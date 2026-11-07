В Алма-Ате нашли едва не сорвавших концерт Меладзе зрительниц

07 ноября 2026, 12:49

В Алма-Ате полицейские нашли зрительниц, едва не сорвавших концерт Меладзе

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

В Алма-Ате сотрудники полиции идентифицировали трёх женщин, участвовавших в конфликте во время выступления Валерия Меладзе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента полиции.