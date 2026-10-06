Реанимация весной и новая госпитализация: что известно о здоровье заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой?
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице. В течение 2026 года она несколько раз обращалась за медицинской помощью: весной перенесла сильную простуду, в сентябре прошла обследование и снова попала в стационар. 5 октября источник ТАСС сообщил, что врачам пока не удается стабилизировать ее состояние. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Что известно о новой госпитализации Татьяны Тарасовой5 октября стало известно, что 79-летняя Татьяна Тарасова находится в больнице. Источник ТАСС заявил, что ее состояние пока не удается стабилизировать. Медики и близкие тренера не раскрыли причину госпитализации. В открытых источниках нет информации о диагнозе, лечении или прогнозах врачей. Поэтому связывать новый эпизод с прежними заболеваниями Тарасовой пока нельзя. Повторное обращение за помощью произошло чуть больше чем через две недели после сентябрьской выписки. Эта новость вызвала тревогу у поклонников фигурного катания, однако официальных деталей пока немного.
Госпитализация Тарасовой в апреле: простуда и сообщения о реанимацииПервые сообщения о проблемах со здоровьем Татьяны Тарасовой появились 15 апреля. Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что тренер попала в больницу из-за сильной простуды. РИА Новости со ссылкой на источник писало, что Тарасова находилась в реанимации. Позднее ее состояние улучшилось. Уже 20 апреля тренер покинула стационар. Через два дня она сама прокомментировала восстановление. Тарасова кратко сказала: «Врачи старались, теперь я стараюсь». Специалист не стала подробно говорить о болезни и сосредоточилась на возвращении к привычному ритму.
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Что Татьяна Тарасова говорила о самочувствии в маеВ начале мая тренер рассказывала, что чувствует себя нормально. Она отмечала, что снова выходит на свежий воздух, и говорила: «Есть ощущение, что болезнь уходит». Тогда казалось, что апрельские проблемы остались позади. Однако спустя несколько месяцев тема здоровья Тарасовой вновь оказалась в центре внимания.
Две госпитализации Тарасовой в сентябреВ начале сентября Татьяна Тарасова несколько дней провела в больнице на плановом обследовании. 7 сентября ее родственник сообщил, что она вернулась домой. Однако 17 сентября появилась информация о новой госпитализации. Уже 19 сентября тренер вновь находилась дома. После выписки Тарасова говорила о контрольных прокатах сборной России, а не о своем самочувствии. Фигурное катание остается важной частью жизни Татьяны Анатольевны. Даже после обращений к врачам она продолжала следить за выступлениями спортсменов и событиями в российском спорте.
Связаны ли нынешние проблемы с прежними заболеваниямиРанее Татьяна Тарасова публично рассказывала о проблемах с позвоночником и трудностях с передвижением. Эти вопросы сопровождают ее не первый год. При этом нет подтверждений, что октябрьская госпитализация связана именно с позвоночником, апрельской простудой или сентябрьскими обследованиями. Официальную причину нынешнего ухудшения состояния никто не называл.
Сейчас известны лишь основные факты: Тарасова находится в больнице, ее состояние пока не удается стабилизировать, а диагноз врачи публично не раскрывают. До появления новых комментариев делать выводы о ее здоровье и сроках восстановления преждевременно.