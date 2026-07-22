Молодая провинциалка и одно видео, разрушившее 23-летний брак: как живет брошенная жена Константина Ивлева и что не так с его новой возлюбленной?

22 июля 2026, 18:57

Константин Ивлев (Фото: Инстаграм* @ivlevchef)

Константин Ивлев после 23 лет брака оставил жену Марию ради 28-летней Валерии Куденковой из станицы Тамань. До переезда в Москву девушка сменила фамилию и сделала пластику носа. Их знакомство произошло на Даниловском рынке. После короткого разговора и совместного селфи Ивлев сам отыскал незнакомку в социальных сетях. Спустя несколько лет пара поженилась, в 2022 году у них родилась дочь Ника. Что предшествовало этой встрече и почему бывшая жена называет новую избранницу «охотницей за чужими деньгами», расскажет «Радио 1».





Содержание Судьбоносная встреча в лихие девяностые Семейный очаг и адская кухня: — две разные жизни Запись с телефона случайного свидетеля Дерзкая, яркая и целеустремлённая: путь провинциалки к сердцу Ивлева Новая семья Ивлева

Судьбоносная встреча в лихие девяностые

Семейный очаг и адская кухня: — две разные жизни



Константин Ивлев (Фото: Инстаграм* @ivlevchef)

Запись с телефона случайного свидетеля

Отказался от отца и рос с отчимом из Украины: как живет 19-летний сын Николая Баскова от Светланы Шпигель? Связь с криминалом и тайны семейства

Дерзкая, яркая и целеустремлённая: путь провинциалки к сердцу Ивлева



Константин Ивлев с супругой Валерией (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Новая семья Ивлева