«Мне просто стыдно»: стал бомжом, женился на юной украинке и завел ребенка в 53. Тайная сторона жизни Александра Мохова

30 июля 2026, 16:50

Дарья Калмыкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В одной фразе Клавдии Шульженко — и мудрость, и горечь прожитых лет: «Уходить надо красиво». Но Александру Мохову расстаться достойно не удалось. Десять лет брака с молоденькой студенткой закончились признанием: он ошибся, когда женился. Однако сразу развестись мужчина не решился — помешал страх осуждения. А ведь всё начиналось как романтическая комедия: сибирские гастроли, 20-летняя разница и безумная любовь. Что на самом деле произошло в семье актёра и почему он всё-таки решился на развод спустя годы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Стены, хранящие историю семьи, и лёд, на котором разбилась судьба Сибирь, гастроли и паспорт как билет в новую жизнь Торжество по принуждению и годы молчаливой боли Там, где когда-то был мост, теперь только вода

Стены, хранящие историю семьи, и лёд, на котором разбилась судьба



Дарья в детстве (Фото: Инстаграм* @dariy_kalmykova)

Сибирь, гастроли и паспорт как билет в новую жизнь



Александр Мохов (Фото: Инстаграм* @mohov.art)

Торжество по принуждению и годы молчаливой боли

«Это тяжёлое чувство, которое долго не отпускало», — рассказывала Дарья Калмыкова в интервью Woman.ru.



Макар (Фото: Инстаграм* @dariy_kalmykova)

«По молодости я, конечно, наделала глупостей. Но в нашем союзе слишком рано появилось третье лицо. Я не хочу вдаваться в подробности, но это было», — признавалась Дарья Калмыкова в интервью.

Там, где когда-то был мост, теперь только вода



Николай Сергеев, Дарья Калмыкова с сыном Тихоном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я счастлива, что могу заниматься любимым делом и быть рядом с сыновьями», — признавалась Дарья Калмыкова.

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«Я все отдавал жёнам. Как-то поймал себя на мысли, что в 50 лет стал бомжом. Снимал квартирку однокомнатную, которую называл камерой хранения. И вдруг задумался: «А не дай Бог заболею, что-то случится. Где мне жить?», — приводит слова артиста издание «СтарХит».



Ирина Огородник (Фото: Инстаграм* @mohov.art)

«Я сейчас по-настоящему счастлив. Теперь умею ценить то, что имею», — рассказывал Мохов.

«Татьяна — замечательный человек. У нас остались прекрасные отношения», — говорил звезда «Склифосовского» журналу Woman.ru.