говорил о нём с уважением:
«Папа, несмотря на то, что давно живет в Германии, настоящий патриот и собирается вернуться в Россию. У него нет немецких корней, он не сбегал, а уехал за своей профессией и только потому, что его выгнала жена».
В школе Михаил учился без особого рвения, особенно тяжело давались точные науки — математика, физика и химия. Зато он увлекался спортом: ходил в бассейн, занимался фехтованием и рукопашным боем. Интерес к сцене появился случайно. В старших классах Тарабукин впервые выступил на школьном концерте, но даже тогда не думал о профессии актёра. Всё изменилось на выпускном балу — директор школы, увидев его выступление, сказала матери: «Людмила — только театральный!».
Эти слова стали судьбоносными. Соседка по коммуналке, работавшая в Рижском русском драматическом театре, помогла ему подготовиться к поступлению. Михаил, в отличие от большинства абитуриентов, подал документы только в институт имени Бориса Щукина. И с первого раза поступил, попав на курс Марины Пантелеевой. Вместе с ним учились будущие звёзды — Сергей Бурунов и Евгений Пронин.
Работа в киноЕщё во время учёбы в Щукинском училище Михаил Тарабукин начал сниматься в кино. Уже на первом курсе он дебютировал в сериале «Простые истины», где сыграл хулигана. На втором курсе последовала более серьёзная работа — роль Толика в социальной драме «Два товарища».
На третьем курсе он появился в сериале «Тайный знак» в образе Чеса, а на четвёртом — снялся в фильме «Война» и сериале «Тайна лебединого озера». Именно на этих съёмках он познакомился с Геннадием Храпунковым, заведующим труппой театра «Эрмитаж», который предложил ему главную роль в спектакле «Хармс! Чармс! Шардам! Или школа клоунов».
Однако театральная карьера не сложилась. Проработав полгода, Тарабукин ушёл из «Эрмитажа» — небольшая зарплата и жёсткий график мешали съёмкам. После этого он сосредоточился исключительно на кино. Окончив «Щуку» в 2002 году, Тарабукин продолжил активно сниматься. Но настоящий прорыв случился в 2008–2009 годах, когда он получил главные роли в картинах «Разведчики. Последний бой» и «Десантура», а также сыграл одну из ключевых ролей в комедии «О, счастливчик!» вместе с Владимиром Меньшовым.
Эти проекты показали разноплановость актёра — от драмы до комедии и боевиков. Однако настоящая слава пришла к нему позже, в 2012 году, с выходом ситкома «Кухня», где он блестяще сыграл повара Федю Юрченко. Эта роль сделала его одним из самых узнаваемых актёров на российском телевидении.
В настоящий момент артист весьма востребован в отечественном кинематографе. Его фильмография сегодня насчитывает более 140 ролей, в том числе в картинах «Террористка Иванова», «Морские дьяволы», «Берега моей мечты», «Ультиматум», «Команда "Б"», «Гаражный Папа», «СеняФедя», «Тень за спиной», «Без прикрытия», «Здравствуйте, вам пора!», «Куплю актрису» и «Любопытная Варвара», где Тарабукин сыграл главные роли.
Личная жизньВ 44 года популярный актер все еще официально не женат, хотя его личная жизнь всегда вызывала живой интерес поклонников. За плечами у Тарабукина несколько серьезных романов, ни один из которых, однако, не привел к созданию семьи.
Наиболее обсуждаемым стал его кратковременный роман с украинской певицей. Их творческий союз — совместная песня «Я и ты» и клип к ней — породил слухи о скорой свадьбе, но отношения быстро сошли на нет. Более глубокий след в жизни артиста оставили чувства к Екатерине Юдиной, его партнерше по сериалу «Солдаты». Их связь была настолько серьезной, что пара всерьез планировала свадьбу, но по неясным причинам рассталась.
Особенно болезненным для Михаила стал полуторагодовой роман с известной российской актрисой (ее имя он предпочитает не называть). В одном из интервью Тарабукин откровенно признавался:
«Мы с ней не совпали фазами: ей не нужно ничего серьезного, потому что она до этого долго находилась в официальном браке. А мне, наоборот, хочется семью, ребенка».Сейчас актер, кажется, обрел долгожданное счастье с гримером Екатериной Ковешниковой. Их познакомила работа на проекте «Ресторан по понятиям», и теперь в СМИ активно обсуждают возможную свадьбу пары этим летом. Несмотря на отсутствие детей, 44-летний Тарабукин не теряет надежды стать отцом и, судя по всему, наконец-то встретил женщину, с которой готов связать свою жизнь.
Дело о пьяном вожденииВ январе 2023 года Михаил Тарабукин попал в неприятную историю. Во время остановки в подмосковных Мытищах за рулем своего Mercedes-Benz сотрудники ГИБДД обнаружили у актера классические признаки алкогольного опьянения: характерный запах, невнятную речь и шаткую походку.
Однако дальнейшее развитие событий показало нестандартный подход Тарабукина к ситуации. Актер демонстративно отказался от медицинского освидетельствования, не стал подписывать протокол и полностью воздержался от комментариев. Этот шаг мог обернуться серьезными последствиями — дело было передано в мировой суд Санкт-Петербурга, где Тарабукину грозило лишение прав на срок до двух лет.
Финальный вердикт суда удивил многих: вместо ожидаемого строгого наказания актер отделался сравнительно небольшим штрафом в 50 тысяч рублей. Это решение вызвало волну обсуждений в обществе, с обвинениями в избирательности правосудия. Сам Тарабукин впоследствии с присущим ему чувством юмора обыграл ситуацию, пообещав, что теперь его водительские права будут храниться у невесты.