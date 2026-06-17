«Могла прилюдно унизить»: что Людмила Гурченко не смогла простить родной дочери даже перед смертью и за какое наследство актрисы развязалась война

17 июня 2026, 15:13

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Людмила Гурченко стала олицетворением целой эпохи в истории советского кинематографа. Будучи истинной актрисой старой школы, она умела без остатка растворяться в своих образах. Однако мало кто догадывался, что сценарий её собственной жизни был полон боли и разочарований, которые звезда «Вокзала для двоих» тщательно скрывала от публики. За кулисами славы разворачивалась личная драма: отношения с единственной дочерью Марией, рождённой во втором браке, выстроить так и не удалось. О том, почему великая артистка стала чужой для родного ребёнка и как сегодня живут наследники легенды драматического жанра, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Пик славы или ребёнок? Смертельный выбор Гурченко после «Карнавальной ночи» Чужой стал роднее матери: как пианист Купервейс украл сердце дочери Гурченко Страшное обвинение, которое Гурченко бросила собственной дочери Голод, безденежье и редкие появления матери: тёмная реальность правнучки звёздной фамилии

Пик славы или ребёнок? Смертельный выбор Гурченко после «Карнавальной ночи»



Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

«На меня она часто срывалась, могла накричать, прилюдно унизить», — вспоминала Мария.

Чужой стал роднее матери: как пианист Купервейс украл сердце дочери Гурченко



Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

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