Миллионы, сколоченные на лжи, уголовное дело и побег в США: как Андрей Разин продолжает зарабатывать на махинациях?
Продюсеру, подарившему стране «Белые розы» и «Седая ночь», 15 сентября исполняется 63 года. Этот человек прошёл путь от детдомовца до миллионера, от кумира миллионов до фигуранта уголовного дела, от стадионных аншлагов до эмиграции. Его имя до сих пор вызывает споры: для одних он — гений, создавший главный музыкальный феномен перестройки, для других — манипулятор, построивший империю на чужих талантах и поддельных договорах. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Андрея РазинаАндрей Разин родился 15 сентября 1963 года в Ставрополе в семье военного и актрисы. Когда мальчику не было и двух лет, родители погибли в автокатастрофе, и он попал в Светлоградский детский дом. После школы Разин получил профессию каменщика в ставропольском ГПТУ, успел поработать на Севере, отслужить в танковых войсках и даже поступить в культпросветучилище, откуда его отчислили за неуспеваемость.
Карьеру в шоу-бизнесе он начал в Рязани, а затем перебрался в Москву, где устроился в звукозаписывающую студию «Рекорд». Первым громким проектом Разина стала группа «Мираж», с которой он выступал как певец «на разогреве», набираясь опыта и связей. Именно тогда, по легенде, в его руки попала кассета с записями малоизвестной группы из Оренбурга, которую позже мир узнает как «Ласковый май».
Он увидел в коллективе коммерческий потенциал и решил продвинуть его на большую сцену. С 1988 года Разин стал руководителем группы.
Как делались миллионы на выступленияхРазин не просто раскрутил коллектив — он выстроил беспрецедентную по цинизму бизнес-модель. В конце 80-х «Ласковый май» собирал стадионы, а продюсер придумал схему с «дублями»: пока один состав выступал в Надыме, другой ехал в Ставрополь. Все пели под фонограмму. Никто из зрителей не знал, что под вывеской группы может скрываться совершенно другой коллектив.
Деньги текли рекой. Поклонницы писали письма, а Разин отвечал им книгами с автографами и фото группы — наложенным платежом. Фанатки не могли отказаться от «подарка» и платили. Сам продюсер позже объяснял свою кадровую политику предельно откровенно.
«И никого я не кормил. Ребятам было по 15 лет, я ничего им не платил, даже деньги им не показывал. Директору группы было 15, администратору — 16, а исполнялось 18 — я их увольнял. Юре Шатунову в 18 я положил 10 миллионов на счет, Сережа Серков квартиру купил, машину: кто-то что-то получил, я поделился. Но так тогда же рэкет был, я никого к себе на пушечный выстрел не подпускал. А предоплату концертов вносил за год», — цитирует Разина издание Starhit.ru.По оценкам, доходы исчислялись десятками миллионов рублей в год — на тот момент невероятные деньги. В 1993 году Разин неожиданно назвал себя ректором института искусств в Ставрополе, работал доверенным лицом Геннадия Зюганова, возглавлял краевой фонд культуры и даже баллотировался в Госдуму.
Подделка, ставшая приговоромГлавный скандал жизни Разина связан с именем поэта Сергея Кузнецова, автора текстов «Ласкового мая». Долгие годы Разин утверждал, что Кузнецов в 1992 году передал ему все права на песни группы. Этот «договор» и стал краеугольным камнем многолетних судебных войн.
Шатунов неоднократно заявлял, что оригинал документа никто не видел, а Разин использует подделку для удержания контроля над хитами. В 2022 году суд в Ставрополе встал на сторону Шатунова, закрепив за ним права на песни. Но буквально через несколько дней певец скончался от инфаркта. Разин тут же попытался оспорить завещание, по которому права перешли вдове Шатунова.
Однако настоящий удар обрушился в декабре 2025 года. Таганский суд Москвы заочно арестовал Разина и объявил его в международный розыск. По версии следствия, продюсер годами использовал поддельный договор с Кузнецовым, присваивая лицензионные отчисления, причитавшиеся поэту. Ущерб оценили в 500 миллионов рублей. Потерпевшей признана вдова Кузнецова. Разин отреагировал с бравадой:
«Суды и обвинения меня просто смешат. Поверьте, они даже не волнуют меня. Остаток своей жизни я хочу посвятить миру», — написал он в своем блоге.
Флорида, рестораны и скандал с песней ИИСкрыться Разин сумел без особых проблем — он покинул Россию сразу после возбуждения дела. По данным источников, продюсер обосновался в американском штате Флорида. Именно там, в городе Халландейл, его начали замечать за странным занятием: исполнением песен Шатунова в местных ресторанах.
«Проигравший все возможные суды в России Андрей Разин подрабатывает в Штатах, исполняя песни Юры Шатунова в ресторанах», — сообщила журналистка Алена Жигалова.Но и на чужбине Разин остался верен себе. В апреле 2026 года разразился новый скандал: ИИ-кавер «Седая ночь» в исполнении «Канье Уэста» завирусился в сети и принёс около 10 миллионов рублей. Автор трека, 36-летний менеджер по туризму из Ижевска Август Септемберов, заявил, что не получил ни копейки. Разин просто скачал композицию и выложил на площадки как собственный продукт. Когда Септемберов предложил Разину поделить доходы, продюсер отправил его в чёрный список.
Личная жизнь продюсера тоже не сложилась безоблачно. Он состоит в четвёртом браке с певицей Натальей Грозовской. Его сын Александр от третьего брака умер в 16 лет от сердечного приступа. По данным СМИ, могила сына на Троекуровском кладбище, где Разин собирался построить мемориал за €3 миллиона, сейчас заброшена.