Отбилась от рук и пустилась во все тяжкие в Лондоне: почему 43-летняя дочь Ларисы Долиной боится сцены и продолжает жить с матерью

17 июня 2026, 14:59

Лариса Долина (Фото: Инстаграм*@larisa.dolina.official)

Личная жизнь народной артистки Ларисы Долиной долгое время оставалась вне поля зрения публики, из-за чего бытовало ошибочное мнение о её бездетности. В действительности у певицы есть дочь и внучка. Ангелина, которой сейчас 43 года, сознательно дистанцируется от сцены, но проживает вместе с матерью. В сети ходят слухи о её борьбе с зависимостями. О том, что на самом деле происходит за закрытыми дверями этой семьи, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Одесские бабушка с дедушкой: вседозволенность вместо воспитания Материнский шок: ночные побеги и дурная компания Панические атаки и странное поведение на шоу

Одесские бабушка с дедушкой: вседозволенность вместо воспитания

Материнский шок: ночные побеги и дурная компания



Ангелина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Панические атаки и странное поведение на шоу

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«Конечно, волнуюсь, переживаю, но иду к маме, потому что хочу её поздравить», — говорила она изданию «Вокруг ТВ».