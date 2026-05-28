Молодая дочь Маслякова выглядит на 40, а наследница Успенской винит мать в изнасиловании: скандальные тайны детей российских знаменитостей
Быть ребёнком знаменитости — значит взрослеть под прицелом камер. Звёздный статус родителей открывает перед наследниками многие двери, но вместе с возможностями приходят завышенные ожидания публики и пристальное внимание к внешности, образованию и личной жизни. О том, в чём обвинила мать дочь Любови Успенской, как поклонники довели Стешу Маликову и какие ещё испытания выпали на долю звёздных наследников — в материале «Радио 1».
Дочь Маликова заподозрили в анорексииДочь известного певца с ранних лет привыкла быть на виду, однако слава отца её нисколько не обременяла. Она росла послушным ребёнком, никогда не огорчала родителей, отлично училась в школе, а после выпуска поступила на факультет журналистики МГУ. Сразу же нашлись те, кто обвинил Стешу в том, что место в университете она получила лишь благодаря связям отца. Девушка в ответ посоветовала недоброжелателям тщательнее проверять факты. Стеша рано заявила о себе: в 16 лет — «Золотой граммофон» с ЮрКиссом, а в пандемию — создание бренда одежды Dress By Stesha и косметической фирмы. Позже у бизнес-леди возникли проблемы с подрядчиком: он подал на неё в суд из-за неоплаты, а Стефания — на производителя с требованием вернуть аванс за просроченный и бракованный товар. В последнее время Стеша Маликова настолько увлеклась построением идеального тела, что, по мнению подписчиков, перегнула палку. Из миловидной девушки с приятными формами она превратилась, как пишут в соцсетях, в «суповой набор» и «одни кости». Теперь звёздную наследницу подозревают в анорексии и расстройстве пищевого поведения, в комментариях просят: «Стеша, остановись!», «Пожалуйста, поешь!», «Это уже слишком!». Отдельное внимание достаётся её рукам: пользователи пишут, что они выглядят истощёнными, с проступающими венами. Сама Стефания с гордостью позирует в купальнике и не обращает внимания на хейтеров.
Дана Борисова «подложила» дочь под скальпельС детства Полина росла в тени скандальной славы матери, Даны Борисовой. Пока та проходила курс реабилитации от зависимости, девочка жила с отцом, но, не найдя контакта со сверстниками, после лечения матери вернулась к ней. Их отношения так и не стали близкими: строгий контроль сменялся бунтом, побегами из дома и попыткой суицида, а позже выяснилось, что Полина годами наносила себе увечья, чтобы привлечь внимание родительницы. Благодаря работе с психологом удалось преодолеть аутоагрессию, однако это не решило всех проблем. Ещё до совершеннолетия, под контролем матери, девушка начала применять препараты для похудения, делать косметические инъекции и корректировать внешность у пластических хирургов.
Параллельно у неё диагностировали биполярное расстройство, из-за чего бунтарку дважды госпитализировали в профильную клинику. Со временем Полина освоила законы медийного пространства, открыто рассказывая о личном и умело создавая инфоповоды. В 2023 году она переехала в Южную Корею, чтобы начать жизнь с чистого листа, и мать утверждает, что все кризисы остались в прошлом. Однако вот уже второй год подряд Полина отказывается от сдачи ЕГЭ и поступления в вуз, объясняя это необходимостью отдохнуть от накопившихся трудностей.
Бодипозитив дочери Ларисы ГузеевойС ранних лет дочь актрисы и её мужа, бизнесмена Игоря Бухарова, стремилась к индивидуальности, отвергая общепринятые каноны. Ещё в 12 лет, когда сверстницы выбирали брендовые наряды и отращивали волосы, девочка-подросток пошла другим путём: стриглась налысо, экспериментировала с арт-макияжем и демонстративно игнорировала «приличные» вещи. Стремление быть собой порой приводило к конфликтам с матерью, а себя она открыто называла фриком. Школу заменило домашнее обучение, а главными увлечениями стали иностранные языки, ирландские танцы, живопись и история искусств. Несмотря на бунтарский внешний вид, она обожала детей и мечтала о профессии гувернантки. Позже наследница актрисы задумывалась о карьере дизайнера, но после школы не пошла сразу в институт, а ограничилась курсами. Год спустя дочь ресторатора всё же стала студенткой филологического факультета. К двадцати годам её подростковый бунт сменился зрелостью: конфликты ушли в прошлое, а на первый план вышла философия бодипозитива. При этом Ольга не отказалась от подтянутой фигуры, которую бережно поддерживала после прошлых экспериментов с весом. Вместо этого бунтарка приняла свою естественность: перестала удалять волосы на теле, отказалась от бюстгальтеров и поставила личный комфорт выше общепринятых канонов красоты. Ольга стремится выстраивать жизнь по своим правилам, ставя во главу угла личный комфорт, хотя полностью абстрагироваться от чужих оценок дочери Ларисы Гузеевой всё же не удаётся. В 2024 году девушка удалила аккаунты в социальных сетях, объяснив это усталостью от навязчивого внимания.
По признанию самой Ольги, интерес к её блогам держался исключительно на славе матери. По словам наследницы, сама она не привлекала бы столько взглядов, однако это всё равно не спасало от волн хейта. Виртуальное общение принесло дочери знаменитости немало друзей, но параллельно «подарило» и целый букет психологических проблем — от реальных сложностей, включая расстройство пищевого поведения, до нарочито абсурдных интернет-«диагнозов» вроде «социальных, моральных, вертикальных, горизонтальных и фрактальных», что стало её ироничной отсылкой к интернет-культуре.
«Это грузит менталку, я никогда не собиралась монетизировать свой инст*, я не инфлюенсер, я пыталась быть адвокатом ментального здоровья, что по итогу усугубило моё собственное!» — написала девушка в блоге.Сегодня любые сведения о ней поступают исключительно через мать. Весной 2025 года Ольга вышла замуж за своего давнего избранника Никиту, а осенью стала матерью дочери Ивы. Намеренно отстраняясь от прошлой скандальной известности, молодая женщина теперь ведёт камерный, закрытый образ жизни.
Почему наследница Александра Маслякова-младшего выглядит на 40?Путь внучки «отца КВН» к сцене начался с роли статиста: на играх она сидела с каменным лицом, заслужив прозвище «царевна Несмеяна». Повзрослев, Таисия стала ведущей детской лиги. Однако настоящим шоком для поклонников стал её выход в свет в 17 лет. Благодаря нескольким косметическим вмешательствам юное лицо девушки обрело черты сорокалетней дамы, что вызвало волну негативной реакции. Сейчас, в свои 20 лет, наследница основателя «АМиК» продолжает активно корректировать образ: эксперты отмечают на снимках следы филлеров, подтяжек лица, увеличения груди и других вмешательств. Несмотря на волну критики в сети, где Таисию обвиняют в нездоровом увлечении пластикой, родители защищают дочь, подчёркивая её ответственность, учёбу в МГИМО и серьёзное отношение к будущей карьере. Сама же звёздная внучка категорически отрицает любые хирургические процедуры.
Кто причастен к насилию Тани ПлаксинойТатьяна Плаксина, дочь известной певицы, росла в абсолютной роскоши: ей никогда ни в чём не отказывали. После школы Татьяна отправилась в Нью-Йорк, где поступила в элитный колледж на дизайнера. Свободное время она посвящала путешествиям, духовным практикам, рисованию и йоге. Однако жизнь круто изменилась после аварии в Коста-Рике: дочь знаменитости получила серьёзные травмы, которые сильно испортили внешность девушки. Потребовались долгий восстановительный период и несколько пластических операций. Кроме того, именно это происшествие вскрыло давние проблемы Плаксиной со здоровьем. Татьяна сначала выступила с обвинениями в адрес мамы: якобы та запирала её в подвале дома, где девушка подвергалась насилию. Впрочем, позже Татьяна отказалась от своих слов, объяснив, что на скандальное интервью молодую женщину подтолкнули журналисты. После этих разоблачений продолжательница рода оказалась в психиатрической клинике. В какой-то момент казалось, что конфликт между родственницами исчерпан и отношения наладились.
Но спустя пару лет Татьяна просто исчезла — сбежала от родительницы, а затем заявила, что всю жизнь страдает от гиперопеки и «неадекватной тиранической матери». Сейчас дочери Успенской 36, и, похоже, она вступила в ту фазу жизни, когда скандалы перестали интересовать наследницу звезды шансона. По крайней мере, в последнее время, по словам близкого окружения певицы, знаменитое семейство живёт без громких потрясений.