Сердце не выдержало: Пугачёва лишилась $2,5 млн пока лежала в клинике. За что Поплавская потребовала «заткнуть её за пояс» и откровения Киркорова о бывшей
77-летняя Алла Пугачёва из-за перенесённых операций на сердце и строгих запретов врачей больше не может выступать на сцене, вынужденно отказываясь от огромных гонораров. На фоне борьбы певицы с болезнями отношение коллег к ней разделилось: если Яна Поплавская открыто критикует творчество Примадонны, то Филипп Киркоров сохраняет глубокую благодарность и вспоминает артистку с большой теплотой. Как обстоят дела у «Арлекино» советской эстрады на самом деле и чем вызвана волна хейта, которая не утихает годами, читайте в материале «Радио 1».
Почему Пугачёва отвергла гонорары в 2,5 миллиона долларовНедавно появились слухи о том, что Пугачёва рассматривает предложения о концертах с высокими гонорарами. Однако источники из близкого окружения артистки уточняют: полгода назад «женщина, которая поёт» пережила две операции на сердце, и врачи не рекомендуют нагрузки.
«Знаменитость лежала в европейской клинике полгода назад. После хирургического вмешательства организм перестал выдерживать тяжёлые нагрузки. Её мучает одышка и боли в груди. Также увеличился риск ухудшения здоровья при любых концертах. Из-за этого петь в прежнем режиме Пугачёва больше не может. Алла отказалась от концерта в Таиланде, за который ей предлагали два миллиона долларов, и от частного мероприятия за 500 тысяч долларов (38,5 миллионов рублей)», — поделился инсайдер.
Яна Поплавская — о том, почему Пугачёва не конкурент российским самородкамБолее четырёх лет назад народная артистка СССР покинула пределы России. Первое время легендарная певица жила в Израиле. Однако позже исполнительница «Миллиона алых роз» предпочла перебраться на Кипр в поисках покоя и уединения.
«Зацепился трусами»: скандал с Киркоровым и «избиение» Самбурской. Кого ненавидит Виктор Дробыш и за что жена назвала его домашним тираном
Несмотря на то что сегодня она ведёт закрытый образ жизни и избегает публичности, мать Кристины Орбакайте до сих пор сталкивается с жёсткой критикой и обвинениями в предательстве. К примеру, негативно отзывается о ней актриса Яна Поплавская.
«У нас в стране великое множество талантов, до которых Пугачёвой хрипеть и дрыгаться; даже в лучшие её годы соревноваться ей с этими самородками было бы смешно и бессмысленно», — цитирует Яну Евгеньевну издание «СтарХит».Знаменитая «Красная шапочка» привела длинный список исполнителей, которые, как она считает, легко могли бы составить конкуренцию Примадонне.
«Дмитрий Хворостовский и Майя Плисецкая (Царствие Небесное), Аида Гарифуллина, Денис Мацуев — это достояние страны, всемирно признанные таланты. Лев Лещенко, Юрий Антонов, Людмила Зыкина, Анна Герман… Перечислять и перечислять. Из ныне живущих и ушедших от нас. Любой из них мог заткнуть Пугачёву за пояс своим талантом и профессионализмом», — сетовала Поплавская.
В шаге от безумия»: Исповедь Киркорова об Алле ПугачёвойНесмотря на прошлые разногласия, Филипп Киркоров решительно заступился за Аллу Пугачёву, вспомнив бесценную поддержку бывшей супруги в сложный для него эмоциональный период.
«Уход мамы стал для меня страшнейшим ударом. Она долго болела, мы понимали, что скоро ее не станет. И случилось это аккурат в мой день рождения. Это была самая большая трагедия в жизни. Мне очень повезло, что в тот момент рядом была моя жена Алла. Она вытащила меня из этого омута горя и уныния. У меня было чувство, что благодаря Всевышнему я из одних заботливых рук попал в другие, которые надёжно согревали меня в течение нескольких лет. И я благодарен этой женщине, которая поёт. Она дала мне возможность обрести себя и не сойти с ума (в момент утраты мамы я был в шаге от этого)», — приводит слова Филиппа Бедросовича «СтарХит».