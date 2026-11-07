07 ноября 2026, 13:30

Екатерина Олькина (Фото: Instagram* @olkinaekaterina)

Екатерина Олькина — многогранная актриса, которая уже успела заявить о себе в мире кино. 8 ноября ей исполняется 41 год. Зрители знают её по ролям в сериалах «Однажды в Ростове», «Гадалка», «Хрустальный» и десяткам других многосерийных мелодрам, где она привычно играет сильных, красивых и немного уставших от жизни женщин. Однако за фасадом благополучной «звезды сериалов» скрывается биография, в которой хватает и болезненных разочарований, и тщательно охраняемых тайн. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Екатерины Олькиной Образование и начало карьеры актрисы Первые шаги на экране Екатерины Олькиной Новые проекты Театр и личная жизнь Екатерины Олькиной Екатерина Олькина сейчас

Ранние годы Екатерины Олькиной

Образование и начало карьеры актрисы

Первые шаги на экране Екатерины Олькиной

Екатерина Олькина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Новые проекты

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Театр и личная жизнь Екатерины Олькиной

«Я и замуж особо не хотела, и о красивой свадьбе никогда не мечтала», — вспоминала актриса в интервью «Экспресс газете».

«Митя, кстати, появился на свет аккурат на мой 30-летний юбилей — лучший подарок!» — откровенничала актриса.

Екатерина Олькина с детьми (Фото: Instagram* @olkinaekaterina)

«Получилось так: Ваня скрыл от меня то, что был когда-то женат и у него уже есть ребёнок. Когда правда открылась, я оказалась буквально раздавлена, посчитала молчание предательством», — рассказывала Олькина журналу 7days.ru.

«Мой статус — мама. Про отца второго сына я пока не готова говорить. Мы вместе, и у нас, надеюсь, дружная семья», — отмечала артистка.

Екатерина Олькина сейчас