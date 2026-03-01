«Моё любимое занятие»: Тяжелобольная заезда сериала «Друзья» Кристина Эпплгейт не встает с кровати
54‑летняя Кристина Эпплгейт призналась, что из‑за рассеянного склероза почти весь день проводит в постели.
Как пишет People, сильная боль не даёт ей жить в привычном ритме. Тем не менее актриса старается находить силы ради 15‑летней дочери Сэди, в том числе, чтобы отвозить её в школу.
«Я хочу это делать. Это моё любимое занятие. Это единственное время, когда мы наедине. Говорю себе: «Просто доставь её туда в целости и вернись домой, чтобы снова лечь в постель», — добавила Эпплгейт журналистам.
Также стало известно, что 3 марта выйдут мемуары актрисы. В книге она подробно расскажет о жизни с болезнью, детстве в роли юной звезды и пережитом насилии. Отдельно Эпплгейт затронет тему непростых отношений в семье. Её мать, Нэнси Придди, боролась с наркотической зависимостью, а дома, по словам артистки, присутствовал абьюз.
