Развод из-за лжи, рождение сына в свой юбилей и тайный возлюбленный: как сложилась жизнь звезды сериала «Гадалка» Екатерины Олькиной?
Екатерина Олькина — многогранная актриса, которая уже успела заявить о себе в мире кино. 8 ноября ей исполняется 41 год. Зрители знают её по ролям в сериалах «Однажды в Ростове», «Гадалка», «Хрустальный» и десяткам других многосерийных мелодрам, где она привычно играет сильных, красивых и немного уставших от жизни женщин. Однако за фасадом благополучной «звезды сериалов» скрывается биография, в которой хватает и болезненных разочарований, и тщательно охраняемых тайн. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы Екатерины ОлькинойЕкатерина родилась 8 ноября 1985 года в Котласе, небольшом городке Архангельской области. Когда ей было всего год, семья переехала в Самару. С раннего детства девочка занималась танцами и плаванием, а также пробовала рисовать, хотя особого таланта в этом не обнаружила.
Образование и начало карьеры актрисыВ гимназии она углубленно изучала иностранные языки и даже думала поступать на факультет английской филологии. Но все изменилось, когда котлашанка увидела мюзикл «Другой мир». После месяца репетиций в Париже Олькина поняла, что хочет заниматься именно этим. Сначала собиралась поступать в джазовое училище, но случайно оказалась в ГИТИСе. Она успешно прошла отбор и поступила на музыкальное отделение.
Первые шаги на экране Екатерины ОлькинойДебютировала на экране звезда в 2006 году, но долгое время играла только эпизодические роли. В 2009 году ей предложили главную роль в мелодраме «Течет река Волга». После декрета знаменитость вернулась к съемкам и сыграла главную роль в сериале «Гадалка», где героиня использует мистические способности для раскрытия преступлений.
Новые проектыВ 2019 году девушка начала работу над многосерийным фильмом «Зеленый фургон. Совсем другая история». В 2022-м она приняла участие в нескольких интересных проектах, включая сериал «Технарь» и детектив «Хрустальный». Весной 2023 года вышел триллер «Игра в убийство», а в 2024-м зрители увидели военную драму «По зову сердца».
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Театр и личная жизнь Екатерины ОлькинойПосле окончания ГИТИСа выпускница сразу начала сниматься в кино, хотя мечтала о театре. В 2016 году она все же вышла на театральные подмостки, сыграв Луису в комедии «Дуэнья» в «Театриуме на Серпуховке». Позже Олькина стала приглашенной актрисой в «Школе современной пьесы».
Личная жизнь Олькиной — отдельная глава, которую она долгое время предпочитала не открывать. С актёром и джазовым музыкантом Иваном Замотаевым она познакомилась на кинофестивале. Свадьба была скромной: расписались в джинсах и футболках, без пышного торжества.
«Я и замуж особо не хотела, и о красивой свадьбе никогда не мечтала», — вспоминала актриса в интервью «Экспресс газете».В 2015 году у пары родился сын Дмитрий — причём появился на свет аккурат в день 30-летия самой Олькиной.
«Митя, кстати, появился на свет аккурат на мой 30-летний юбилей — лучший подарок!» — откровенничала актриса.Однако счастье продлилось недолго. В 2017 году пара развелась, и причиной стало не охлаждение чувств, а обман.
«Получилось так: Ваня скрыл от меня то, что был когда-то женат и у него уже есть ребёнок. Когда правда открылась, я оказалась буквально раздавлена, посчитала молчание предательством», — рассказывала Олькина журналу 7days.ru.Инициатором развода выступила она сама, но подчеркнула, что отношения с бывшим мужем остались нормальными. Спустя годы они даже выходят вместе на сцену в антрепризной постановке «Дуэнья».
В марте 2020 года Олькина родила второго сына, Мирона. Но имя отца ребёнка актриса не разглашает до сих пор.
«Мой статус — мама. Про отца второго сына я пока не готова говорить. Мы вместе, и у нас, надеюсь, дружная семья», — отмечала артистка.
Екатерина Олькина сейчасНесмотря на личные драмы, карьера Олькиной остаётся стабильной. В 2025 году она снялась в детективе «Я помогу», где сыграла сотрудницу службы психологической поддержки, и драме «Скамейка запасных». Кроме того, она присоединилась к команде романтической драмы «Стюардесса» вместе с Даниилом Страховым.
Главным событием 2026 года стал премьерный показ многосерийной мелодрамы «Пармские фиалки» на Первом канале, стартовавший 27 июля. Олькина исполнила главную роль — женщину по имени Лида, чья жизнь с юности проверяется на прочность: гибель любимого, брак с алкоголиком, приёмная дочь, которая возвращается с женихом, похожим на погибшую любовь. Съёмки проходили в Крыму ещё в 2017 году, но до широкого зрителя история добралась только сейчас. В том же июле 2026-го актриса стала гостьей программы «Доброе утро» на Первом канале, где рассказала о своей героине и подготовке к съёмкам.