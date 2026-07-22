Молодая провинциалка и одно видео, разрушившее 23-летний брак: как живет брошенная жена Константина Ивлева и что не так с его новой возлюбленной?
Константин Ивлев после 23 лет брака оставил жену Марию ради 28-летней Валерии Куденковой из станицы Тамань. До переезда в Москву девушка сменила фамилию и сделала пластику носа. Их знакомство произошло на Даниловском рынке. После короткого разговора и совместного селфи Ивлев сам отыскал незнакомку в социальных сетях. Спустя несколько лет пара поженилась, в 2022 году у них родилась дочь Ника. Что предшествовало этой встрече и почему бывшая жена называет новую избранницу «охотницей за чужими деньгами», расскажет «Радио 1».
Судьбоносная встреча в лихие девяностыеИх знакомство могло бы стать сюжетом для классической мелодрамы. Москва середины девяностых, суета, дух перемен и тревожная неопределённость. Молодая хрупкая Маша голосует на обочине оживлённой трассы. Рядом притормаживает неприметная легковушка. За рулём сидел тогда ещё никому не известный, но уже безумно влюблённый в своё поварское дело Константин. Между молодыми людьми сразу возникло взаимопонимание. Позже сам Ивлев признавался, что эта поездка стала для него настоящим спасением. В тот период юноша тяжело переживал расставание с бывшей девушкой, и появление искренней незнакомки вновь наполнило его жизнь смыслом.
Их отношения с самого начала строились на честности и лёгкости, без намёка на расчёт. В 1997 году пара тихо сыграла свадьбу. Молодожёны намеренно отказались от пышного застолья, оставив этот день только для себя и самых близких. Спустя четыре года в семье родился сын Матвей. А в 2014 году супруги стали родителями долгожданной дочки. Девочку назвали Машей в честь мамы, хотя дома все звали её ласково — Марусей.
Семейный очаг и адская кухня: — две разные жизниПока Мария обустраивала семейный очаг и растила детей, Константин стремительно взлетал по карьерной лестнице. Начав с культовых московских заведений, молодой технолог быстро дорос до авторских ресторанных концепций. Однако настоящий взрыв популярности случился на телевидении. Суровый, но справедливый шеф мгновенно полюбился зрителю. «На ножах» и «Адская кухня» вознесли Ивлева на вершину медийной славы. Мария при этом сознательно выбрала роль непубличного человека. Светские вечеринки, вспышки фотокамер, бесконечные интервью её не привлекали. Супруга была тем самым надёжным тылом, куда муж возвращался после изматывающих съёмок и разъездов. Иногда семья всё же мелькала в кадре — например, в проекте «Маша и Шеф», где Константин готовил с повзрослевшей дочерью.
Сын Матвей пошёл по стопам отца: занялся ресторанным бизнесом и помогает развивать семейный бренд одежды и аксессуаров. Возлюбленные в редких совместных интервью уверенно заявляли: то, что их связывает, — это не юношеское увлечение, а прочный фундамент, выстроенный годами взаимной заботы. Казалось, их союз нерушим. Однако за внешним благополучием скрывались проблемы, которые в итоге и привели к краху.
Запись с телефона случайного свидетеляСкандал разразился в 2020 году. Неожиданно для всех инициатором развода выступила сама Мария. Поклонники были потрясены, ведь ещё недавно пара излучала семейное благополучие. Выяснилось, что истинной причиной краха семьи стала измена шеф-повара: он начал встречаться с 28-летней студенткой факультета журналистики из Краснодарского края Валерией Куденковой. Вскрывшаяся правда стала тяжелейшим ударом для супруги. Хранительница очага узнала об измене Константина через видео, присланное знакомыми, так как сам он не решился на честный разговор. Это отсутствие искренности ранило женщину больше всего.
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Мария публично осудила соперницу, назвав её «охотницей за чужими деньгами», ведь для неё, посвятившей мужу четверть века, такое предательство стало настоящей катастрофой. Ивлев категорически отрицал факт адюльтера, утверждая, что брак с бывшей избранницей изжил себя задолго до появления новой пассии. В последние годы, по словам «грозного шефа», жена перестала быть опорой, не разделяла его карьерных устремлений и отдалялась во время финансовых кризисов. Ивлев настаивал: его уход — не шаг «к кому-то», а бегство от «душевного одиночества» в собственном доме.
Дерзкая, яркая и целеустремлённая: путь провинциалки к сердцу ИвлеваВалерия Куденкова родилась в простой рабочей семье в станице Тамань и с юных лет привыкла рассчитывать только на себя. Ещё будучи школьницей, она начала подрабатывать, организовывая конные прогулки для отдыхающих, позже освоила массаж. Яркая внешность и дерзкий стиль одежды сделали Леру героиней пересудов в родной станице. Однако девушка явно намеревалась покорить куда более широкие горизонты. Оказавшись в столице, Валерия действовала решительно: сменила фамилию Иванова на более звучную Куденкова, сделала пластику носа, чтобы навсегда забыть о юношеских комплексах, и даже открыла несколько торговых точек на вещевом рынке.Однако главной целью провинциалки оставалось телевидение. Лера поступила на журфак МГУ и активно искала пути к медийным персонам. Судьбоносная встреча с Ивлевым произошла на столичном Даниловском рынке. Завоевательница мужских сердец выбирала черешню, смело пробуя ягоды прямо с прилавка. Раскованность и эффектная внешность незнакомки сразу приковали внимание шефа. После короткой шутки и совместного селфи Константин отыскал девушку в соцсетях.
Переписка быстро переросла в бурный роман, изменивший жизнь обоих. Общество резко осудило новые отношения Ивлева: его упрекнули в предательстве жены, а Валерию — в корысти. Несмотря на волну критики, «кулинарный гуру» остался непреклонен. Ресторатор обеспечил Марию недвижимостью и финансовой поддержкой, окончательно разорвав связи с прошлым.
Новая семья ИвлеваСегодня бывшие супруги живут каждый своей жизнью. Их общая история осталась далеко позади. Константин Ивлев обосновался за городом — возвёл просторный особняк и поселился там с новой женой Валерией. В 2022 году союз скрепило рождение дочери, девочку назвали Никой. Нынешняя спутница шефа успешно развивает личный бренд в интернете. Она делится с аудиторией советами по нутрициологии и саморазвитию, а также продвигает собственный проект под названием «Формула Ивлевой».Что примечательно, старшие наследники Константина, Матвей и Маруся, тепло отнеслись к новой женщине в жизни родителя. Потомки регулярно навещают отца, вместе отдыхают и проводят семейные торжества в обновлённом составе. Мария Ивлева, разумеется, не участвует в совместных мероприятиях бывшей семьи. После развода она пыталась создать видимость благополучия в соцсетях, публикуя снимки, которые намекали на бурную личную жизнь.
Однако позже призналась, что за этой маской скрывалась тяжёлая депрессия, с которой ей помогли справиться только профессиональные психотерапевты. Экс-супруга кулинара смогла принять новую реальность и закрыть болезненную страницу прошлого. Сегодня женщина ведёт насыщенную жизнь: путешествует, посещает культурные мероприятия и окружает нежностью и заботой своих детей.