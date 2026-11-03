03 ноября 2026, 11:02

Сергей Пахомов (Фото: Instagram*@yapahom)

Артисту Сергею Пахомову, чьё имя для одних звучит как диагноз, а для других — как пароль в мир андеграунда, 4 ноября исполняется 60 лет. Актёр, сыгравший «Поехавшего» в «Зелёном слонике», художник, музыкант, сценарист и участник 16-го сезона «Битвы экстрасенсов», он прошёл путь от квартирных выставок в 80-х до статуса интернет-мема и героя скандальных хроник. Его карьера — это не лестница успеха, а скорее лабиринт, где за каждым поворотом поджидает либо очередной запрет, либо откровение, от которого хочется помыть руки. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Пахомова Любовь, смерть и странные признания Скандалы и откровения Пахомова Чем Пахом занимается сегодня



Биография Сергея Пахомова

Сергей Пахомов (Фото: Instagram*@yapahom)

Сергей Пахомов и Владимир Епифанцев (Фото: Instagram*@yapahom)

Любовь, смерть и странные признания

Сергей Пахомов (Фото: Instagram*@yapahom)

Скандалы и откровения Пахомова

«Этот фильм очень важен для детей, потому что он говорит о том, насколько страшно будущее».

«Стихии отказали, запретили стихию — запретили небо, запретили траву, запретили сон, запретили просто детей».

Сергей Пахомов (Фото: Instagram*@yapahom)

«Меня волнуют большие эпические формы, то, что у нас на подкорке сидит».

«Я убедительно создаю образ своей личной шизофрении».

Чем Пахом занимается сегодня

Сергей Пахомов (Фото: Instagram*@yapahom)

«Мне захотелось перенести их в пространство любви, потому что любовь есть, конечно, живая вода».