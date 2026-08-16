«Курение — зло»: Ксения Раппопорт опоздала на поезд в Петербург — фото

16 августа 2026, 12:30

Актриса Ксения Раппопорт опоздала на поезд в Петербург из-за курения

Ксения Раппопорт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда театра и кино Ксения Раппопорт поделилась в личном блоге курьёзным происшествием на железнодорожном вокзале. Перед отправлением поезда Раппопорт вышла на перрон, чтобы покурить, и увлеклась процессом настолько, что не заметила, как её состав начал движение.





Актриса успела сделать селфи на фоне уходящего поезда, но вместе с «Сапсаном» в Санкт-Петербург отправились её багаж, документы и дочь Аглая Тарасова. Последняя, по словам матери, наблюдала за происходящим с изумлением.





«Теперь я понимаю смысл фразы «курение — зло», — говорится в публикации.