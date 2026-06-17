Страшная болезнь и слухи о романе с Игорем Маменко: что произошло со звездой «Аншлага» Светланой Рожковой и ее семьей

17 июня 2026, 14:36

Светлана Рожкова (Фото: Инстаграм* @svetrozhkova)

Популярная юмористка Светлана Рожкова, известная по программе «Аншлаг» и номерам «Свекровь» и «Школьница», прожила яркую творческую жизнь, полную всенародной любви. Однако за лёгкостью сценических образов скрывалась личная драма: ранний брак, трудности с воспитанием дочери и долгий путь к признанию. Артистке пришлось столкнуться с серьёзными проблемами со здоровьем. Как сложилась судьба королевы юмористических монологов и что осталось за кадром её смешных номеров, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Младенца везли в санях и потеряли в сугробе: шокирующее начало жизни звезды «Аншлага» Главная свекруха страны: как скандалы, быт и бабьи разборки сделали её знаменитой «Вам осталось недолго»: смертельный диагноз комедиантки

Младенца везли в санях и потеряли в сугробе: шокирующее начало жизни звезды «Аншлага»

Главная свекруха страны: как скандалы, быт и бабьи разборки сделали её знаменитой



Регина Дубовицкая (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Кино для взрослых, эскорт и рабство: страшная трагедия со звездой «Минуты славы» и «Дома-2» в Таиланде. Почему девушка не узнает родных и не может вернуться домой

«Вам осталось недолго»: смертельный диагноз комедиантки