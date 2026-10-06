06 октября 2026, 15:15

Татьяна Тарасова (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице. В течение 2026 года она несколько раз обращалась за медицинской помощью: весной перенесла сильную простуду, в сентябре прошла обследование и снова попала в стационар. 5 октября источник ТАСС сообщил, что врачам пока не удается стабилизировать ее состояние. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что известно о новой госпитализации Татьяны Тарасовой Госпитализация Тарасовой в апреле: простуда и сообщения о реанимации Что Татьяна Тарасова говорила о самочувствии в мае Две госпитализации Тарасовой в сентябре Связаны ли нынешние проблемы с прежними заболеваниями

Что известно о новой госпитализации Татьяны Тарасовой

Госпитализация Тарасовой в апреле: простуда и сообщения о реанимации

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Что Татьяна Тарасова говорила о самочувствии в мае

Две госпитализации Тарасовой в сентябре

Связаны ли нынешние проблемы с прежними заболеваниями