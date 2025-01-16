Планировал свадьбу с Анной Седоковой и узнал об измене со стриптизером: любовные драмы Андрея Малахова

Личная жизнь Андрея Малахова часто становилась предметом обсуждений в светских кругах. В начале его карьеры громкий резонанс вызвал роман с бизнес-леди Мариной Кузьминой, которая неожиданно оставила Андрея ради молодого стриптизера. О других неожиданных фактах из личной жизни телеведущего расскажет «Радио 1».