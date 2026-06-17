Отбилась от рук и пустилась во все тяжкие в Лондоне: почему 43-летняя дочь Ларисы Долиной боится сцены и продолжает жить с матерью
Личная жизнь народной артистки Ларисы Долиной долгое время оставалась вне поля зрения публики, из-за чего бытовало ошибочное мнение о её бездетности. В действительности у певицы есть дочь и внучка. Ангелина, которой сейчас 43 года, сознательно дистанцируется от сцены, но проживает вместе с матерью. В сети ходят слухи о её борьбе с зависимостями. О том, что на самом деле происходит за закрытыми дверями этой семьи, читайте в материале «Радио 1».
Одесские бабушка с дедушкой: вседозволенность вместо воспитанияСегодня Лариса Долина купается в роскоши, но в молодости её жизнь была далека от идеала: она ютилась в тесной ленинградской квартире с мужем-алкоголиком Анатолием Миончинским, который совершенно не участвовал в жизни семьи. Певица в одиночку выхаживала новорождённую дочь Ангелину, которая родилась слабенькой и болезненной.
Вопреки советам врачей оставить ребёнка в больнице под капельницами, мать забрала малышку домой. Бесконечные гастроли и работа не оставляли времени на воспитание. А после развода с мужем Лариса была вынуждена отправить девочку к бабушке и дедушке в Одессу. Внучка росла в условиях вседозволенности: её баловали, ни в чём не отказывали. Учиться она не хотела, следить за успеваемостью было некому, и Ангелина быстро привыкла к полной свободе.
Материнский шок: ночные побеги и дурная компанияКогда 14-летняя Ангелина совсем отбилась от рук, Лариса Долина решила отправить дочь на учёбу в Лондон, надеясь на должный присмотр. Однако нанятая опекунша оказалась равнодушной, и девочка быстро пустилась во все тяжкие: прогуливала занятия, перестала отвечать на звонки матери, сбегала по ночам и связалась с дурной компанией. Встревоженная молчанием наследницы, Лариса лично прилетела в Англию и, ужаснувшись тому, как выглядела Ангелина, срочно увезла девушку домой. Вместо обращения к специалистам певица выбрала иной путь: отправила Ангелину в Киев к знакомой православной семье, где бунтарку «вернули в нормальное состояние» с помощью постов и молитв. После возвращения домой об учёбе за границей речи уже не шло. Ангелина поступила на юридический факультет московского вуза и успешно получила диплом. Однако построить собственную карьеру ей не удалось: она перепробовала разные направления. Сначала поработала в нотариальной конторе, но стало скучно, затем в банке, потом был опыт сотрудничества с ивент-агентством и даже в строительной сфере, но нигде не задержалась.
Видя это, Долина решила взять ситуацию в свои руки и предложила дочери стать своим личным помощником. Выполняя обязанности секретаря, координатора проектов и даже повара, Ангелина стала правой рукой матери, навсегда оставшись под её надёжной опекой.
Панические атаки и странное поведение на шоуНе сложилась и личная жизнь наследницы культовой певицы: несмотря на многочисленные романы, замуж она так и не вышла. Имя отца её дочери Саши до сих пор остаётся тайной, девочка носит фамилию Долина. Сама Ангелина официально отказалась от Миончинской и тоже взяла родовое имя матери.
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Отсутствие стабильности в личной жизни породило массу слухов: общественность приписывала ей тяжёлый характер или даже пагубные привычки. Ангелина до сих пор испытывает страх перед большой аудиторией. На концерте в честь 60-летия матери женщина призналась, что очень боится сцены и выступать перед большим количеством людей.
«Конечно, волнуюсь, переживаю, но иду к маме, потому что хочу её поздравить», — говорила она изданию «Вокруг ТВ».Знаменитая бабушка души не чает во внучке, видя в ней продолжение музыкальной династии. Лариса Долина продолжает активную концертную деятельность. В 2026 году певица анонсировала масштабный гастрольный тур, посвящённый 70-летию артистки. В интервью «Woman.ru» первая исполнительница «Страны Лимонии» призналась: «Я не чувствую свой возраст. Сцена — моя жизнь. Пока зрители ждут, я буду выходить и петь».
Сейчас между матерью и дочерью прекрасные отношения. Королева советского джаза неоднократно подчёркивала, что гордится дочерью и уважает её выбор не быть «звездой». В интервью «СтарХиту» легенда эстрады сказала: «Ангелина — очень талантливый человек. Но у неё свой путь, и я это принимаю. Она сама строит свою жизнь, и это правильно».