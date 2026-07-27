«Я поломаю тебе ноги»: вечеринка после смерти бабушки и связь с американцем. Что не так с дочерью Леонида Агутина и с какой «иглы» она так и не смогла слезть

27 июля 2026, 08:30

Елизавета Агутина (фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Она — дочь звёздной пары, которую знает вся страна. Однако идти по проторенной дороге Елизавета Агутина не стала. Вместо лёгкой поп-музыки — альтернативный рок, вместо Москвы — Америка, вместо фамилии родителей — псевдоним. Её жизнь полна скандалов: от слухов о нападении крокодила до обвинений в бестактности после смерти бабушки. Как сегодня живёт и чем занимается наследница знаменитой династии, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «С этой иглы не соскочить»: почему Агутин боится за дочь-рокершу Почему дочь Агутина и Варум уехала в Америку Крокодил, скандалы и свадьба: что происходит в жизни дочери Агутина «Я буду всегда с тобой»: как начиналась любовь Агутина и Варум Чем 57-летняя Варум шокировала публику?

«С этой иглы не соскочить»: почему Агутин боится за дочь-рокершу



Елизавета Агутина (фото: Инстаграм* @avarum)

«Я переживаю за младшую дочь, потому что понимаю проблемы Лизы. Когда она показала нам с мамой свою первую песню, мы поняли, что попали... Это были совершенно клёвые, профессиональные вещи. Но размах её деятельности не в том количестве, в котором она хотела бы. Мы сказали: ты либо продолжай учиться, либо иди работать. Мы все понимаем, конечно, музыка музыкой... Но с этой иглы просто так не соскочить», — признался Агутин в интервью Надежде Стрелец.

Почему дочь Агутина и Варум уехала в Америку



Елизавета Агутина (фото: Инстаграм* @avarum)

«Я не хочу, чтобы меня оценивали через родителей. Пусть слушают мою музыку и судят по тому, что я делаю, а не по тому, кто мой папа», — объяснила Лиза Агутина в интервью VOICE.

Крокодил, скандалы и свадьба: что происходит в жизни дочери Агутина



Николай и Леонид Агутины (фото: Инстаграм* @agutinleonid)

«Я всем женихам говорю одно и то же: «Если ты причинишь вред моей дочери, я поломаю тебе ноги». Знаете, такого человека, который устраивал бы нас, найти невозможно. Мы привыкаем к тому, кого любит наша дочь», — делился «Босоногий мальчик» на YouTube-канале.

«Я буду всегда с тобой»: как начиналась любовь Агутина и Варум



Леонид Агутин и Анжелика Варум (фото: Инстаграм* @agutinleonid)

«Алла меня ненавидела»: любовница Киркорова, жена Преснякова и другие певицы, которым Пугачева сломала карьеру

Чем 57-летняя Варум шокировала публику?



Леонид Агутин и Анжелика Варум (фото: Инстаграм* @avarum)

«Все лавры сегодня Анжелике... она шикарна», «Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, течёт вода и хорошеет Варум. Эталон женщины! Богиня!», «Анжелика? Я сразу не узнала... она выглядит лет на 20», — написали восхищённые фолловеры.