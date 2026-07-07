Сердце не выдержало: Пугачёва лишилась $2,5 млн пока лежала в клинике. За что Поплавская потребовала «заткнуть её за пояс» и откровения Киркорова о бывшей

07 июля 2026, 15:45

Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм*@alla_orfey)

77-летняя Алла Пугачёва из-за перенесённых операций на сердце и строгих запретов врачей больше не может выступать на сцене, вынужденно отказываясь от огромных гонораров. На фоне борьбы певицы с болезнями отношение коллег к ней разделилось: если Яна Поплавская открыто критикует творчество Примадонны, то Филипп Киркоров сохраняет глубокую благодарность и вспоминает артистку с большой теплотой. Как обстоят дела у «Арлекино» советской эстрады на самом деле и чем вызвана волна хейта, которая не утихает годами, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему Пугачёва отвергла гонорары в 2,5 миллиона долларов Яна Поплавская — о том, почему Пугачёва не конкурент российским самородкам В шаге от безумия»: Исповедь Киркорова об Алле Пугачёвой

Почему Пугачёва отвергла гонорары в 2,5 миллиона долларов



Яна Поплавская (фото:Telegram @the_yana_poplavskaya)

«Знаменитость лежала в европейской клинике полгода назад. После хирургического вмешательства организм перестал выдерживать тяжёлые нагрузки. Её мучает одышка и боли в груди. Также увеличился риск ухудшения здоровья при любых концертах. Из-за этого петь в прежнем режиме Пугачёва больше не может. Алла отказалась от концерта в Таиланде, за который ей предлагали два миллиона долларов, и от частного мероприятия за 500 тысяч долларов (38,5 миллионов рублей)», — поделился инсайдер.

Яна Поплавская — о том, почему Пугачёва не конкурент российским самородкам

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«У нас в стране великое множество талантов, до которых Пугачёвой хрипеть и дрыгаться; даже в лучшие её годы соревноваться ей с этими самородками было бы смешно и бессмысленно», — цитирует Яну Евгеньевну издание «СтарХит».

«Дмитрий Хворостовский и Майя Плисецкая (Царствие Небесное), Аида Гарифуллина, Денис Мацуев — это достояние страны, всемирно признанные таланты. Лев Лещенко, Юрий Антонов, Людмила Зыкина, Анна Герман… Перечислять и перечислять. Из ныне живущих и ушедших от нас. Любой из них мог заткнуть Пугачёву за пояс своим талантом и профессионализмом», — сетовала Поплавская.

В шаге от безумия»: Исповедь Киркорова об Алле Пугачёвой

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

«Уход мамы стал для меня страшнейшим ударом. Она долго болела, мы понимали, что скоро ее не станет. И случилось это аккурат в мой день рождения. Это была самая большая трагедия в жизни. Мне очень повезло, что в тот момент рядом была моя жена Алла. Она вытащила меня из этого омута горя и уныния. У меня было чувство, что благодаря Всевышнему я из одних заботливых рук попал в другие, которые надёжно согревали меня в течение нескольких лет. И я благодарен этой женщине, которая поёт. Она дала мне возможность обрести себя и не сойти с ума (в момент утраты мамы я был в шаге от этого)», — приводит слова Филиппа Бедросовича «СтарХит».