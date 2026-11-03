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Транс на «Битве экстрасенсов», запрет «Зелёного слоника» и культивирование шизофрении: куда из публичного поля пропал Сергей Пахомов?

Сергей Пахомов (Фото: Instagram*@yapahom)

Артисту Сергею Пахомову, чьё имя для одних звучит как диагноз, а для других — как пароль в мир андеграунда, 4 ноября исполняется 60 лет. Актёр, сыгравший «Поехавшего» в «Зелёном слонике», художник, музыкант, сценарист и участник 16-го сезона «Битвы экстрасенсов», он прошёл путь от квартирных выставок в 80-х до статуса интернет-мема и героя скандальных хроник. Его карьера — это не лестница успеха, а скорее лабиринт, где за каждым поворотом поджидает либо очередной запрет, либо откровение, от которого хочется помыть руки. Подробности — в материале «Радио 1».




Биография Сергея Пахомова

Сергей Игоревич Пахомов родился 4 ноября 1966 года в Москве. Он не был «случайным человеком» в искусстве: в 1981 году окончил Краснопресненскую художественную школу, а в 1985-м — Московское художественно-промышленное училище имени Калинина. В 80-х он участвовал в квартирных выставках, то есть варился в том самом соку московского андеграунда, где искусство было не профессией, а способом существования. Именно оттуда, из художественной среды, а не из театральных вузов, вышел его актёрский дебют. Светлана Баскова позвала его в свои фильмы, и в 1998 году он сыграл хирурга Кокки в картине «Кокки — бегущий доктор».

Сергей Пахомов (Фото: Instagram*@yapahom)
Но настоящая известность — та, что прилипает намертво и не смывается — пришла годом позже, когда Пахомов воплотил образ «Поехавшего» в «Зелёном слонике». Фильм, снятый на любительскую камеру, стал медиавирусом задолго до того, как это слово вошло в обиход. Фраза «Братишка! Я тебе покушать принёс» разлетелась по интернету, а сам Пахомов превратился в персонажа мемов, фотожаб и юмористических роликов. Его фильмография насчитывает более двадцати работ, включая «Пять бутылок водки», «Голову», «Шапито-шоу», сериал «Школа» и «Сказку для старых». Однако в массовом сознании он навсегда остался человеком из подвала с зелёными стенами.

Сергей Пахомов и Владимир Епифанцев (Фото: Instagram*@yapahom)
В 2015 году Пахомов неожиданно возник в 16-м сезоне «Битвы экстрасенсов» — и снова всех переиграл. Он утверждал, что никогда не смотрел шоу и пошёл туда по настоянию друзей, заметивших его «необычные таланты». На испытаниях он входил в транс с помощью странных танцев и, как утверждается, первым в истории проекта дважды нашёл человека, спрятанного в багажнике. Он мог дойти до финала, но покинул шоу добровольно, уступив место матери и дочери Вороновым, чьи фото оказались в чёрном конверте. Позже он вёл «Сверхъестественный отбор» на ТВ-3, но век его телевизионной карьеры оказался недолог.

Любовь, смерть и странные признания

Личная жизнь Пахомова — это отдельный скандал, растянутый на десятилетия. В разных интервью он противоречил сам себе с артистической лёгкостью: в марте 2007 года говорил, что не женат, но имеет приёмного сына Ивана; уже в апреле утверждал, что состоит в браке и воспитывает двух сыновей семнадцати и восемнадцати лет. При этом он не стеснялся в выражениях, признаваясь в увлечении «молодыми бабами семнадцати-восемнадцати лет», от которых «пахнет хорошо творожком и сметанкой». Эти цитаты давно разошлись по соцсетям и стали частью его одиозного образа — образа человека, который говорит то, что другие боятся даже подумать.

Сергей Пахомов (Фото: Instagram*@yapahom)
Однако за этим эпатажем скрывалась настоящая трагедия. Пахомов был женат на Наталье Почечуевой, бывшем главном редакторе «Elle Декор». Она долго боролась с лейкемией и перенесла инсульт. В 2019 году Пахом сообщил о её смерти. В том же году он участвовал в шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов», но был вынужден покинуть проект из-за болезни супруги. После её ухода он практически исчез с телевидения. У него есть двое сыновей, но об их отношениях с отцом известно немного — сам Пахомов редко говорит о семье в интервью, предпочитая рассуждать о «стихиях» и «народной культуре».

Скандалы и откровения Пахомова

Самый громкий скандал вокруг имени Пахомова разразился в мае 2022 года, когда Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил удалить «Зелёного слоника» из сети, признав, что фильм причиняет вред психическому здоровью несовершеннолетних. Реакция Пахомова была мгновенной и абсолютно в его духе. Он заявил радиостанции «Говорит Москва»:
«Этот фильм очень важен для детей, потому что он говорит о том, насколько страшно будущее».
По его мнению, «кал и моча» в картине — это «абсолютно детские симптомы», а сам запрет — не более чем комплимент:
«Стихии отказали, запретили стихию — запретили небо, запретили траву, запретили сон, запретили просто детей».
Сложно представить более абсурдную и одновременно точную формулировку для человека, чья слава построена на фильме, который большинство зрителей не решаются досмотреть до конца.

Сергей Пахомов (Фото: Instagram*@yapahom)
В интервью «Кинопоиску» Пахомов объяснял свой интерес к большим формам и «эпическим» жестам:
«Меня волнуют большие эпические формы, то, что у нас на подкорке сидит».
Он рассказывал, как снимал роуд-муви о собственной прогулке по Тверской, длившейся около пятнадцати часов, и как в фильм попала его мать — «частный человек, связанный со стихией времени». Там же он произнёс фразу, которая могла бы стать эпиграфом ко всей его биографии:
«Я убедительно создаю образ своей личной шизофрении».
Это не признание болезни, а художественный метод: Пахомов не играет безумие, он его конструирует, выставляет в галерее, записывает на альбомы и выкрикивает в телекамеру.

Чем Пахом занимается сегодня

Сергей Пахомов (Фото: Instagram*@yapahom)
Сегодня Пахомов живёт в Москве и, вопреки ожиданиям, не растворился в маргинальной безвестности. Он вернулся к тому, с чего начинал, — к живописи, но уже на новом уровне. В 2017 году в галерее Regina он устроил мастерскую прямо за фальшь-стенами выставки, работая над проектом «Живая вода». В интервью он объяснял:
«Мне захотелось перенести их в пространство любви, потому что любовь есть, конечно, живая вода».
Тогда же он рассуждал о «крови» как о субстанции, которая «вне категорий и вне критики». На основе реплик Аллана Чумака и Анатолия Кашпировского он сочинил партитуру — и на открытии выставки её исполнил хор. В 2023 году персональная выставка Пахома «Les fleurs du…» проходила в галерее ГУМ-Red-Line. В экспозицию вошли картины и фотографии, которые он создавал в 2022–2023 годах. Часть работ — результат коллаборации с художницей Marinesca, она давно выступает его постоянным соавтором.

Параллельно Сергей Пахомов занимался музыкой. В 2022 году он записал треки «Микрозайм» с Альбиной Сексовой и «Эskimos» с Женей Куковеровым. В 2025 году его голос можно услышать в визуальной новелле «Альтушка для скуфа», где он озвучил «внутренний голос» и мужские роли. В этом году проект артиста «Пахом вам перезвонит» выпустил два мини-альбома (EP): «Мои таблетки. Часть 1» и «Коля Циклодол. Часть 2».

Артист по-прежнему ведёт личный блог и остаётся фигурой, вокруг которой кипят страсти: одни считают его гением, другие — шарлатаном, третьи — просто человеком, который слишком долго играл роль и уже не может остановиться. Сам он, кажется, давно выбрал позицию наблюдателя за собственным безумием. И пока зрители спорят, Пахом пишет картины, сочиняет оперы из голосов телецелителей и напоминает, что искусство не обязано быть удобным.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Елена Генералова

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