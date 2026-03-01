Достижения.рф

«Вопреки запретам»: чем занялась Волочкова через три недели после операции — фото

Волочкова занялась спортом через три недели после операции
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова вернулась в Россию после операции на ноге, которую ей сделали в немецкой клинике St. Marien-Hospital.



Врачи рекомендовали ей шесть недель реабилитации без нагрузок, однако балерина не стала задерживаться в Европе и прилетела домой уже через три недели после вмешательства. Почти сразу после возвращения Волочкова выложила видео тренировки — в ролике она осторожно выполняет упражнения для ног, но, как обычно, работает с полной отдачей.

Фото: Instagram*/volochkova_art

«Вопреки запретам немецких профессоров… опять расстелила коврик и занималась», — поделилась знаменитость.
Ранее Волочкова четверо суток ждала яйца в немецкой клинике.
