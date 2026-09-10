10 сентября 2026, 14:35

Лана Дэнс (фото: Instagram* / lada_dance_official)

Лада Евгеньевна Волкова, более известная как Лада Дэнс, — советская и российская певица, актриса кино и телевидения, исполнительница эстрадных и джазовых композиций. Среди самых известных хитов в ее исполнении — «Девочка-ночь / Baby tonight», «Аромат любви», «Один лишь раз» и «Регги в ночи». Артистка также принимала участие в фестивале «Песня года». 11 сентября Ладе Дэнс исполняется 60 лет. Подробнее о ее личной жизни и карьере — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Лады Дэнс: детство и образование Начало сольной карьеры Лады Дэнс Хиты Лады Дэнс и отношения с Леонидом Величковским Личная жизнь Лады Дэнс Музыкальная карьера и актерская работа Лады Дэнс Личная жизнь Лады Дэнс после развода Лада Дэнс на телевидении и новые проекты Авария Лады Дэнс в 2023 году Лада Дэнс сейчас

Биография Лады Дэнс: детство и образование

Лана Дэнс с детьми (фото: Instagram* / lada_dance_official)

Начало сольной карьеры Лады Дэнс

Хиты Лады Дэнс и отношения с Леонидом Величковским

Лана Дэнс (фото: Instagram* / lada_dance_official)

«Леонид стал писать для меня песни, но при этом как на девушку не обращал никакого внимания. Меня это задевало. Я, значит, к нему со всем теплом и нежностью, а он меня игнорирует? Ведь у меня к нему почти сразу возникли чувства. А вот он разглядел меня позже. Словом, через какое-то время мы стали жить вместе», — вспоминала певица.

Личная жизнь Лады Дэнс

Брак Лады Дэнс с Павлом Свирским

Лана Дэнс (фото: Instagram* / lada_dance_official)

«Был момент, когда все стало рушиться, он терял деньги — грянул дефолт. У него огромные растраты, он должен банкам. Тогда и начались наши проблемы. Я беременная, мне тяжело, я его люблю. А человек не появляется, гулянки измены, скандалы — это кошмар… Я очень долго работала с психологами, потому что психика моя была разрушена окончательно. Полностью потеряла себя как личность, как женщина и как певица. Мне не разрешали работать, ему не нравилось, он считал, что это неприлично. Я ему говорила: ты вообще-то в певицу влюбился. Как-то все поменялось», — поделилась вокалистка

Развод Лады Дэнс с Павлом Свирским

«Естественно, я напилась, врать не буду. И пошла со своим другом, это реально мой хороший товарищ, в караоке поплакаться. Прихожу — там Свирский с другом сидит. И все… Он потом просто собрал вещи и уехал. Может быть, повод искал», — рассуждала исполнительница.

Лана Дэнс (фото: Instagram* / lada_dance_official)

Музыкальная карьера и актерская работа Лады Дэнс

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Личная жизнь Лады Дэнс после развода

«Я поставила условие, что не буду, пока он женат, разрушать семью. В итоге он развелся. Была бы семья, он бы никогда не ушел. Он бы сказал: "Я тебя люблю, но извини, я не могу"», — говорила впоследствии Лада.

Лада Дэнс на телевидении и новые проекты

Лана Дэнс (фото: Instagram* / lada_dance_official)

Авария Лады Дэнс в 2023 году

«Она ехала с корпоративного выступления, направлялась домой. Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести», — рассказывал Пудовкин.

Лана Дэнс (фото: Instagram* / lada_dance_official)

Восстановление Лады Дэнс после ДТП

«Мне уже все равно, извинится ли виновник ДТП. Мы с коллективом собираем документы для страховой компании. Если виновник ДТП будет каким-то образом увиливать от выплат, то страховая компания обязана выделить компенсацию. Лечение очень дорогое. Я уже молчу о моральном вреде», — рассуждала Лада спустя три месяца после аварии.

Лана Дэнс (фото: Instagram* / lada_dance_official)

Лада Дэнс сейчас