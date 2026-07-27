«Я поломаю тебе ноги»: вечеринка после смерти бабушки и связь с американцем. Что не так с дочерью Леонида Агутина и с какой «иглы» она так и не смогла слезть
Она — дочь звёздной пары, которую знает вся страна. Однако идти по проторенной дороге Елизавета Агутина не стала. Вместо лёгкой поп-музыки — альтернативный рок, вместо Москвы — Америка, вместо фамилии родителей — псевдоним. Её жизнь полна скандалов: от слухов о нападении крокодила до обвинений в бестактности после смерти бабушки. Как сегодня живёт и чем занимается наследница знаменитой династии, читайте в материале «Радио 1».
«С этой иглы не соскочить»: почему Агутин боится за дочь-рокершуЕлизавета, дочь народных любимцев Леонида Агутина и Анжелики Варум, поделилась со своими подписчиками свежим видеороликом, в котором исполнила композицию на камеру. Поклонники сразу же отметили её самобытную манеру и редкое по красоте звучание. Многие также обратили внимание на то, что наследница знаменитых эстрадных звёзд сознательно выбрала направление, кардинально разнящееся от творчества родителей. В отличие от мамы и папы, прославившихся лёгкой поп-музыкой, Елизавета делает ставку на альтернативный рок и создаёт произведения в своём уникальном, ни на что не похожем стиле. Имя наследницы знаменитой пары неизменно сопровождается шумными пересудами, но пик общественного возмущения пришёлся на недавний инцидент. Елизавета подверглась жёсткой критике за публикацию жизнерадостных фото и видео с загородного отдыха. Гнев подписчиков вызвало то, что эти кадры появились вскоре после ухода из жизни Людмилы Агутиной — матери Леонида и любимой бабушки Лизы. На фоне тяжёлой утраты, которую переживал музыкант, его дочь делилась в соцсетях кадрами беззаботного времяпрепровождения: барбекю, танцы, песни под гитару и вейксерфинг в компании друзей.
Особое внимание привлекли снимки с банкой пива и сигаретой, а также легкомысленное домашнее видео. Подобный контент спровоцировал бурную реакцию русскоязычной аудитории: многие сочли такое поведение бестактным, упрекнув девушку в неуважении к скорби её родных. В то же время часть подписчиков встала на защиту преемницы звёздной династии, справедливо заметив, что Елизавета давно проживает за границей и выстраивает независимую жизнь. Вполне вероятно, что эмоциональная связь молодой певицы с бабушкой отличалась от той глубокой привязанности, которую испытывал к матери Леонид Агутин.
Позже внучка Юрия Варума опубликовала более тёплые семейные фото, включая редкие кадры с дедом Николаем Агутиным и отцом. Сам Леонид Николаевич всегда честно признавался: он гордится и всецело поддерживает стремление дочери к музыке и самовыражению. Но, как любой любящий родитель, не может полностью избавиться от волнения за её будущее.
«Я переживаю за младшую дочь, потому что понимаю проблемы Лизы. Когда она показала нам с мамой свою первую песню, мы поняли, что попали... Это были совершенно клёвые, профессиональные вещи. Но размах её деятельности не в том количестве, в котором она хотела бы. Мы сказали: ты либо продолжай учиться, либо иди работать. Мы все понимаем, конечно, музыка музыкой... Но с этой иглы просто так не соскочить», — признался Агутин в интервью Надежде Стрелец.
Почему дочь Агутина и Варум уехала в АмерикуЕлизавета Агутина появилась на свет 9 февраля 1999 года в Москве. Из-за плотного гастрольного графика звёздных родителей основное бремя заботы о малышке легло на плечи деда, композитора Юрия Варума, и его супруги Любови. Когда девочке исполнился всего год, семейство приняло решение о переезде в Майами.
Лиза отправилась в США вместе с родственниками, при этом для упрощения бюрократических процедур и во избежание лишних вопросов при оформлении документов ребёнку оставили фамилию матери. Длительная разлука с родителями оставила заметный отпечаток на формировании личности будущей певицы. Наследница росла замкнутой, что спровоцировало появление в интернете ложных слухов о её аутизме. Однако никаких реальных подтверждений этим разговорам никогда не было. Смерть дедушки Юрия Варума стала для Елизаветы тяжёлым ударом, поскольку именно пожилой глава семьи заменил ей отца и был самым близким человеком. После ухода композитора подросток впала в депрессию и начала вести себя вызывающе. Анжелика Варум сначала пыталась взять ситуацию под строгий контроль, но быстро поняла, что этот метод лишь отдаляет их, и решила изменить тактику. Когда девочке исполнилось 16 лет, родители решили дать дочери больше свободы и право на собственные ошибки.
Найти общий язык им помогла музыка — страсть, живущая в Лизе с самого детства. Музыкальный путь юной вокалистки начался очень рано: уже в 13 лет она собрала свою первую группу с поэтичным названием Without Gravity. Записав с ребятами пару песен, молодая певица поняла, что готова к сольным полётам, и в 2018 году порадовала слушателей дебютным клипом на трек «High Expectations». Позже наследница звёздной четы создала новый проект — команду Bruuvy, а для сцены взяла себе звучный псевдоним Лиз Холлоуэй. Этот выбор был вполне осознанным: девушка хотела отсечь любые пересуды о том, что её успех — это лишь заслуга знаменитой фамилии.
«Я не хочу, чтобы меня оценивали через родителей. Пусть слушают мою музыку и судят по тому, что я делаю, а не по тому, кто мой папа», — объяснила Лиза Агутина в интервью VOICE.В 2018 году Елизавета успешно дебютировала на большой сцене вместе с отцом и легендарным гитаристом Элом Ди Меола, исполнив композицию «Если ты когда-нибудь меня простишь». А весной 2020 года её коллектив презентовал домашний видеоклип, снятый в условиях карантина.
Следующим важным этапом в карьере стало выступление певицы на разогреве у легендарной группы Bon Jovi на FLA Live Arena в Майами. Позже основательница группы признавалась, что испытывала сильное волнение, но смогла справиться с ним, получив бесценный опыт работы с многотысячной аудиторией.
Несмотря на участие в масштабных проектах, завоевать широкую известность в США оказалось сложной задачей. А чтобы обеспечить себя, артистке приходилось совмещать музыку с подработками: девушка работала курьером, официанткой и иногда готовила еду для американских семей. Тем не менее группа Bruuvy постепенно набирала обороты. Одним из наиболее значимых событий стало их выступление на фестивале инди-музыки в Лос-Анджелесе.
Крокодил, скандалы и свадьба: что происходит в жизни дочери АгутинаПервым серьёзным романом Елизаветы стали отношения с кубинским барабанщиком Марком, который был значительно старше. Родители отнеслись к этому выбору с пониманием, однако союз вскоре распался. Позже певица призналась, что причиной разрыва стало отсутствие у партнёра чувства юмора. В 2020 году у девушки завязались отношения с музыкантом Кайлом Финком из группы Palomino Blond. Что касается Леонида Агутина, то отец предпочитает не вмешиваться в личный выбор дочери, хотя и не скрывает своего отношения к её избранникам.
«Я всем женихам говорю одно и то же: «Если ты причинишь вред моей дочери, я поломаю тебе ноги». Знаете, такого человека, который устраивал бы нас, найти невозможно. Мы привыкаем к тому, кого любит наша дочь», — делился «Босоногий мальчик» на YouTube-канале.Весной 2022 года имя Елизаветы оказалось в центре громкого и совершенно абсурдного скандала. В сети начали активно распространяться слухи о том, что на певицу якобы напал крокодил, а некоторые издания и вовсе утверждали, что Лиза получила несовместимые с жизнью травмы. Эта дезинформация стремительно разлетелась по соцсетям, вынудив Леонида Агутина публично вмешаться в ситуацию и решительно опровергнуть фейки, заверив поклонников, что его дочь жива и здорова.
Впоследствии мрачные слухи сменились радостными событиями. Весной 2024 года Николай Агутин поделился прекрасной новостью: внучка готовится к свадьбе. Избранником наследницы звёздной пары стал музыкальный продюсер и гитарист Джон Самуэль. По словам деда, Елизавета специально приезжала с женихом в Москву, чтобы познакомить возлюбленного с родственниками невесты. К этому моменту девушке также удалось достичь полной финансовой самостоятельности: Леонид Агутин с гордостью отмечал, что Елизавета сама заработала на собственную квартиру в Лос-Анджелесе.
«Я буду всегда с тобой»: как начиналась любовь Агутина и ВарумЛеонид Агутин и Анжелика Варум познакомились в 1997 году, и их творческий союз быстро перерос в роман. К тому моменту у певицы уже был опыт семейной жизни: в юности «королева лирики» вышла замуж за своего бывшего одноклассника Максима Никитина. Несмотря на неодобрение со стороны родителей артистки, молодые люди поженились и прожили вместе около восьми лет. Детей в этом браке не появилось, так как Анжелика с головой ушла в работу, что в итоге и привело к расставанию. Отношения с «главным романтиком эстрады» развивались молниеносно. Уже в 1999 году у пары родилась дочь Елизавета, а ещё через год музыканты решили узаконить свой семейный дуэт, сыграв романтическую свадьбу в живописной Венеции. С момента, когда прозвучал марш Мендельсона, супруги стали поистине неразлучны — не только в жизни, но и на сцене. Они активно гастролировали, записывали дуэты и выпускали совместные альбомы.
Их творческий тандем оказался невероятно успешным: многие композиции мгновенно становились хитами и подолгу не сходили с радиоэфиров. Ярким примером такой безупречной музыкальной химии остаётся их легендарная песня «Я буду всегда с тобой». На протяжении всей семейной жизни Леонид Агутин старался уделять равное внимание обеим своим дочерям. Помимо Елизаветы, рождённой в звёздном партнёрстве с Анжеликой Варум, у музыканта есть старшая наследница Полина Воробьёва.
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Молодая леди обосновалась во Франции и намеренно отказалась от карьеры в шоу-бизнесе, выбрав тихую жизнь вдали от софитов. Несмотря на дальнее расстояние, они поддерживают тёплые и доверительные отношения. Полина регулярно навещала родителя, а позже начала общаться и с младшей сводной сестрой. По признанию близких, девушки довольно быстро нашли общий язык.
Чем 57-летняя Варум шокировала публику?Долгие годы союз Агутина и Варум воспринимался публикой как эталон супружеской гармонии и верности. Однако в 2011 году эту идиллическую картину разрушил один из самых громких и болезненных скандалов в их семейной истории. На фестивале в Юрмале папарацци засняли музыканта в момент поцелуя с неизвестной женщиной.
Публикация этих кадров мгновенно вызвала бурю в СМИ: таблоиды заговорили о предполагаемой измене и предрекли звёздной паре серьёзный разлад. Позднее подтвердилось, что Анжелика действительно после этого случая на какое-то время покинула мужа. Однако разлука оказалась недолгой: уже запланированные совместные гастроли стали тем катализатором, который вновь свёл супругов вместе. Их появление на одном из музыкальных фестивалей окончательно помогло развеять сомнения. Артисты держались на публике спокойно и естественно, демонстрируя привычную близость, что для преданных поклонников стало неоспоримым доказательством: паре удалось преодолеть кризис и сохранить свой союз. В начале июля 2026 года «романтическая дива» вышла к публике в новом амплуа. Поклонники были удивлены переменой во внешности певицы: она сменила привычный светлый образ на тёмные волосы с чёлкой. Многие зрители даже не сразу узнали 57-летнюю артистку.
Леонид Агутин поделился совместным фото с супругой в соцсетях, а поклонники назвали Варум совершенством.
«Все лавры сегодня Анжелике... она шикарна», «Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, течёт вода и хорошеет Варум. Эталон женщины! Богиня!», «Анжелика? Я сразу не узнала... она выглядит лет на 20», — написали восхищённые фолловеры.