14 сентября 2026, 12:41

Андрей Разин (Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь!» ТК «НТВ»)

Продюсеру, подарившему стране «Белые розы» и «Седая ночь», 15 сентября исполняется 63 года. Этот человек прошёл путь от детдомовца до миллионера, от кумира миллионов до фигуранта уголовного дела, от стадионных аншлагов до эмиграции. Его имя до сих пор вызывает споры: для одних он — гений, создавший главный музыкальный феномен перестройки, для других — манипулятор, построивший империю на чужих талантах и поддельных договорах. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Андрея Разина Как делались миллионы на выступлениях Подделка, ставшая приговором Флорида, рестораны и скандал с песней ИИ



Биография Андрея Разина

Как делались миллионы на выступлениях

Андрей Разин (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

«И никого я не кормил. Ребятам было по 15 лет, я ничего им не платил, даже деньги им не показывал. Директору группы было 15, администратору — 16, а исполнялось 18 — я их увольнял. Юре Шатунову в 18 я положил 10 миллионов на счет, Сережа Серков квартиру купил, машину: кто-то что-то получил, я поделился. Но так тогда же рэкет был, я никого к себе на пушечный выстрел не подпускал. А предоплату концертов вносил за год», — цитирует Разина издание Starhit.ru.

Подделка, ставшая приговором

Сергей Кузнецов и Юрий Шатунов (Фото: скриншот т/п «Ты не поверишь!» ТК «НТВ»)

«Суды и обвинения меня просто смешат. Поверьте, они даже не волнуют меня. Остаток своей жизни я хочу посвятить миру», — написал он в своем блоге.

Флорида, рестораны и скандал с песней ИИ

Андрей Разин (Фото: Instagram*@ razin_andrei)

«Проигравший все возможные суды в России Андрей Разин подрабатывает в Штатах, исполняя песни Юры Шатунова в ресторанах», — сообщила журналистка Алена Жигалова.