«Мои слёзы счастья»: Умерла мама Леонида Агутина. Кем она была и что скрывают о её смерти?
22 сентября 2025 года на 86-м году жизни скончалась Людмила Агутина — мать знаменитого артиста эстрады Леонида Агутина. «Радио 1» расскажет о ее биографии и личной жизни.
Ранние годы и войнаЛюдмила Агутина, в девичестве Школьникова, родилась 20 июля 1940 года в семье Марии Израилевны и Леонида Борисовича Школьниковых. Меньше чем через год после её рождения началась Великая Отечественная война, отец ушёл на фронт. К сожалению, Леонид Борисович не вернулся — он погиб в декабре 1942 года и был захоронен в братской могиле в Тверской области.
Педагогическая карьераХотя в юности Людмила была увлечена танцами, она выбрала педагогическую деятельность. В течение 45 лет женщина работала преподавателем младших классов, русского языка, литературы и завучем. За свои заслуги Людмила была удостоена звания Заслуженного учителя России.
Личная жизнь и семья Людмилы АгутинойС первым супругом, Николаем Петровичем Агутиным, Людмила познакомилась в парке Горького. Она чувствовала, что у них будет сын, и называла его Лёнечкой ещё до рождения. Леонид Агутин появился на свет за четыре дня до 28-летия матери. Когда мальчишке исполнилось 14 лет, родители развелись. Позже она вышла замуж за Николая Федоровича Бабенко, терапевта, который жил в соседнем подъезде.
Здоровье и последние дниВ сентябре 2024 года здоровье Людмилы резко ухудшилось из-за обострения хронического панкреатита. Несмотря на настойчивые просьбы медиков о госпитализации, она предпочла оставаться дома, полагаясь на заботу мужа-врача.
Прощание с мамой22 сентября 2025 года Людмила Агутина скончалась. Леонид Агутин опубликовал трогательное прощальное сообщение, в котором выразил свою любовь и благодарность матери. Он вспомнил о счастливых моментах их совместной жизни и о том, как сильно он её любил.
«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдёт, но не верил. Ангел мой хранитель. Моё море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слёзы счастья. Моё великое терпение и вселенская любовь. Моё лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнётся. Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай», — написал он.
Артист не стал указывать причину смерти, а бывший муж Людмилы отметил, что у нее было много заболеваний.
Ранее Леонид Агутин на одном из мероприятий пообщался с прессой, где обратил внимание на ошибку начинающего репортёра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».