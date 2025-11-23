Молодой мужчина и переезд в Дубай: как живет вдова Караченцова и почему ей пришлось воевать с его любовницами после смерти

23 ноября 2025, 10:58

Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Людмила Поргина — актриса театра и кино, долгое время служившая в московском театре «Ленком». Однако широкой аудитории она более известна как вдова Николая Караченцова. После его смерти Людмила Андреевна кардинально изменила свою жизнь: она покинула театр и переехала в солнечный Дубай. Как сейчас живет артистка расскажет «Радио 1».





Содержание Знакомство с Николаем Караченцевым Скандал с мужем и развод Измены Караченцова Страшное ДТП и смерть Караченцова Жизнь после потери мужа

Знакомство с Николаем Караченцевым

Людмила Поргина и Николай Караченцов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандал с мужем и развод

«Я подала на развод и два года ждала предложение от Караченцова. Однажды я ему сказала: или ты делаешь мне предложение немедленно, или я выхожу замуж. Даю три дня. На следующий день звонок: подъезжай к Ленинскому загсу, я с паспортом. Практически я его на себе женила», — цитирует актрису издание KP.RU.

Измены Караченцова

Планировал свадьбу с Анной Седоковой и узнал об измене со стриптизером: любовные драмы Андрея Малахова

Страшное ДТП и смерть Караченцова

Людмила Поргина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Жизнь после потери мужа