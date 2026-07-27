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«Я поломаю тебе ноги»: вечеринка после смерти бабушки и связь с американцем. Что не так с дочерью Леонида Агутина и с какой «иглы» она так и не смогла слезть

Елизавета Агутина (фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Она — дочь звёздной пары, которую знает вся страна. Однако идти по проторенной дороге Елизавета Агутина не стала. Вместо лёгкой поп-музыки — альтернативный рок, вместо Москвы — Америка, вместо фамилии родителей — псевдоним. Её жизнь полна скандалов: от слухов о нападении крокодила до обвинений в бестактности после смерти бабушки. Как сегодня живёт и чем занимается наследница знаменитой династии, читайте в материале «Радио 1».



«С этой иглы не соскочить»: почему Агутин боится за дочь-рокершу

Елизавета, дочь народных любимцев Леонида Агутина и Анжелики Варум, поделилась со своими подписчиками свежим видеороликом, в котором исполнила композицию на камеру. Поклонники сразу же отметили её самобытную манеру и редкое по красоте звучание. Многие также обратили внимание на то, что наследница знаменитых эстрадных звёзд сознательно выбрала направление, кардинально разнящееся от творчества родителей. В отличие от мамы и папы, прославившихся лёгкой поп-музыкой, Елизавета делает ставку на альтернативный рок и создаёт произведения в своём уникальном, ни на что не похожем стиле. Имя наследницы знаменитой пары неизменно сопровождается шумными пересудами, но пик общественного возмущения пришёлся на недавний инцидент.

Елизавета Агутина (фото: Инстаграм* @avarum)
Елизавета подверглась жёсткой критике за публикацию жизнерадостных фото и видео с загородного отдыха. Гнев подписчиков вызвало то, что эти кадры появились вскоре после ухода из жизни Людмилы Агутиной — матери Леонида и любимой бабушки Лизы. На фоне тяжёлой утраты, которую переживал музыкант, его дочь делилась в соцсетях кадрами беззаботного времяпрепровождения: барбекю, танцы, песни под гитару и вейксерфинг в компании друзей.

Особое внимание привлекли снимки с банкой пива и сигаретой, а также легкомысленное домашнее видео. Подобный контент спровоцировал бурную реакцию русскоязычной аудитории: многие сочли такое поведение бестактным, упрекнув девушку в неуважении к скорби её родных. В то же время часть подписчиков встала на защиту преемницы звёздной династии, справедливо заметив, что Елизавета давно проживает за границей и выстраивает независимую жизнь. Вполне вероятно, что эмоциональная связь молодой певицы с бабушкой отличалась от той глубокой привязанности, которую испытывал к матери Леонид Агутин.

Позже внучка Юрия Варума опубликовала более тёплые семейные фото, включая редкие кадры с дедом Николаем Агутиным и отцом. Сам Леонид Николаевич всегда честно признавался: он гордится и всецело поддерживает стремление дочери к музыке и самовыражению. Но, как любой любящий родитель, не может полностью избавиться от волнения за её будущее.

«Я переживаю за младшую дочь, потому что понимаю проблемы Лизы. Когда она показала нам с мамой свою первую песню, мы поняли, что попали... Это были совершенно клёвые, профессиональные вещи. Но размах её деятельности не в том количестве, в котором она хотела бы. Мы сказали: ты либо продолжай учиться, либо иди работать. Мы все понимаем, конечно, музыка музыкой... Но с этой иглы просто так не соскочить», — признался Агутин в интервью Надежде Стрелец.

Почему дочь Агутина и Варум уехала в Америку

Елизавета Агутина появилась на свет 9 февраля 1999 года в Москве. Из-за плотного гастрольного графика звёздных родителей основное бремя заботы о малышке легло на плечи деда, композитора Юрия Варума, и его супруги Любови. Когда девочке исполнился всего год, семейство приняло решение о переезде в Майами.

Лиза отправилась в США вместе с родственниками, при этом для упрощения бюрократических процедур и во избежание лишних вопросов при оформлении документов ребёнку оставили фамилию матери. Длительная разлука с родителями оставила заметный отпечаток на формировании личности будущей певицы. Наследница росла замкнутой, что спровоцировало появление в интернете ложных слухов о её аутизме. Однако никаких реальных подтверждений этим разговорам никогда не было.

Елизавета Агутина (фото: Инстаграм* @avarum)
Смерть дедушки Юрия Варума стала для Елизаветы тяжёлым ударом, поскольку именно пожилой глава семьи заменил ей отца и был самым близким человеком. После ухода композитора подросток впала в депрессию и начала вести себя вызывающе. Анжелика Варум сначала пыталась взять ситуацию под строгий контроль, но быстро поняла, что этот метод лишь отдаляет их, и решила изменить тактику. Когда девочке исполнилось 16 лет, родители решили дать дочери больше свободы и право на собственные ошибки.

Найти общий язык им помогла музыка — страсть, живущая в Лизе с самого детства. Музыкальный путь юной вокалистки начался очень рано: уже в 13 лет она собрала свою первую группу с поэтичным названием Without Gravity. Записав с ребятами пару песен, молодая певица поняла, что готова к сольным полётам, и в 2018 году порадовала слушателей дебютным клипом на трек «High Expectations». Позже наследница звёздной четы создала новый проект — команду Bruuvy, а для сцены взяла себе звучный псевдоним Лиз Холлоуэй. Этот выбор был вполне осознанным: девушка хотела отсечь любые пересуды о том, что её успех — это лишь заслуга знаменитой фамилии.

«Я не хочу, чтобы меня оценивали через родителей. Пусть слушают мою музыку и судят по тому, что я делаю, а не по тому, кто мой папа», — объяснила Лиза Агутина в интервью VOICE.
В 2018 году Елизавета успешно дебютировала на большой сцене вместе с отцом и легендарным гитаристом Элом Ди Меола, исполнив композицию «Если ты когда-нибудь меня простишь». А весной 2020 года её коллектив презентовал домашний видеоклип, снятый в условиях карантина.

Следующим важным этапом в карьере стало выступление певицы на разогреве у легендарной группы Bon Jovi на FLA Live Arena в Майами. Позже основательница группы признавалась, что испытывала сильное волнение, но смогла справиться с ним, получив бесценный опыт работы с многотысячной аудиторией.

Несмотря на участие в масштабных проектах, завоевать широкую известность в США оказалось сложной задачей. А чтобы обеспечить себя, артистке приходилось совмещать музыку с подработками: девушка работала курьером, официанткой и иногда готовила еду для американских семей. Тем не менее группа Bruuvy постепенно набирала обороты. Одним из наиболее значимых событий стало их выступление на фестивале инди-музыки в Лос-Анджелесе.

Крокодил, скандалы и свадьба: что происходит в жизни дочери Агутина

Первым серьёзным романом Елизаветы стали отношения с кубинским барабанщиком Марком, который был значительно старше. Родители отнеслись к этому выбору с пониманием, однако союз вскоре распался. Позже певица призналась, что причиной разрыва стало отсутствие у партнёра чувства юмора. В 2020 году у девушки завязались отношения с музыкантом Кайлом Финком из группы Palomino Blond. Что касается Леонида Агутина, то отец предпочитает не вмешиваться в личный выбор дочери, хотя и не скрывает своего отношения к её избранникам.

Николай и Леонид Агутины (фото: Инстаграм* @agutinleonid)
«Я всем женихам говорю одно и то же: «Если ты причинишь вред моей дочери, я поломаю тебе ноги». Знаете, такого человека, который устраивал бы нас, найти невозможно. Мы привыкаем к тому, кого любит наша дочь», — делился «Босоногий мальчик» на YouTube-канале.
Весной 2022 года имя Елизаветы оказалось в центре громкого и совершенно абсурдного скандала. В сети начали активно распространяться слухи о том, что на певицу якобы напал крокодил, а некоторые издания и вовсе утверждали, что Лиза получила несовместимые с жизнью травмы. Эта дезинформация стремительно разлетелась по соцсетям, вынудив Леонида Агутина публично вмешаться в ситуацию и решительно опровергнуть фейки, заверив поклонников, что его дочь жива и здорова.

Впоследствии мрачные слухи сменились радостными событиями. Весной 2024 года Николай Агутин поделился прекрасной новостью: внучка готовится к свадьбе. Избранником наследницы звёздной пары стал музыкальный продюсер и гитарист Джон Самуэль. По словам деда, Елизавета специально приезжала с женихом в Москву, чтобы познакомить возлюбленного с родственниками невесты. К этому моменту девушке также удалось достичь полной финансовой самостоятельности: Леонид Агутин с гордостью отмечал, что Елизавета сама заработала на собственную квартиру в Лос-Анджелесе.

«Я буду всегда с тобой»: как начиналась любовь Агутина и Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум познакомились в 1997 году, и их творческий союз быстро перерос в роман. К тому моменту у певицы уже был опыт семейной жизни: в юности «королева лирики» вышла замуж за своего бывшего одноклассника Максима Никитина. Несмотря на неодобрение со стороны родителей артистки, молодые люди поженились и прожили вместе около восьми лет. Детей в этом браке не появилось, так как Анжелика с головой ушла в работу, что в итоге и привело к расставанию.

Леонид Агутин и Анжелика Варум (фото: Инстаграм* @agutinleonid)
Отношения с «главным романтиком эстрады» развивались молниеносно. Уже в 1999 году у пары родилась дочь Елизавета, а ещё через год музыканты решили узаконить свой семейный дуэт, сыграв романтическую свадьбу в живописной Венеции. С момента, когда прозвучал марш Мендельсона, супруги стали поистине неразлучны — не только в жизни, но и на сцене. Они активно гастролировали, записывали дуэты и выпускали совместные альбомы.

Их творческий тандем оказался невероятно успешным: многие композиции мгновенно становились хитами и подолгу не сходили с радиоэфиров. Ярким примером такой безупречной музыкальной химии остаётся их легендарная песня «Я буду всегда с тобой». На протяжении всей семейной жизни Леонид Агутин старался уделять равное внимание обеим своим дочерям. Помимо Елизаветы, рождённой в звёздном партнёрстве с Анжеликой Варум, у музыканта есть старшая наследница Полина Воробьёва.
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Чем 57-летняя Варум шокировала публику?

Долгие годы союз Агутина и Варум воспринимался публикой как эталон супружеской гармонии и верности. Однако в 2011 году эту идиллическую картину разрушил один из самых громких и болезненных скандалов в их семейной истории. На фестивале в Юрмале папарацци засняли музыканта в момент поцелуя с неизвестной женщиной.

Публикация этих кадров мгновенно вызвала бурю в СМИ: таблоиды заговорили о предполагаемой измене и предрекли звёздной паре серьёзный разлад. Позднее подтвердилось, что Анжелика действительно после этого случая на какое-то время покинула мужа. Однако разлука оказалась недолгой: уже запланированные совместные гастроли стали тем катализатором, который вновь свёл супругов вместе. Их появление на одном из музыкальных фестивалей окончательно помогло развеять сомнения.

Леонид Агутин и Анжелика Варум (фото: Инстаграм* @avarum)
Артисты держались на публике спокойно и естественно, демонстрируя привычную близость, что для преданных поклонников стало неоспоримым доказательством: паре удалось преодолеть кризис и сохранить свой союз. В начале июля 2026 года «романтическая дива» вышла к публике в новом амплуа. Поклонники были удивлены переменой во внешности певицы: она сменила привычный светлый образ на тёмные волосы с чёлкой. Многие зрители даже не сразу узнали 57-летнюю артистку.

Леонид Агутин поделился совместным фото с супругой в соцсетях, а поклонники назвали Варум совершенством.

«Все лавры сегодня Анжелике... она шикарна», «Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, течёт вода и хорошеет Варум. Эталон женщины! Богиня!», «Анжелика? Я сразу не узнала... она выглядит лет на 20», — написали восхищённые фолловеры.
Арсений Орлов

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