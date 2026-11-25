Молодой кавалер, тайный роман с Игорем Кирилловым и кураж над Пугачёвой и Галкиным**: как сегодня живёт 88-летняя Анна Шатилова
Для миллионов зрителей Анна Шатилова — это голос и лицо целой эпохи. Её манера говорить и сегодня вызывает у зрителей особое уважение. Спустя десятилетия она продолжает выходить в эфир. А появление народной артистки РСФСР с молодым историком вызвало не меньше споров, чем её карьера. Завтра, 26 ноября, легенде отечественного телевидения исполняется 88 лет. Как сегодня живёт диктор Центрального телевидения, чем занимается и как поддерживает форму, читайте в материале «Радио 1».
Дочь солдата, не вернувшегося с войныАнна Шатилова (в девичестве Панкина) родилась 26 ноября 1938 года в деревне Шихово под Звенигородом. Её отец, Николай Иванович Панкин, был военным. В октябре 1941 года глава семьи ушёл на фронт и пропал без вести. Мать девочки в те годы работала поваром в местном детском доме, который принял на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей в начале войны. Долгие десятилетия семья не имела никаких вестей о кормильце.
Лишь спустя много лет родным удалось установить точные обстоятельства его гибели: мужчина умер в 1943 году в немецком лагере для военнопленных «Цайтхайн», расположенном в ста километрах от Лейпцига. Детство Анны прошло в атмосфере военного времени. Отсутствие вестей об отце и необходимость рано повзрослеть сформировали в ней ту внутреннюю дисциплину, сдержанность и профессиональную стойкость, которые впоследствии стали визитной карточкой её работы в эфире.
Конкурс в разгар Карибского кризиса: шаг в неизвестностьВ детские годы Анна увлекалась прослушиванием радиопередач, в частности сводок Юрия Левитана. Уже в школьном возрасте девочка проявляла интерес к художественному чтению, выступая на утренниках с лирическими и патриотическими стихотворениями. Окончание школы с отличием стало закономерным результатом трудолюбия и целеустремлённости будущей знаменитости. Получив аттестат, Анна поступила на физико-математический факультет Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской. На третьем курсе девушка перевелась на филологический факультет на заочное отделение, чтобы совмещать работу и учёбу. В 1962 году, когда мир затаил дыхание во время Карибского кризиса, а советское телевидение искало новые лица, объявили конкурс дикторов на Гостелерадио. Панкина оказалась одной из пяти счастливчиков, которых выбрали из 500 претендентов. Её наставником и художественным руководителем стал Игорь Леонидович Кириллов. В этом же году она начала работать диктором Центрального телевидения, где проработала до 1995 года. Работа в прямом эфире не предполагала фонограмм и дублей — только прямая речь перед камерой.
Фраза, вошедшая в историюВ январе 1968 года Анна стала первой, кто открыл новую информационную программу Центрального телевидения «Время» легендарной фразой: «Здравствуйте, товарищи!». С этого момента её образ стал одним из символов стабильности советского телеэфира. Знаковым событием в карьере телеведущей стал 1963 год.
Именно тогда молодому диктору было поручено зачитать в прямом эфире срочное сообщение ТАСС об убийстве президента США Джона Кеннеди в Далласе. Оставшись одна дома, она плакала от усталости, но на экране была олицетворением надёжности — прямая спина, железный голос, ни следа слёз.
За многолетнюю безупречную работу Анна Шатилова была удостоена высших государственных и профессиональных наград. Ей присвоены почётные звания заслуженной (1978) и народной (1988) артистки РСФСР. Она награждена орденом Почёта (2006), орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2011), а в 2024 году удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве».
Легендарный обморок Анны Шатиловой в прямом эфиреОтдельная страница биографии — Япония. С 1973 года Шатилова в течение года жила в Токио и вела передачу «Говорите по-русски». Местная пресса прозвала советскую ведущую «железным цветком» за удачное сочетание женственности и строгого профессионального стиля. Одним из хрестоматийных примеров её профессиональной выдержки стал случай во время прямого эфира в 1991 году, когда Анна зачитывала сообщение о Павловской денежной реформе (обмене 50- и 100-рублевых купюр). В этот момент произошла техническая неисправность: у микрофона оторвался провод, однако диктор продолжила безупречное чтение текста, несмотря на отсутствие звука. Впоследствии эта ситуация обросла городскими легендами. В бульварной прессе появилась сенсационная версия о том, что Шатилова якобы упала в обморок и вырвала микрофон, внезапно вспомнив о крупной сумме таких купюр, хранящейся у неё дома.
Сама Анна Николаевна в интервью неоднократно опровергала этот вымысел, называя его чистой «фантазией» и сочинённым анекдотом. «Помню такой случай. Потом в народе родился анекдот, что когда Шатилова читала текст, она вдруг вспомнила, что дома лежит восемь тысяч 100-рублёвками, и ей стало плохо», — делилась диктор с изданием «Мир новостей».
Личная жизнь Анны ШатиловойВ личной жизни ведущей новостей также были значимые события. Она состояла в браке с Алексеем Борисовичем Шатиловым; мужчина был из интеллигентной семьи и обладал широким кругозором. В 1967 году у супругов родился сын Кирилл. После смерти мужа в 2008 году её главной опорой стала семья. Сегодня большую часть времени Анна Николаевна посвящает близким, особенно общению с внуками — Всеволодом и Святославом.
Вопрос, который не даёт покоя: был ли роман с Игорем Кирилловым?Слухи о романе между Анной Шатиловой и Игорем Кирилловым являются одним из устойчивых мифов советского телевидения, возникшим исключительно благодаря их многолетнему профессиональному партнёрству в эфире программ «Время» и «Голубой огонёк», а также при ведении праздничных парадов.
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Сама радиоведущая неоднократно опровергала эти предположения, подчёркивая, что на протяжении всей совместной работы коллеги по цеху общались исключительно на «вы» и поддерживали тёплые, но строго профессиональные и дружеские отношения. Их связывала общая карьера и взаимное уважение. Одним из последних совместных проектов стала озвучка отреставрированной версии Парада Победы 1945 года, показанная телезрителям в 2020 году.
Понасенков** о Пугачёвой, Шатилова о Галкине**: откровенияВ 2021 году на фестивале «Черешневый лес» Анна Шатилова появилась в сопровождении историка и публициста Евгения Понасенкова**. Присутствие 82-летней телеведущей и 39-летнего спутника привлекло внимание прессы, которая попыталась провести параллели с другими известными парами с большой разницей в возрасте.
Сами Шатилова и Понасенков** вели себя подчёркнуто естественно: крепко держались за руки и непринуждённо общались на «ты», несмотря на то что кавалер моложе дамы на 43 года. Отвечая на вопросы репортёров, спутник легендарной ведущей держался уверенно и отвечал на вопросы с присущей ему лёгкостью.
«Конечно, мы не случайно вместе. Во-первых, Анна Николаевна — бессменный ведущий всех моих концертов, вечеров. Но сегодня мы прежде всего наслаждаемся голосом Пласидо Доминго», — признался Евгений** корреспонденту «ЭГ».Журналисты не упустили возможности сравнить пару Евгения Понасенкова** с главными звёздами шоу-бизнеса и спросили: «Возможно, ваша пара способна произвести не меньший фурор, чем Пугачёва с Галкиным**?».
«Что нас сравнивать? О чём вы говорите? Они — скучные, а мы весёлые! Потом Анна Николаевна ещё звучит, а Алла Борисовна при всех своих талантах уже, я бы сказал, не очень. Потому что надо было всё-таки вовремя за голосом следить. И дело не в возрасте. Мирей Матье в свои годы блестяще поёт… Пугачёва пошла за эмоцией в личной жизни, а Матье с самого начала променяла личное на творчество. Вот и вся разница. Поэтому Пугачёва и не сохранилась. Да, у неё был потрясающий голос, совершенно классический, с академической базой. Она все могла, даже вещи Шнитке пела по его приглашению. Но она хотела, простите, и выпить, и поесть, и мужей, и не только мужей...» — ответил Евгений**.Шатилова, однако, не стала углубляться в критику и мягко парировала: «Но она удачно вышла замуж за Галкина**».
Секреты долгой карьеры и бодрости 87-летней легендыВ 1995 году, в связи с изменением формата новостных программ на телевидении, Анна Шатилова завершила свою регулярную работу в качестве штатного диктора Центрального телевидения. Однако она не оставила профессию, а успешно адаптировалась к новым условиям, продолжив карьеру на радио и в качестве ведущей специальных торжественных мероприятий.
Завтра, 26 ноября, народной артистке РСФСР исполняется 88 лет. Радиоведущая сохраняет высокую профессиональную и общественную активность: регулярно участвует в качестве почётного гостя и члена жюри Международного ялтинского телекинофорума «Вместе». Анна Николаевна делится опытом с молодым поколением, проводя мастер-классы для студентов Высшей школы «Останкино» и обучая их основам профессиональной дикции и работы в кадре.
В июле 2026 года она вступила в ЛДПР: партийный билет ей лично вручил лидер партии Леонид Слуцкий в рамках открытого диалога «Поддержка женщин в России» в Госдуме. Тогда Шатилова заметила, что основатель партии Владимир Жириновский «был бы доволен», и упомянула о дружбе с ним.
В ноябре она появилась на двух заметных мероприятиях. В начале месяца «Королеву отечественного телевидения» видели в фойе Кремлёвского дворца — поводом стал 65-летний юбилей самой площадки. А 17 ноября она вошла в число почётных гостей юбилейной премии «Событие года» журнала «КиноРепортёр», прошедшей в московском отеле «Метрополь». Для поддержания хорошей физической формы Анна Шатилова придерживается здорового образа жизни, который включает умеренность в питании, регулярные прогулки (в том числе занятия скандинавской ходьбой) и своевременные медицинские обследования.