«Моё любимое занятие»: Тяжелобольная заезда сериала «Друзья» Кристина Эпплгейт не встает с кровати

01 марта 2026, 12:27

Тяжелобольная заезда сериала «Друзья» Кристина Эпплгейт не встает с кровати

Кристина Эпплгейт (Фото: кадр из сериала «Друзья»)

54‑летняя Кристина Эпплгейт призналась, что из‑за рассеянного склероза почти весь день проводит в постели.





Как пишет People, сильная боль не даёт ей жить в привычном ритме. Тем не менее актриса старается находить силы ради 15‑летней дочери Сэди, в том числе, чтобы отвозить её в школу.





«Я хочу это делать. Это моё любимое занятие. Это единственное время, когда мы наедине. Говорю себе: «Просто доставь её туда в целости и вернись домой, чтобы снова лечь в постель», — добавила Эпплгейт журналистам.