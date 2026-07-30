«Мне просто стыдно»: стал бомжом, женился на юной украинке и завел ребенка в 53. Тайная сторона жизни Александра Мохова
В одной фразе Клавдии Шульженко — и мудрость, и горечь прожитых лет: «Уходить надо красиво». Но Александру Мохову расстаться достойно не удалось. Десять лет брака с молоденькой студенткой закончились признанием: он ошибся, когда женился. Однако сразу развестись мужчина не решился — помешал страх осуждения. А ведь всё начиналось как романтическая комедия: сибирские гастроли, 20-летняя разница и безумная любовь. Что на самом деле произошло в семье актёра и почему он всё-таки решился на развод спустя годы, читайте в материале «Радио 1».
Стены, хранящие историю семьи, и лёд, на котором разбилась судьбаДарья Калмыкова — из творческой семьи: дед — народный артист РФ, актёр РАМТ, бабушка — актриса, отец — кинопродюсер, мать — организатор гастролей. В детстве девочка профессионально увлекалась фигурным катанием. Тренеры видели в ней будущую олимпийскую чемпионку, но планы на профессиональный спорт пришлось пересмотреть. Тяжёлая травма колена и длительное лечение вынудили наследницу знаменитого клана завершить спортивную карьеру и сосредоточиться на учёбе. В 16 лет Дарья с первого раза поступила в Школу-студию МХАТ, оказавшись на курсе вместе с Дарьей Мороз и Сергеем Лазаревым. Талант молодой актрисы быстро оценил Олег Табаков: педагог не только принял девушку в труппу театра «Табакерка», но и вскоре начал доверять ей значимые роли, что для начинающей артистки было большим признанием.
Сибирь, гастроли и паспорт как билет в новую жизньЗнакомство, перевернувшее жизни обоих, состоялось во время гастрольной поездки в Сибирь. К тому моменту Мохов уже был состоявшимся актёром и преподавателем. На банкете после очередного спектакля он подошёл к юной Даше, достал из кармана паспорт, открыл страницу с фотографией давно минувших дней и с лёгкой усмешкой произнёс: «Смотри, я ведь тоже когда-то был таким». Вечер продолжился неспешной прогулкой по ночному городу, во время которой зрелый, взрослый мужчина вдруг сделал почти отчаянное признание в любви 16-летней девушке. Однако Калмыкова сразу дала понять, что отношения невозможны, учитывая существенную разницу в возрасте и тот факт, что Мохов на тот момент уже 18 лет состоял в браке и воспитывал сына. Несмотря на отказ, наставник не стал прерывать общение.
По его собственным признаниям в более поздних интервью, педагог сознательно планировал гастрольные графики так, чтобы чаще видеться с Калмыковой. Формально их связывала лишь дружба. Несколько лет Мохов терпеливо и бережно ждал, когда избранница повзрослеет, перешагнёт порог совершеннолетия и будет готова к отношениям.
Торжество по принуждению и годы молчаливой болиСвадьба состоялась в 2003 году и прошла тихо, в камерной обстановке, без фанфар и толпы гостей. К моменту росписи невесте едва исполнилось 20 лет — она была всего на пять лет старше сына Александра от предыдущего брака, в то время как самому жениху исполнилось 40 лет. На свадебных снимках супруги улыбались, однако внутри у каждого уже зарождались тревожные предчувствия. Дарья впоследствии с горечью признавалась, что мучается мыслью о том, будто построила собственное счастье на обломках чужой семьи, разрушив брак Александра.
«Это тяжёлое чувство, которое долго не отпускало», — рассказывала Дарья Калмыкова в интервью Woman.ru.Спустя год на свет появился первенец — сын Макар. Но вместо ожидаемой идиллии в дом пришло отчуждение. Уже в зрелые годы Мохов сделал откровенное признание: понимание того, что он совершил непоправимую ошибку, обрушилось на него буквально сразу после регистрации. Однако развернуться и уйти актёр так и не решился. Осуждение коллег, пересуды за спиной, клеймо «бросившего молодую жену с грудным младенцем» — всё это удержало его в браке. Спустя годы в интервью «7 Дней» артист честно признавался: «Мне просто стало стыдно». Расплата за это чувство вины оказалась суровой. Возрастная пропасть, казавшаяся на гастролях романтичной изюминкой, в повседневной жизни превратилась в непреодолимую стену. Александра раздражала неопытность и эмоциональность юной супруги, Дарью — привычка мужа поучать её, словно нерадивую студентку. В доме всё чаще вспыхивали скандалы. Калмыкова позже частично возьмёт вину на себя, но при этом прозрачно намекнёт на истинную причину разрыва.
«По молодости я, конечно, наделала глупостей. Но в нашем союзе слишком рано появилось третье лицо. Я не хочу вдаваться в подробности, но это было», — признавалась Дарья Калмыкова в интервью.Фактически их брак распался задолго до того, как в паспортах появились соответствующие штампы. Около трёх лет супруги существовали как совершенно чужие люди под одной крышей, прежде чем в 2013 году окончательно поставили точку в этой истории.
Там, где когда-то был мост, теперь только водаСегодня эта история кажется им обоим далёким, почти нереальным эпизодом прошлого. Дарья Калмыкова продолжает активно сниматься в кино и играть на театральной сцене, чувствуя себя в своей стихии. После развода с Моховым актриса создала новый союз с продюсером Николаем Сергеевым, родив от него сына Тихона, но и эти отношения со временем сошли на нет. Сегодня её главные приоритеты — это дети, профессия и внутренняя гармония.
«Я счастлива, что могу заниматься любимым делом и быть рядом с сыновьями», — признавалась Дарья Калмыкова.«Майор Афанасьев», пережив расставание с двумя избранницами, признается, что отдал им всё совместно нажитое имущество. Ему порой попросту негде было жить, но он благодарен этому опыту. При этом «оборотень в погонах» отмечает, что не оставлял избранниц без средств к существованию.
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«Я все отдавал жёнам. Как-то поймал себя на мысли, что в 50 лет стал бомжом. Снимал квартирку однокомнатную, которую называл камерой хранения. И вдруг задумался: «А не дай Бог заболею, что-то случится. Где мне жить?», — приводит слова артиста издание «СтарХит».Несмотря на эти обстоятельства, Мохов обрёл настоящий семейный покой лишь с третьей попытки. Его избранницей вновь стала женщина значительно моложе — украинская актриса и певица Ирина Огородник (известная под псевдонимом Руслана), которая родила 53-летнему артисту сына Матвея. Именно в этом браке, по признанию самого «серого кардинала из милиции», он наконец обрёл житейскую мудрость.
«Я сейчас по-настоящему счастлив. Теперь умею ценить то, что имею», — рассказывал Мохов.Свою первую супругу режиссёр вспоминает с глубоким уважением и теплотой.
«Татьяна — замечательный человек. У нас остались прекрасные отношения», — говорил звезда «Склифосовского» журналу Woman.ru.Имя же Дарьи Калмыковой мужчина старается в беседах с журналистами не упоминать. По словам самого мэтра, слишком болезненным оказался тот жизненный урок, когда за яркой романтической обёрткой скрывалась банальная несовместимость двух разных людей.