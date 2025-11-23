Молодой мужчина и переезд в Дубай: как живет вдова Караченцова и почему ей пришлось воевать с его любовницами после смерти
Людмила Поргина — актриса театра и кино, долгое время служившая в московском театре «Ленком». Однако широкой аудитории она более известна как вдова Николая Караченцова. После его смерти Людмила Андреевна кардинально изменила свою жизнь: она покинула театр и переехала в солнечный Дубай. Как сейчас живет артистка расскажет «Радио 1».
Знакомство с Николаем КараченцевымЛюдмила Поргина познакомилась с Николаем Караченцевым в «Ленкоме». Она была безумно влюблена в талантливого актёра, но, как ей казалось, он не обращал на неё внимания.
Их первое свидание произошло во время гастролей в Ленинграде. Поняв, что скрывать свои чувства невозможно, Людмила решила проявить инициативу. Когда гости начали покидать комнату, она подошла к Николаю, взяла его за руку и попросила остаться. Оставшись наедине, она призналась ему в своих чувствах, что положило начало их истории любви.
Людмила Поргина и Николай Караченцов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Скандал с мужем и разводКогда Людмила сообщила своему мужу о желании развестись, он впал в ярость. Супруг кричал, что знает о её тайных встречах, и угрожал: «Я его убью!». Тем не менее, развод прошёл быстро и без особых трудностей. Однако Людмила и Николай официально узаконили свои отношения только спустя два года.
«Я подала на развод и два года ждала предложение от Караченцова. Однажды я ему сказала: или ты делаешь мне предложение немедленно, или я выхожу замуж. Даю три дня. На следующий день звонок: подъезжай к Ленинскому загсу, я с паспортом. Практически я его на себе женила», — цитирует актрису издание KP.RU.
Измены КараченцоваЕщё при жизни Николая балерина Елена Дмитриева утверждала, что у них была связь, продолжавшаяся 23 года. Однако позже танцовщица извинилась перед вдовой за свои слова.
В декабре 2018 года художница Екатерина Подколзина рассказала, что в середине 90-х у неё была интрижка с Караченцовым во время работы над его портретом, но многие не поверили её заявлениям, особенно на фоне похорон. Уже после ухода из жизни актера звезда «Убойной силы» Наталья Лапина также заявила, что была любовницей Николая Петровича, но её показания не подтвердились на полиграфе.
Страшное ДТП и смерть Караченцова2005 год стал решающим в жизни Людмилы Поргиной. После трагической новости о смерти её матери Николай Караченцов, спеша к жене, попал в серьёзную аварию.
Николай выжил, но врачи не давали больших надежд на восстановление. Проведя месяц в коме, он так и не смог вернуться к прежней жизни. Людмила приняла решение оставить карьеру и полностью посвятить себя уходу за ним. Несмотря на её старания, Николай больше не мог выйти на сцену, и даже простое общение стало для него настоящим испытанием.
В 2017 году фамилия Поргиной вновь оказалась в новостях, но на этот раз в криминальном контексте. Людмила попала в ДТП, находясь за рулём. В её крови был найден этанол, что привело к обвинению. Несмотря на свою принципиальную позицию о том, что никогда не садится за руль в нетрезвом виде, Людмила не стала оспаривать решение правоохранительных органов.
Для неё в тот момент было важнее другое: срочная поездка в Германию для лечения Николая. Время шло, и в 2018 году жизнь нанесла ей новый удар — Николай Караченцов скончался.
Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Жизнь после потери мужаПосле ухода Николая Караченцова из жизни Людмила Поргина продолжила активно участвовать в телевизионных проектах, включая ток-шоу и различные программы. Она открыто говорит о своём желании сохранить молодость, обращаясь к услугам пластических хирургов и экспериментируя с внешностью. Яркий макияж и постоянные изменения образа стали её отличительной чертой, а в медиа её прозвали «весёлой вдовой».
Завершив свою театральную карьеру, Людмила переехала в Дубай и начала новую главу своей жизни. В одном из интервью она поделилась, что у неё появился новый партнёр, но при этом испытывает чувство вины перед покойным мужем за то, что решилась на новые отношения.
По слухам, новый избранник гораздо моложе актрисы.