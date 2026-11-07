В Алма-Ате нашли едва не сорвавших концерт Меладзе зрительниц
В Алма-Ате сотрудники полиции идентифицировали трёх женщин, участвовавших в конфликте во время выступления Валерия Меладзе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента полиции.
Инцидент произошёл в среду: во время концерта между зрительницами возникла потасовка, из-за чего музыкант был вынужден прервать выступление. Видеозапись конфликта распространилась в казахстанском сегменте социальных сетей. Меладзе выразил возмущение поведением участниц ссоры. Как уточнили в полиции, нарушительниц вывели сотрудники охраны мероприятия.
По результатам проверки установили личности трёх женщин. Две из них — жительницы Алматинской области: одну по решению суда арестовали на пять суток, вторую оштрафовали за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Третья участница инцидента — жительница Тараза, в отношении неё возбудили административное производство по факту мелкого хулиганства, материалы направили в суд.
Кроме того, в ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили недостоверную информацию об отмене концерта Меладзе. Пользователя аккаунта Instagram* , распространившего это сообщение, оштрафовали за публикацию ложных сведений.
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