25 ноября 2026, 15:00

Анна Шатилова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Для миллионов зрителей Анна Шатилова — это голос и лицо целой эпохи. Её манера говорить и сегодня вызывает у зрителей особое уважение. Спустя десятилетия она продолжает выходить в эфир. А появление народной артистки РСФСР с молодым историком вызвало не меньше споров, чем её карьера. Завтра, 26 ноября, легенде отечественного телевидения исполняется 88 лет. Как сегодня живёт диктор Центрального телевидения, чем занимается и как поддерживает форму, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Дочь солдата, не вернувшегося с войны Конкурс в разгар Карибского кризиса: шаг в неизвестность Фраза, вошедшая в историю Легендарный обморок Анны Шатиловой в прямом эфире Личная жизнь Анны Шатиловой Вопрос, который не даёт покоя: был ли роман с Игорем Кирилловым? Понасенков** о Пугачёвой, Шатилова о Галкине**: откровения Секреты долгой карьеры и бодрости 87-летней легенды

Дочь солдата, не вернувшегося с войны

Конкурс в разгар Карибского кризиса: шаг в неизвестность



Анна Шатилова (Фото: РИА Новости/Игорь Михалев)

Фраза, вошедшая в историю

Легендарный обморок Анны Шатиловой в прямом эфире



Анна Шатилова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Личная жизнь Анны Шатиловой

Вопрос, который не даёт покоя: был ли роман с Игорем Кирилловым?

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Понасенков** о Пугачёвой, Шатилова о Галкине**: откровения

«Конечно, мы не случайно вместе. Во-первых, Анна Николаевна — бессменный ведущий всех моих концертов, вечеров. Но сегодня мы прежде всего наслаждаемся голосом Пласидо Доминго», — признался Евгений** корреспонденту «ЭГ».



Максим Галкин** и Алла Пугачёва (Фото: Инстаграм*@laimafestival)

«Что нас сравнивать? О чём вы говорите? Они — скучные, а мы весёлые! Потом Анна Николаевна ещё звучит, а Алла Борисовна при всех своих талантах уже, я бы сказал, не очень. Потому что надо было всё-таки вовремя за голосом следить. И дело не в возрасте. Мирей Матье в свои годы блестяще поёт… Пугачёва пошла за эмоцией в личной жизни, а Матье с самого начала променяла личное на творчество. Вот и вся разница. Поэтому Пугачёва и не сохранилась. Да, у неё был потрясающий голос, совершенно классический, с академической базой. Она все могла, даже вещи Шнитке пела по его приглашению. Но она хотела, простите, и выпить, и поесть, и мужей, и не только мужей...» — ответил Евгений**.

Секреты долгой карьеры и бодрости 87-летней легенды