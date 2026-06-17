Страшная болезнь и слухи о романе с Игорем Маменко: что произошло со звездой «Аншлага» Светланой Рожковой и ее семьей
Популярная юмористка Светлана Рожкова, известная по программе «Аншлаг» и номерам «Свекровь» и «Школьница», прожила яркую творческую жизнь, полную всенародной любви. Однако за лёгкостью сценических образов скрывалась личная драма: ранний брак, трудности с воспитанием дочери и долгий путь к признанию. Артистке пришлось столкнуться с серьёзными проблемами со здоровьем. Как сложилась судьба королевы юмористических монологов и что осталось за кадром её смешных номеров, читайте в материале «Радио 1».
Младенца везли в санях и потеряли в сугробе: шокирующее начало жизни звезды «Аншлага»Светлана Рожкова родилась в Можайске. Из роддома малышку везли зимой на санях. По дороге случился переполох: конверт с младенцем потерялся. К счастью, ребёнка быстро нашли. Первые годы знаменитость провела в деревне Губино. Она с теплотой вспоминает то время. В памяти остались русская печь и запах цветов.
Позже семья переехала в Кисловодск. Там Светлана пошла в школу. С детства юмористка отличалась невероятной активностью: успевала посещать кружки и заниматься спортом. Характер у будущей звезды был непростым. Рожкова росла самостоятельной и упрямой. Из-за этого даже получала плохие оценки за поведение.
О карьере артистки мечтала с юности. Однако родители эту идею не поддерживали. Поэтому документы в театральный вуз девушка подала тайно. К сожалению, поступить с первого раза ей не удалось.
Главная свекруха страны: как скандалы, быт и бабьи разборки сделали её знаменитойНеудача не сломила Светлану — она устроилась в Государственную филармонию в Кисловодске. Позже судьба привела целеустремлённую уроженку Можайска в Ленинград, где ей посчастливилось учиться у известных театральных педагогов Исаака Штокбанта и Анатолия Шведерского. Следующий этап жизни артистки оказался связан с Тувой. Там она работала в филармонии и выступала с вокально-инструментальным ансамблем «Аян». Вместе с коллективом Светлана гастролировала по Дальнему Востоку и Якутии. Стремление к профессиональному росту привело молодую исполнительницу в 1990-е годы в ГИТИС. Этот шаг стал решающим: обучение Рожкова завершила с красным дипломом, заложив прочную основу для дальнейшего развития. Первую широкую известность Рожковой принесла сольная программа «Сеанс смехотерапии».
На неё обратил внимание сатирик Леонид Французов, который познакомил артистку с Региной Дубовицкой. Создательница «Аншлага» сразу оценила талант Светланы и предложила ей стать участницей передачи. Однако та поначалу сомневалась и даже отказалась, считая себя недостаточно опытной.
Вскоре Рожкова всё же передумала и не прогадала — выпускница ГИТИСа стала одной из самых ярких участниц популярного проекта. Её монологи строились на простых и узнаваемых сюжетах: бытовых историях, отношениях мужчин и женщин, семейных конфликтах. Зрители полюбили «главную свекруху страны» за искренность и жизненную правду, а многие фразы из номеров стали крылатыми. Особое место в карьере звезды заняло партнёрство с Игорем Маменко. Их номера «Муж и жена» и «Сыночка» стали настоящими хитами.
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На сцене артисты смотрелись невероятно органично. Зрители даже принимали их за супругов. Однако в реальности коллег по цеху связывала только работа. Со временем Рожкова стала частой гостьей телепрограмм, в которых искренне делилась историями о своей жизни и творчестве.
«Вам осталось недолго»: смертельный диагноз комедианткиЛичная жизнь артистки складывалась непросто. Первый раз она вышла замуж в 18 лет. Её избранником стал музыкант Андрей Богданов. В этом браке родилась дочь Яна. Она выросла и стала лингвистом. Однако союз продлился недолго, Андрей уехал в США строить карьеру, и Светлана осталась одна с маленьким ребёнком, без финансовой поддержки. Позже настоящей опорой для неё стал актёр Юрий Евдокунин. Мужчина поддержал молодую женщину в тяжёлый период. Вместе они уже около тридцати лет.
В этом браке родилась вторая дочь Варвара, наследница выбрала творческий путь и стала певицей. Несколько лет назад у артистки начались серьёзные проблемы со здоровьем. В 2018 году Рожковой диагностировали билиарный цирроз печени. Врачи давали неутешительные прогнозы. Тяжёлый недуг грозил сильно сократить жизнь народной любимице, однако Светлане удалось справиться с трудной ситуацией. Сегодня болезнь находится в стойкой ремиссии.
Юмористка продолжает выступать и радовать поклонников. Суровые испытания лишь закалили характер заслуженной артистки России. Эта внутренняя сила помогает ей не уходить из профессии и сохранять любовь зрителей. В начале января 2026 года звезда «Аншлага» уже вышла на сцену в рамках звёздного концерта в Нижнем Новгороде, доказывая, что «старая гвардия» ещё способна собирать залы.