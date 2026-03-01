«Вопреки запретам»: чем занялась Волочкова через три недели после операции — фото

01 марта 2026, 12:13

Волочкова занялась спортом через три недели после операции

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вернулась в Россию после операции на ноге, которую ей сделали в немецкой клинике St. Marien-Hospital.





Врачи рекомендовали ей шесть недель реабилитации без нагрузок, однако балерина не стала задерживаться в Европе и прилетела домой уже через три недели после вмешательства. Почти сразу после возвращения Волочкова выложила видео тренировки — в ролике она осторожно выполняет упражнения для ног, но, как обычно, работает с полной отдачей.



Фото: Instagram*/volochkova_art



«Вопреки запретам немецких профессоров… опять расстелила коврик и занималась», — поделилась знаменитость.