Много посмертного грима: что на самом деле происходило на похоронах Анастасии Заворотнюк и зачем родственники скрыли гроб от камер?
Анастасия Заворотнюк, покорившая миллионы зрителей, ушла из жизни после долгой борьбы с глиобластомой. Церемония прощания с актрисой прошла в Москве. О том, как проводили артистку в последний путь и кто пришел проститься, расскажет редакция «Радио 1».
Смерть знаменитостиАнастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая. Утром ее близкие с болью сообщили печальную новость поклонникам в соцсетях. На протяжении пяти лет артистка боролась с тяжелым недугом. До конца возле нее оставались мать, дети и муж Петр Чернышев. В последние минуты он держал любимую за руку.
Церемония прощания с Анастасией ЗаворотнюкПрощание с Анастасией Заворотнюк прошло в Покровском монастыре. Это одно из самых известных мест паломничества в столице. Сюда верующие приезжают, чтобы поклониться мощам святой Матроны Московской. Церемонию назначили на 11:00. Однако уже к девяти утра у монастыря собралась длинная очередь. Поклонники пришли заранее, чтобы проводить актрису в последний путь. Первыми приехали самые близкие. На месте появились муж Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, а также мать артистки. Анна Заворотнюк пришла вместе с супругом, которого раньше не показывала публике.
Кто пришел проститьсяПроститься с коллегой пришли многие известные люди. Среди них были дизайнер Игорь Гуляев, певица Лолита, артист Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгард Запашный, фигурист Илья Авербух и продюсер Александр. Цветы к гробу также принесли Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Татьяна Тарасова, актер Денис Матросов с женой Ольгой и другие гости. Навка сказала журналистам, что Заворотнюк была невероятной женой, матерью и подругой. По ее словам, светлая энергия артистки навсегда останется в памяти зрителей и всех, кто ее любил.
Эдгард Запашный тоже поделился воспоминаниями. В разговоре с MSK1.RU он назвал Анастасию добрым и светлым человеком. Он также отметил ее трудолюбие и талант. Илья Авербух вспоминал о ней с теплой улыбкой. Он рассказал, что знал актрису много лет. Григорий Лепс молча прошел к монастырю. Позже он с трудом сказал, что сегодня вся страна может вспомнить артистку добрым словом и достойно проводить ее.
Семья Заворотнюк запретила фотографировать гробСемья Анастасии Заворотнюк попросила журналистов и поклонников, которые пришли на церемонию прощания, не фотографировать гроб с телом артистки. Как рассказали корреспонденты, черты Заворотнюк сильно изменились. Особенно заметен был плотный посмертный грим. В монастыре она лежала в открытом белом гробу.
«Конечно, у нее во внешности произошли изменения. Но во время отпевания она лежала в храме… просто красавица», — со слезами на глазах сказала Татьяна в шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.
После церемонии кортеж отправился на Троекуровское кладбище. Там близкие похоронили артистку на аллее знаменитостей. Ее могила находится рядом с режиссером Вадимом Абдрашитовым и актрисой Ниной Руслановой.
Наследство знаменитостиПо данным СМИ, Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв купили дом в элитном посёлке Подмосковья ещё в 2012 году. В 2015-м они переехали в коттедж площадью 700 квадратных метров. Рыночная цена этой недвижимости составляет около 160 млн рублей. Также у актрисы была квартира в центре Москвы. Её стоимость — примерно 50 млн рублей. Кроме этого, с именем Заворотнюк связывают ещё две столичные квартиры. Вместе они могут стоить до 100 млн рублей. В числе активов называют и загородный дом в другой части Подмосковья.
После смерти звезды у её родных появились финансовые обязательства. В последние месяцы близкие были сосредоточены на лечении актрисы и последующих организационных делах, из-за чего часть платежей была упущена. В результате задолженность по налогам достигла почти 500 тысяч рублей. Это не первый случай, когда семья Заворотнюк сталкивается с налоговыми трудностями. В 2023 году судебные приставы уже обращали внимание на долги актрисы, значащиеся с 2014 года, включая транспортный налог и страховые взносы на общую сумму 150 тысяч рублей.