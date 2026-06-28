Провокационные роли в кино, побег из дома в 17 лет и тайный брак с бьюти-магнатом: с кем нашла счастье звезда «Оленя» Ольга Веникова?
Актрисе Ольге Вениковой, полюбившейся зрителям по ярким ролям в сериалах «По разным берегам», «Колл-центр» и «Отчаянные дольщики», 29 июня исполняется 34 года. Эта талантливая и амбициозная артистка прошла путь от выпускницы престижного театрального вуза до героини нашумевших хитов. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Ольги ВениковойБудущая актриса родилась 29 июня 1992 года в Москве в творческой семье. Её отец, Дмитрий Веников, — известный «диджитал-художник», снимавший клипы для групп «Сплин» и «Маша и медведи», а мать, Ирина Саврина, — писательница. Несмотря на ранний развод родителей, Ольга сохранила с ними тёплые отношения, что, по её признанию, дало ей «невероятный фундамент — чувство опоры под ногами». В 2014 году она окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, мастерскую Бориса Клюева, блеснув в дипломных работах Джульеттой и Виолой. После вуза она непродолжительное время служила в Малом театре, но быстро поняла, что её призвание — кино.
Дебют Вениковой в кино состоялся в 2013 году с эпизодической роли в сериале «Выжить после». Однако настоящий прорыв случился позднее. Зрители запомнили её по роли Маши в мелодраме «Автошкола», затем были работы в сериалах «Отель Элеон», «Ивановы-Ивановы», «Пекарь и красавица». Но по-настоящему громко о Вениковой заговорили после выхода в 2020 году сериала «Колл-центр», где она сыграла одну из главных ролей — оператора Яну. Этот проект, полный мистики и напряжения, принёс актрисе всероссийскую популярность. Сегодня её фильмография насчитывает более 40 картин, включая главные роли в сериалах «По разным берегам», «Ищу тебя», «Призвание» и «Исправленному верить. Паутина».
Личная жизнь актрисыЛичная жизнь Ольги Вениковой всегда была предметом пристального внимания прессы, хотя сама актриса предпочитает держать её в тайне. Долгое время она была замужем за кинооператором Савелием Матюхиным. Они встретились, когда Ольге было всего 16 лет, и она в буквальном смысле сбежала к своему возлюбленному в 17 лет. Свадьба состоялась в 2011 году в Праге. Казалось бы, идиллия, но в июле 2019 года брак распался. В СМИ активно муссировались слухи о многочисленных изменах мужа, ставших причиной развода. Сама Ольга предпочитала не комментировать ситуацию, лишь намекая на то, что «жизнь на съемочной площадке» и личная жизнь — это две совершенно разные вселенные.
Однако долго Ольга не была одна. Весной 2022 года Веникова тайно вышла замуж во второй раз. Её избранником стал бизнесмен Юрий, совладелец международной компании в сфере бьюти-индустрии. В редком интервью «Леди Mail» актриса откровенно рассказала о достоинствах своего избранника. Во-первых, Веникова всегда спокойна за финансовое благополучие семьи, ведь зарплата в её профессии — явление нестабильное.
«Бывает, у тебя куча съемок и проектов, ты много зарабатываешь, а потом сидишь совсем без предложений. Но спустя время к такой жизни привыкаешь: нервная система адаптируется к ситуации, ты учишься планировать свой бюджет», — делилась актриса.Ну а во-вторых, Ольга счастлива, что супруг с большим пониманием относится к издержкам её работы — бесконечным задержкам на съёмках и командировкам.
«Не все могут принять такой график, как у меня, но мне с мужем повезло: мы познакомились уже будучи взрослыми людьми, и он сразу понял, что актерство для меня — больше чем профессия, это мой образ жизни, поэтому спокойно реагирует и на мои задержки на работе, и на командировки», — говорит она.Актриса отмечает, что мужчинам-актёрам в этом плане гораздо сложнее:
«Мне как женщине полегче — я всегда могу опереться на своего супруга. А вот мужчинам-актерам сложнее, особенно когда они полностью содержат семью».
В центре скандаловВ 2020 году Ольга Веникова оказалась в эпицентре настоящей бури из-за своего участия в сериале «Колл-центр». Скандальность проекту добавила откровенная лесби-сцена** с участием Вениковой и актрисы Алисы Сельниковой. Поклонники и критики разделились на два лагеря: одни хвалили актрис за смелость и профессионализм, другие — обвиняли в желании любыми способами привлечь к себе внимание. Сама Ольга не стала оправдываться, заявив в одном из интервью, что для неё как для актрисы «нет запретных тем», если того требует роль.
Другим поводом для обсуждения работы Вениковой стало её участие в проектах, где поднимались острые социальные темы. Например, в комедии «Отчаянные дольщики» и сатирическом сериале «Два холма», где актриса сыграла неоднозначные роли, вызвавшие неодобрение у консервативной части аудитории.
Как сейчас живет Веникова2025 и 2026 годы оказались для Вениковой очень плодотворными. На экраны вышла комедия «Олень», где она исполнила главную роль — внучки ведьмы Насти. Премьера фильма состоялась 15 мая 2025 года. Фильм рассказывает историю ловеласа Андрея, которого героиня Вениковой и её бабушка-ведьма превращают в оленя. Партнёрами Ольги по площадке стали Кузьма Сапрыкин и Даниил Вахрушев.
Главным событием 2026 года стала премьера семейной комедии «Дени и Мэни. В кино!», которая состоялась 4 июня 2026 года. В центре сюжета — история дружбы лабрадора Дени и кота Мэни, а также их агента Андрея, которого играет Артём Ткаченко. Ольга Веникова сыграла в этом добром и светлом фильме, который обещает стать одним из главных семейных хитов лета.
Ольга Веникова продолжает жить и работать в Москве, наслаждаясь семейной жизнью и посвящая себя карьере. Поклонники с нетерпением ждут её новых ролей, а сама актриса, похоже, наконец обрела то, что искала долгие годы — надёжный тыл, понимающего мужа и возможность не думать о завтрашнем дне.
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