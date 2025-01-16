Планировал свадьбу с Анной Седоковой и узнал об измене со стриптизером: любовные драмы Андрея Малахова

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Личная жизнь Андрея Малахова часто становилась предметом обсуждений в светских кругах. В начале его карьеры громкий резонанс вызвал роман с бизнес-леди Мариной Кузьминой, которая неожиданно оставила Андрея ради молодого стриптизера. О других неожиданных фактах из личной жизни телеведущего расскажет «Радио 1».
Отношения Малахова с миллионершей
Марина Кузьмина (Фото: соцсети)
Глядя на пару Малахова с Кузьминой злопыхатели предполагали, что между ними был некий контракт: Кузьмина получала рекламу и статус светской львицы, в то время как её партнер — приятные «сувениры». Одним из таких «сувениров» называли квартиру на Остоженке в самом центре Москвы.
Позже Малахов опроверг все слухи, заявив, что хотя Марина действительно купила ему квартиру как сюрприз, он вернул ей деньги.
«У нас не было никакого контракта, — подчеркивал он. — Теперь, когда все позади, понимаю, что так и должно было быть. Возможно, меня использовали, но я не держу зла. Мне было действительно хорошо, спокойно и весело», — рассказывал об отношениях с Мариной Малахов.
Новость об измене
Андрей Малахов рассказывал, как однажды отправился в Турцию, где Марина назначила ему встречу. Телеведущий вызвал машину, чтобы забрать её из гостиницы. Однако автомобиль простоял несколько часов, так и не дождавшись её, и вернулся обратно. Марина куда-то пропала, а Андрей, не добившись ничего, вернулся домой.
«Первая полоса газеты словно снайперский выстрел поразила моё сердце, разбив личную жизнь на мелкие осколки. «Сенсационное расследование! Подруга Малахова изменяет ему со стриптизером!» Я стоял и не мог отвести глаз от черно-белых снимков: Марина и какой-то местный мачо за мгновение до поцелуя», — вспоминает Малахов.
После разрыва с Андреем Марина Кузьмина была замечена в компании 19-летнего молодого человека, якобы подрабатывающего стриптизером.
Анна Седокова (Фото: соцсети)
Андрей Малахов и Анна Седокова
После расставания с Мариной Андрей, словно в ответ ей, стал появляться в обществе актрисы Елены Кориковой, а затем с женой олигарха Маргаритой Буряк. В 2009 году его новой спутницей стала Анна Седокова. На праздновании своего дня рождения Малахов пообещал жениться на Анне и даже назначил дату свадьбы — 09.09.09.
Однако вместо запланированного торжества в сентябре 2009 года Малахов удивил всех, представив новую избранницу — Наталью Шкулеву, дочь медиамагната Виктора Шкулева. Наконец, в июне 2011 года заядлый холостяк решил связать себя узами брака. Церемония прошла в великолепии Версальского дворца во Франции, а в 2017 году у пары родился сын по имени Александр.
Олигархи с Рублевки раскрыли тайны семейной жизни Анны Седоковой: почему Тимма изменял ей и кто мстит певице за отказ в сексе
Позже Анна Седокова с сожалением говорила о том, что потеряла Андрея.
Читайте также:
«Отец погряз во зле»: отказ Марии Машковой вернуться в Россию, предательство родины и ссора с родителем на почве СВО
Подстроенное самоубийство, «любовь втроем» и пропажа Седоковой: следователи выясняют, как певица связана со смертью Яниса Тиммы
Решает за мужа: благодаря кому Юра Борисов стал главным русским в Лос-Анджелесе и Каннах, секрет успеха артиста
Анастасия Хохлова