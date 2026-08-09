Многолетняя дружба с Михалковым, потеря супруги и болезнь, едва не унесшая жизнь: как сложилась судьба Александра Адабашьяна?
Актеру, сценаристу, режиссеру, художнику-постановщику и заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Александру Адабашьяну, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Мастер и Маргарита» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 10 августа исполняется 81 год. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Александра АдабашьянаАлександр Артёмович Адабашьян родился в Москве в семье преподавательницы немецкого языка и инженера, который дослужился до начальника отдела в министерстве. Маленький Александр обучался в престижной спецшколе с углублённым изучением французского языка, где среди его одноклассников была будущая звезда Татьяна Друбич.
Главным увлечением юного Адабашьяна было рисование. Мечтая о Строгановском училище, он после школы провалился на вступительных экзаменах и год работал в проектном институте, чтобы затем осуществить задуманное. Переломным моментом стала летняя практика на съёмках дипломной работы Никиты Михалкова «Спокойный день в конце войны». Адабашьян занимался декорациями, но встреча с Михалковым определила его дальнейшую судьбу в кино. Позже он стал не только художником-постановщиком и соавтором сценариев для картин режиссёра («Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих»), но и его постоянным актёром-талисманом.
В 90-е годы Адабашьян также попробовал себя в режиссуре. Во Франции он создал фильм «Мадо, до востребования», в котором снялись Олег Янковский и Марианна Гровс. Картина была удостоена наград на Каннском и Равеннском кинофестивалях и номинирована на премию «Сезар».
В кино Адабашьян сыграл более 70 ролей, среди которых узнаваемые персонажи Берлиоз в «Мастере и Маргарите» и Степлтон в «Собаке Баскервилей». Его фильмография насчитывает десятки картин. В 2025 году его талант вновь был отмечен: за роль в фильме «Двое в одной жизни, не считая собаки» он получил престижную награду — «Бриллиантовую бабочку» первой Евразийской кинопремии.
Личная драма: потеря, два брака и семь внуковЛичная жизнь Александра Адабашьяна — это история глубоких трагедий и обретений. Его первая супруга, Марина Лебешева (сестра оператора Павла Лебешева), трагически ушла из жизни в возрасте 27 лет. Актер до сих пор вспоминает ее болезнь с болью.
«Умирала она страшно и тяжело. У нее сначала слух отказал от всех этих лекарств, потом зрение. Сначала она переписывалась, а потом и зрение ушло. Ужасно всё это было», — делился актер в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».Со второй женой, Екатериной Шадриной, он познакомился на съемочной площадке. В этом браке родились две дочери: Александра и Екатерина. Сейчас у артиста уже семь внуков. Однако старшая дочь живет за границей.
«Да, она сейчас буддистка у нас. Как-то по своим буддистским делам уехала в Таиланд. Тогда у нее проблемы со здоровьем были очень серьезные, но сейчас все хорошо. Уехала туда, и как-то жизнь ее наладилась», — рассказывал Адабашьян.
Второй день рожденияОдна из самых драматичных страниц в жизни Александра Адабашьяна — это история его чудесного спасения от аневризмы аорты, которая могла бы поставить точку в его биографии еще в 2009 году. Случилось это поздним вечером: актер потерял сознание прямо у себя дома. В квартире находилась его младшая дочь, которая немедленно позвонила матери, находившейся на даче. Та, в свою очередь, в отчаянии набрала номер Леонида Ярмольника — и этот звонок оказался решающим.
Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, были пессимистичны: они заявили, что везти пациента в больницу бесполезно, спасти его уже нельзя. Однако Ярмольник, проявив невероятную настойчивость, не стал слушать медиков. Он сам примчался к другу, отвез его в Институт Склифосовского, там операцию провести не удалось, но Ярмольник смог уговорить выдающегося хирурга Юрия Белова из Российского научного центра хирургии имени Петровского принять пациента. Адабашьяна перевезли в центр Петровского, где его взяли в реанимацию прямо в одежде — на счету были буквально секунды. Четыре часа длилась сложнейшая операция по замене аорты, и хирурги позже признались, что шансов на спасение было всего двадцать против восьмидесяти.
Но Александр Артемович выкарабкался. С тех пор каждый год он празднует свой второй день рождения в апреле, собирая за одним столом всех, кто участвовал в его спасении. Примечательно, что после операции, когда Александр Артемович встал на ноги, он узнал о смерти Олега Янковского. Приехав на похороны, от вдовы друга он услышал пронзительные слова: «Олег за несколько дней до смерти в больнице спросил: "Саша выкарабкался? Ну хоть он"».
Как сейчас живет АдабашьянНесмотря на преклонный возраст, Александр Адабашьян продолжает активно трудиться. В 2026 году Александр Адабашьян сосредоточился на театральной работе. Он принимал участие в создании спектакля «Без свидетелей» в «Мастерской „12“» Никиты Михалкова. Это сценическая версия режиссёра, в которой играют Анна Михалкова и Михаил Ефремов. В январе 2026 года Адабашьян получил специальный приз «За вклад в российский кинематограф» на церемонии вручения премии «Золотой орёл».
Вопреки слухам о роскошной вилле на Лазурном берегу, Александр Адабашьян ведет довольно скромный образ жизни. Сам артист с иронией опровергает эти домыслы в интервью изданию womanhit.ru:
«Что только про меня не говорят! Как-то мне сказали, что я имею собственную виллу на Лазурном берегу. На самом деле я живу в Москве, а за границу уезжаю лишь по рабочим делам. Вот в этом году провел три месяца во Франции, Италии и Швейцарии».Большую часть времени Адабашьян проводит на подмосковной даче в Загорянке. Он признается, что жена Екатерина Шадрина отвыкла от московской суеты и в основном живет за городом, а он периодически приезжает к ней. Здесь, вдали от шумных вечеринок и светских мероприятий, артист наслаждается простыми радостями — гуляет по лесу в валенках и принимает гостей. По его словам, в жизнь взрослых дочерей и семерых внуков он не вмешивается, но они часто собираются на даче большой компанией.
«Это бессмысленно. На чужом опыте никто не учится. Все — на своих ошибках».