09 августа 2026, 14:10

Александр Адабашьян (Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин)

Актеру, сценаристу, режиссеру, художнику-постановщику и заслуженному деятелю искусств Российской Федерации Александру Адабашьяну, известному зрителям по ярким ролям в картинах «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Мастер и Маргарита» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», 10 августа исполняется 81 год. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Адабашьяна Личная драма: потеря, два брака и семь внуков Второй день рождения Как сейчас живет Адабашьян



Биография Александра Адабашьяна

Александр Адабашьян (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»)

Александр Адабашьян и Никита Михалкоков (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»)

Личная драма: потеря, два брака и семь внуков

«Умирала она страшно и тяжело. У нее сначала слух отказал от всех этих лекарств, потом зрение. Сначала она переписывалась, а потом и зрение ушло. Ужасно всё это было», — делился актер в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Александр Адабашьян, Екатерина Шадрина с дочерьми Александрой и Екатериной (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»)

«Да, она сейчас буддистка у нас. Как-то по своим буддистским делам уехала в Таиланд. Тогда у нее проблемы со здоровьем были очень серьезные, но сейчас все хорошо. Уехала туда, и как-то жизнь ее наладилась», — рассказывал Адабашьян.

Второй день рождения

Александр Адабашьян (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»)

Как сейчас живет Адабашьян

Александр Адабашьян (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»)

«Что только про меня не говорят! Как-то мне сказали, что я имею собственную виллу на Лазурном берегу. На самом деле я живу в Москве, а за границу уезжаю лишь по рабочим делам. Вот в этом году провел три месяца во Франции, Италии и Швейцарии».

«Это бессмысленно. На чужом опыте никто не учится. Все — на своих ошибках».