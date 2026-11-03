Транс на «Битве экстрасенсов», запрет «Зелёного слоника» и культивирование шизофрении: куда из публичного поля пропал Сергей Пахомов?
Артисту Сергею Пахомову, чьё имя для одних звучит как диагноз, а для других — как пароль в мир андеграунда, 4 ноября исполняется 60 лет. Актёр, сыгравший «Поехавшего» в «Зелёном слонике», художник, музыкант, сценарист и участник 16-го сезона «Битвы экстрасенсов», он прошёл путь от квартирных выставок в 80-х до статуса интернет-мема и героя скандальных хроник. Его карьера — это не лестница успеха, а скорее лабиринт, где за каждым поворотом поджидает либо очередной запрет, либо откровение, от которого хочется помыть руки. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Сергея ПахомоваСергей Игоревич Пахомов родился 4 ноября 1966 года в Москве. Он не был «случайным человеком» в искусстве: в 1981 году окончил Краснопресненскую художественную школу, а в 1985-м — Московское художественно-промышленное училище имени Калинина. В 80-х он участвовал в квартирных выставках, то есть варился в том самом соку московского андеграунда, где искусство было не профессией, а способом существования. Именно оттуда, из художественной среды, а не из театральных вузов, вышел его актёрский дебют. Светлана Баскова позвала его в свои фильмы, и в 1998 году он сыграл хирурга Кокки в картине «Кокки — бегущий доктор».
Но настоящая известность — та, что прилипает намертво и не смывается — пришла годом позже, когда Пахомов воплотил образ «Поехавшего» в «Зелёном слонике». Фильм, снятый на любительскую камеру, стал медиавирусом задолго до того, как это слово вошло в обиход. Фраза «Братишка! Я тебе покушать принёс» разлетелась по интернету, а сам Пахомов превратился в персонажа мемов, фотожаб и юмористических роликов. Его фильмография насчитывает более двадцати работ, включая «Пять бутылок водки», «Голову», «Шапито-шоу», сериал «Школа» и «Сказку для старых». Однако в массовом сознании он навсегда остался человеком из подвала с зелёными стенами.
В 2015 году Пахомов неожиданно возник в 16-м сезоне «Битвы экстрасенсов» — и снова всех переиграл. Он утверждал, что никогда не смотрел шоу и пошёл туда по настоянию друзей, заметивших его «необычные таланты». На испытаниях он входил в транс с помощью странных танцев и, как утверждается, первым в истории проекта дважды нашёл человека, спрятанного в багажнике. Он мог дойти до финала, но покинул шоу добровольно, уступив место матери и дочери Вороновым, чьи фото оказались в чёрном конверте. Позже он вёл «Сверхъестественный отбор» на ТВ-3, но век его телевизионной карьеры оказался недолог.
Любовь, смерть и странные признанияЛичная жизнь Пахомова — это отдельный скандал, растянутый на десятилетия. В разных интервью он противоречил сам себе с артистической лёгкостью: в марте 2007 года говорил, что не женат, но имеет приёмного сына Ивана; уже в апреле утверждал, что состоит в браке и воспитывает двух сыновей семнадцати и восемнадцати лет. При этом он не стеснялся в выражениях, признаваясь в увлечении «молодыми бабами семнадцати-восемнадцати лет», от которых «пахнет хорошо творожком и сметанкой». Эти цитаты давно разошлись по соцсетям и стали частью его одиозного образа — образа человека, который говорит то, что другие боятся даже подумать.
Однако за этим эпатажем скрывалась настоящая трагедия. Пахомов был женат на Наталье Почечуевой, бывшем главном редакторе «Elle Декор». Она долго боролась с лейкемией и перенесла инсульт. В 2019 году Пахом сообщил о её смерти. В том же году он участвовал в шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов», но был вынужден покинуть проект из-за болезни супруги. После её ухода он практически исчез с телевидения. У него есть двое сыновей, но об их отношениях с отцом известно немного — сам Пахомов редко говорит о семье в интервью, предпочитая рассуждать о «стихиях» и «народной культуре».
Скандалы и откровения ПахомоваСамый громкий скандал вокруг имени Пахомова разразился в мае 2022 года, когда Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил удалить «Зелёного слоника» из сети, признав, что фильм причиняет вред психическому здоровью несовершеннолетних. Реакция Пахомова была мгновенной и абсолютно в его духе. Он заявил радиостанции «Говорит Москва»:
«Этот фильм очень важен для детей, потому что он говорит о том, насколько страшно будущее».По его мнению, «кал и моча» в картине — это «абсолютно детские симптомы», а сам запрет — не более чем комплимент:
«Стихии отказали, запретили стихию — запретили небо, запретили траву, запретили сон, запретили просто детей».Сложно представить более абсурдную и одновременно точную формулировку для человека, чья слава построена на фильме, который большинство зрителей не решаются досмотреть до конца.
В интервью «Кинопоиску» Пахомов объяснял свой интерес к большим формам и «эпическим» жестам:
«Меня волнуют большие эпические формы, то, что у нас на подкорке сидит».Он рассказывал, как снимал роуд-муви о собственной прогулке по Тверской, длившейся около пятнадцати часов, и как в фильм попала его мать — «частный человек, связанный со стихией времени». Там же он произнёс фразу, которая могла бы стать эпиграфом ко всей его биографии:
«Я убедительно создаю образ своей личной шизофрении».Это не признание болезни, а художественный метод: Пахомов не играет безумие, он его конструирует, выставляет в галерее, записывает на альбомы и выкрикивает в телекамеру.
Чем Пахом занимается сегодняСегодня Пахомов живёт в Москве и, вопреки ожиданиям, не растворился в маргинальной безвестности. Он вернулся к тому, с чего начинал, — к живописи, но уже на новом уровне. В 2017 году в галерее Regina он устроил мастерскую прямо за фальшь-стенами выставки, работая над проектом «Живая вода». В интервью он объяснял:
«Мне захотелось перенести их в пространство любви, потому что любовь есть, конечно, живая вода».Тогда же он рассуждал о «крови» как о субстанции, которая «вне категорий и вне критики». На основе реплик Аллана Чумака и Анатолия Кашпировского он сочинил партитуру — и на открытии выставки её исполнил хор. В 2023 году персональная выставка Пахома «Les fleurs du…» проходила в галерее ГУМ-Red-Line. В экспозицию вошли картины и фотографии, которые он создавал в 2022–2023 годах. Часть работ — результат коллаборации с художницей Marinesca, она давно выступает его постоянным соавтором.
Параллельно Сергей Пахомов занимался музыкой. В 2022 году он записал треки «Микрозайм» с Альбиной Сексовой и «Эskimos» с Женей Куковеровым. В 2025 году его голос можно услышать в визуальной новелле «Альтушка для скуфа», где он озвучил «внутренний голос» и мужские роли. В этом году проект артиста «Пахом вам перезвонит» выпустил два мини-альбома (EP): «Мои таблетки. Часть 1» и «Коля Циклодол. Часть 2».
Артист по-прежнему ведёт личный блог и остаётся фигурой, вокруг которой кипят страсти: одни считают его гением, другие — шарлатаном, третьи — просто человеком, который слишком долго играл роль и уже не может остановиться. Сам он, кажется, давно выбрал позицию наблюдателя за собственным безумием. И пока зрители спорят, Пахом пишет картины, сочиняет оперы из голосов телецелителей и напоминает, что искусство не обязано быть удобным.