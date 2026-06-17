«Могла прилюдно унизить»: что Людмила Гурченко не смогла простить родной дочери даже перед смертью и за какое наследство актрисы развязалась война
Людмила Гурченко стала олицетворением целой эпохи в истории советского кинематографа. Будучи истинной актрисой старой школы, она умела без остатка растворяться в своих образах. Однако мало кто догадывался, что сценарий её собственной жизни был полон боли и разочарований, которые звезда «Вокзала для двоих» тщательно скрывала от публики. За кулисами славы разворачивалась личная драма: отношения с единственной дочерью Марией, рождённой во втором браке, выстроить так и не удалось. О том, почему великая артистка стала чужой для родного ребёнка и как сегодня живут наследники легенды драматического жанра, читайте в материале «Радио 1».
Пик славы или ребёнок? Смертельный выбор Гурченко после «Карнавальной ночи»Людмила Гурченко официально выходила замуж пять раз. Первый возлюбленный появился ещё в студенческие годы, но этот союз распался достаточно быстро — спустя год. Вторым избранником актрисы стал историк Борис Андроникашвили, с которым она прожила вдвое дольше. Именно в этом браке на свет появилась её единственная дочь Мария. Решение сохранить беременность пришлось на пик популярности после «Карнавальной ночи» — и это был настоящий риск для блистательной карьеры, которая набирала обороты. Тем не менее, Гурченко сделала выбор в пользу материнства, тайно надеясь родить сына и назвать ребёнка Марком в честь любимого отца.
Однако на свет появилась девочка. Через год после появления малышки писатель и артистка приняли решение разойтись. Гурченко отправила ребёнка на воспитание бабушке в Харьков, чтобы сосредоточиться на карьере и новых отношениях. Вскоре Людмила вышла замуж за приёмного сына писателя Александра Фадеева. В этом недолгом браке она решила вернуть Марию, но быстро пожалела об этом решении. Трёхлетнее дитя не позволяла маме надолго отлучаться, поэтому приходилось постоянно отправлять внучку к бабушке. Родительница мечтала воспитать из дочери актрису или певицу, но у Маши не было талантов, и это выводило артистку из себя. Гурченко срывалась, кричала и стыдила наследницу при друзьях.
«На меня она часто срывалась, могла накричать, прилюдно унизить», — вспоминала Мария.
Чужой стал роднее матери: как пианист Купервейс украл сердце дочери ГурченкоМаше было непросто привыкнуть к частой смене избранников матери. Когда ей исполнилось 14 лет, вместе с ними стал жить музыкант Константин Купервейс, который нашёл с девочкой общий язык и заменил отца. Однако отношения с самой Людмилой лишь обострились: всему виной стал подростковый бунт. Назло матери Мария начала получать плохие оценки, носила простую одежду, а после школы поступила не в желанный для Гурченко театральный, а в медицинский колледж.
Последней каплей стала свадьба наследницы с обычным одноклассником Александром Королёвым. Актриса считала этот союз большой ошибкой. Наладить контакт с зятем так и не удалось, а постоянные конфликты на этой почве окончательно отдалили мать и дочь друг от друга. После заключения брака их общение свелось к редким встречам по большим праздникам — в обычные дни они предпочитали не пересекаться. Вскоре Мария стала матерью двоих детей: сына Марка и дочери Елены.
Примечательно, что обоих малышей молодая женщина назвала в честь своих дедушки и бабушки — родителей Людмилы Гурченко. Внуки стали для актрисы настоящей отрадой, тем светлым пятном, которое скрашивало её жизнь. Однако и этой радости судьба лишила звезду экрана спустя несколько лет.
Страшное обвинение, которое Гурченко бросила собственной дочериНастоящей отрадой для актрисы стал внук Марк. Гурченко души не чаяла в мальчике, которого назвали в честь её отца, и мечтала, что он продолжит актёрскую династию. Однако Мария с мужем противились этому, что лишь усилило взаимное отчуждение. В подростковом возрасте Марк пристрастился к наркотикам.
Родители отправили его на лечение в США, а затем в лондонский пансионат (предположительно, на средства бабушки), но спасти юношу не удалось. Спустя полтора года внук легендарной родственницы вернулся в Москву на каникулы и сразу на следующий день скончался от передозировки. Эта трагедия стала для Гурченко страшным ударом— артистка обвинила в случившемся дочь.
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Вскоре умерла и мать Людмилы, Елена Симонова, завещавшая свою квартиру Марии. Не желая мириться с этим, Людмила подала в суд и отсудила две трети жилья. Этот шаг стал точкой невозврата: семья дочери окончательно разорвала с ней отношения.
Голод, безденежье и редкие появления матери: тёмная реальность правнучки звёздной фамилииПосле смерти народной артистки СССР семейные распри не утихли. Из-за отсутствия завещания наследство разделили между дочерью Марией и последним супругом певицы Сергеем Сениным, которые долго судились, пока не пришли к компромиссу. А после смерти Марии в 2017 году в борьбу за наследство вступили внучка Елена и зять Людмилы Александр. Лишь спустя шесть лет они помирились, решив продать дачу артистки и поделить вырученные деньги пополам. Елена, осознавая отсутствие актёрского дара, не стала идти по стопам бабушки. Поработав на телевидении, она ушла в декрет и вскоре развелась с мужем, оставшись с маленькой дочерью на руках.
Долгое время наследница легенды советского кинематографа зарабатывала на съёмках в различных ток-шоу, перебиваясь скромными гонорарами, которых едва хватало на жизнь. О финансовых трудностях в семье общественность узнала, когда правнучка Гурченко публично пожаловалась на голод и безденежье. Со слов Таисии, её мать редко бывала дома и девочка постоянно недоедала. Елена объясняла безработицу новой беременностью от старого знакомого, который бросил возлюбленную, узнав о ребёнке.
Однако на третьем месяце она потеряла малыша из-за несчастного случая на даче. Пережив тяжёлое горе и затворничество, спустя пару лет молодая женщина вернулась к полноценной жизни и нашла себя в журналистике. После участия в скандальном телепроекте дочь Елены, Таисия, предпочла больше не привлекать к себе лишнего внимания.
Известно, что девушка обучалась в классе с углублённым изучением математики и увлекалась верховой ездой. Окружающие нередко замечали в ней внешнее сходство с прославленной прабабушкой — Людмилой Гурченко. Родительница Таисии даже планировала отдать дочь во ВГИК, чтобы продолжить актёрскую династию, однако сама девушка никогда не видела себя в этой профессии. Из всех творческих направлений её привлекала только фотография. Сейчас правнучке знаменитой актрисы уже семнадцать лет, она сознательно избегает общения с прессой и держится в стороне от мира шоу-бизнеса.