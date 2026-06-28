28 июня 2026, 11:41

Ольга Веникова (Фото: Instagram*@olga_venikova)

Актрисе Ольге Вениковой, полюбившейся зрителям по ярким ролям в сериалах «По разным берегам», «Колл-центр» и «Отчаянные дольщики», 29 июня исполняется 34 года. Эта талантливая и амбициозная артистка прошла путь от выпускницы престижного театрального вуза до героини нашумевших хитов. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ольги Вениковой Личная жизнь актрисы В центре скандалов Как сейчас живет Веникова



Биография Ольги Вениковой

Ольга Веникова (Фото: Instagram*@olga_venikova)

Личная жизнь актрисы

Ольга Веникова (Фото: Instagram*@olga_venikova)

«Бывает, у тебя куча съемок и проектов, ты много зарабатываешь, а потом сидишь совсем без предложений. Но спустя время к такой жизни привыкаешь: нервная система адаптируется к ситуации, ты учишься планировать свой бюджет», — делилась актриса.

«Не все могут принять такой график, как у меня, но мне с мужем повезло: мы познакомились уже будучи взрослыми людьми, и он сразу понял, что актерство для меня — больше чем профессия, это мой образ жизни, поэтому спокойно реагирует и на мои задержки на работе, и на командировки», — говорит она.

«Мне как женщине полегче — я всегда могу опереться на своего супруга. А вот мужчинам-актерам сложнее, особенно когда они полностью содержат семью».

В центре скандалов

Ольга Веникова (Фото: Instagram*@olga_venikova)

Как сейчас живет Веникова