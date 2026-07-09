Стало известно о размере пенсии Маши Распутиной после 37 лет на сцене

09 июля 2026, 11:39

Муж Маши Распутиной сообщил, что размер её пенсии составил 8 тысяч рублей

Алла Агеева (Фото: кадр из ток-шоу «Судьба человека»)

62-летняя Маша Распутина (имя при рождении — Алла Агеева) могла выйти на пенсию несколько лет назад, но не оформляла её. Документы подали недавно, и результат удивил. Супруг певицы Виктор Захаров рассказал MK.ru, что деньги начислили только раз — восемь тысяч рублей.





Захаров пошёл в МФЦ менять паспорт жены, и там сотрудница спросила, почему у неё нет пенсии. Тогда он обратился в Пенсионный фонд РФ. Заместитель руководителя признала ошибку и пообещала начислить денежные средства.

«Спустя время приходит бумага, что Марии пенсия действительно начислена. Знаете, в каком размере? Восемь тысяч рублей! А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехала несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперёк!» — рассказал мужчина.