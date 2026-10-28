28 октября 2026, 15:06

Константин Райкин (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Актёр, режиссёр и художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин прошёл путь от некрасивого подростка с комплексом великого отца до мэтра, который в 2025 году выпустил двухсотый спектакль. О любовных победах и поражениях, материнском неодобрении, трёх браках и женщине, которая сумела его удержать, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ленинград, 1967 год: паника в физико-математической школе «Я любую мог уговорить. Кроме Муравьёвой»: признания «Балалайкина» Огонь на льдине: Марина Неёлова Три кольца и два разбитых сердца Елена, которая играла не по правилам

Ленинград, 1967 год: паника в физико-математической школе

«Ты с ума сошёл? Ты видел себя в зеркале? У тебя же нет ни одной правильной черты! Какой из тебя актёр?» — недоумевал отец.

«Я любую мог уговорить. Кроме Муравьёвой»: признания «Балалайкина»



Ирина Муравьёва (Фото: кадр из фильма «Чисто английское убийство»)

Огонь на льдине: Марина Неёлова



Марина Неёлова (Фото: кадр из фильма «Осенний марафон»)

Три кольца и два разбитых сердца



Константин Райкин (Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской)

Муж превратил жизнь в ад, а дочь пыталась отобрать квартиру: что звезда «Таёжной повести» Светлана Смехнова рассказала в эфире «Пусть говорят» и почему боялась ехать домой после шоу

Елена, которая играла не по правилам

«Костя — неуверенный, сомневающийся в себе человек. Несмотря на все регалии и пост, который занимает», — вспоминала Елена в беседе с «Фактами».