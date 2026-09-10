«Моя психика была разрушена окончательно»: увела мужчину из семьи и попала в серьезное ДТП. Через что пришлось пройти певице Ладе Дэнс?
Лада Евгеньевна Волкова, более известная как Лада Дэнс, — советская и российская певица, актриса кино и телевидения, исполнительница эстрадных и джазовых композиций. Среди самых известных хитов в ее исполнении — «Девочка-ночь / Baby tonight», «Аромат любви», «Один лишь раз» и «Регги в ночи». Артистка также принимала участие в фестивале «Песня года». 11 сентября Ладе Дэнс исполняется 60 лет. Подробнее о ее личной жизни и карьере — в материале «Радио 1».
Биография Лады Дэнс: детство и образованиеЛада Евгеньевна Волкова — настоящее имя и фамилия певицы и актрисы — родилась в сентябре 1966 года в Калининграде. Ее отец работал инженером, а мать была переводчицей. При этом музыкальные способности Лада проявляла еще в детстве, поэтому родители решили отдать дочь в музыкальную школу.
Первые профессиональные навыки будущая артистка получила, выступая в юношеской группе в качестве клавишницы. Позднее Лада начала работать певицей в ресторане, а затем получила образование на эстрадно-джазовом отделении.
Постепенно увлечение музыкой превратилось в полноценную профессиональную деятельность. В 1988 году Лада Дэнс приехала на фестиваль в Юрмале, где познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. Вместе девушки создали коллектив «Женсовет».
Группа исполняла песни на остросоциальные темы. Музыканты появлялись в «Прожекторе перестройки» и других популярных телевизионных программах. Однако со временем общественная повестка изменилась, песни ансамбля потеряли прежнюю актуальность, и «Женсовет» распался.
Начало сольной карьеры Лады ДэнсПосле распада коллектива Лада Дэнс оказалась без постоянной работы. Несмотря на непростые для артистов 1990-е, возвращаться в родной Калининград она не собиралась. Певица присоединилась к команде Филиппа Киркорова и стала работать бэк-вокалисткой. При этом во время концертов она исполняла три сольные композиции.
Настоящий поворот в карьере Лады произошел после знакомства с композитором Леонидом Величковским. Музыкант писал песни, в том числе для группы «Технология». Именно он создал для Дэнс композицию «Девочка-ночь», которая впоследствии стала одним из главных хитов певицы.
Отношения Лады и Леонида со временем вышли за пределы творческого сотрудничества: композитор стал возлюбленным артистки.
Хиты Лады Дэнс и отношения с Леонидом ВеличковскимВ 1993 году Лада Дэнс выпустила композицию «Жить нужно в кайф» в стиле регги. Песня вошла в «Ночной альбом». Пластинка пользовалась большим успехом и разошлась огромным тиражом, после чего певицу стали приглашать на различные музыкальные фестивали.
Параллельно развивались и отношения Лады с Леонидом Величковским. Певица вспоминала, что первоначально композитор не воспринимал ее как женщину, хотя она практически сразу почувствовала к нему симпатию.
«Леонид стал писать для меня песни, но при этом как на девушку не обращал никакого внимания. Меня это задевало. Я, значит, к нему со всем теплом и нежностью, а он меня игнорирует? Ведь у меня к нему почти сразу возникли чувства. А вот он разглядел меня позже. Словом, через какое-то время мы стали жить вместе», — вспоминала певица.Лада и Леонид прожили вместе около пяти лет. За это время проект Величковского «Технология» приобрел огромную популярность, а вокруг композитора появилось множество поклонниц.
В некоторых интервью Лада намекала, что Величковский не всегда мог отказать своим фанаткам. Сам композитор, в свою очередь, считал предательницей уже саму Дэнс после того, как она познакомилась с олигархом Павлом Свирским.
Личная жизнь Лады Дэнс
Брак Лады Дэнс с Павлом Свирским
На момент знакомства с Ладой Дэнс Павел Свирский был женат. Несмотря на это, он настаивал, чтобы певица рассталась с Величковским. Впоследствии Павел сам разошелся с супругой, сделал Ладе предложение, и они поженились.
В браке у пары родились сын Илья и дочь Лиза. Однако семейная жизнь постепенно начала разрушаться. По словам Лады, серьезные проблемы в отношениях возникли на фоне финансовых трудностей мужа. У Павла начались большие расходы, появились долги перед банками, а затем произошел дефолт.
«Был момент, когда все стало рушиться, он терял деньги — грянул дефолт. У него огромные растраты, он должен банкам. Тогда и начались наши проблемы. Я беременная, мне тяжело, я его люблю. А человек не появляется, гулянки измены, скандалы — это кошмар… Я очень долго работала с психологами, потому что психика моя была разрушена окончательно. Полностью потеряла себя как личность, как женщина и как певица. Мне не разрешали работать, ему не нравилось, он считал, что это неприлично. Я ему говорила: ты вообще-то в певицу влюбился. Как-то все поменялось», — поделилась вокалисткаПо словам артистки, ситуация в семье стала настолько тяжелой, что она долгое время восстанавливалась с помощью психологов.
Развод Лады Дэнс с Павлом Свирским
Последним толчком к окончательному разрыву для Лады стал эпизод, связанный с третьим днем рождения их сына. Павел Свирский не пришел на праздник.
«Естественно, я напилась, врать не буду. И пошла со своим другом, это реально мой хороший товарищ, в караоке поплакаться. Прихожу — там Свирский с другом сидит. И все… Он потом просто собрал вещи и уехал. Может быть, повод искал», — рассуждала исполнительница.
После развода певице пришлось пережить еще одно серьезное испытание. Во время катания на лыжах Лада Дэнс сломала ногу. Травма оказалась настолько тяжелой, что артистке пришлось отказаться от роли в мюзикле «Чикаго». Основное внимание она сосредоточила на восстановлении. Некоторое время травмированная нога была в два раза тоньше здоровой.
Музыкальная карьера и актерская работа Лады ДэнсДо травмы Лада Дэнс активно выступала и выпускала музыкальные альбомы. Она блистала на сцене с пластинками «Вкус любви» и «Фантазии», сотрудничала с группой «Кар-Мэн», а также снималась для мужских журналов. Яркая внешность и сексуальный образ артистки привлекли внимание режиссера Дмитрия Фикса. Он предложил Ладе одну из главных ролей в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».
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В проекте Дэнс сыграла Аллу Приходько. Новый образ принес артистке очередной виток популярности. При этом в ее гастрольной деятельности наступил определенный перерыв, хотя полностью от сцены Лада не отказалась.
Личная жизнь Лады Дэнс после разводаПевица продолжала искать возможность устроить личную жизнь. В программе «Звезды сошлись» на НТВ Лада Дэнс рассказывала, что однажды увела мужчину из семьи. По ее словам, первоначально она даже не знала, что избранник состоит в браке.
«Я поставила условие, что не буду, пока он женат, разрушать семью. В итоге он развелся. Была бы семья, он бы никогда не ушел. Он бы сказал: "Я тебя люблю, но извини, я не могу"», — говорила впоследствии Лада.
Лада Дэнс на телевидении и новые проектыНесмотря на изменения в популярности и личные испытания, Лада Дэнс не исчезла из публичного пространства. Поклонники продолжали следить за ее творчеством, спортивными занятиями и телевизионными выступлениями. Артистка принимала участие в шоу «Точь-в-точь» и «Маска», выпускала новые клипы и продолжала выступать.
При этом сама певица отмечала, что сравнивать современную музыкальную индустрию с 1990-ми не совсем корректно. Вокалистка размышляла о том, что, возможно, она не так популярна, как в девяностые годы, когда возможностей было гораздо больше.
Она отметила, что в то время артист мог заявить о себе как о личности и проявить индивидуальность через песни и проекты, как это произошло и с ней самой. По её словам, стоило только появиться яркому синглу, как исполнитель сразу отправлялся с ним на гастроли, а на концертах все выступления принимались публикой на ура.
Авария Лады Дэнс в 2023 годуСерьезно поволноваться за Ладу Дэнс поклонникам пришлось в августе 2023 года. Артистка попала в ДТП в Подмосковье, когда ехала в такси. Директор певицы Сергей Пудовкин сообщил журналистам, что после аварии к месту происшествия привлекли вертолет медицинской службы и МЧС. Ладу госпитализировали в Институт микрохирургии мозга. Врачи оценивали ее состояние как средней степени тяжести.
«Она ехала с корпоративного выступления, направлялась домой. Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести», — рассказывал Пудовкин.После аварии в СМИ появились тревожные слухи о состоянии артистки. Сообщалось, что Лада получила серьезную черепно-мозговую травму, повредила бедро и получила рану на лбу. Также распространялась информация о том, что певица якобы не может говорить и петь. Сама Дэнс вскоре обратилась к поклонникам и призвала их не доверять недостоверным сообщениям.
На своей странице исполнительница Лада Дэнс поблагодарила поклонников за поддержку, отметив, что их добрые слова дают ей силы в этот непростой период. Артистка призналась, что пока морально не готова к высокой активности в соцсетях, но заверила, что получает всю необходимую медицинскую помощь на высшем уровне.
Восстановление Лады Дэнс после ДТП
Период восстановления оказался для певицы непростым не только из-за последствий аварии. По словам артистки, ей пришлось столкнуться и с действиями недоброжелателей. Один из них угрожал Ладе расправой, из-за чего у нее произошел нервный срыв.
Несмотря на пережитое, артистка не стала полностью отказываться от работы. В частности, она решила выступить на концерте в Нижнем Новгороде, поскольку продолжала думать о своих зрителях. Через три месяца после аварии Лада Дэнс также рассказывала о вопросах, связанных с компенсацией расходов на лечение.
«Мне уже все равно, извинится ли виновник ДТП. Мы с коллективом собираем документы для страховой компании. Если виновник ДТП будет каким-то образом увиливать от выплат, то страховая компания обязана выделить компенсацию. Лечение очень дорогое. Я уже молчу о моральном вреде», — рассуждала Лада спустя три месяца после аварии.
К счастью для поклонников, певица смогла вернуться к концертной деятельности. Со временем артистка вновь начала появляться на сцене и демонстрировать хорошую физическую форму. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе Лады Дэнс со сцены, однако сама исполнительница эту информацию не подтверждала.
Лада Дэнс сейчасПомимо выступлений, Лада Дэнс задумывалась о развитии собственного продюсерского направления. Артистка рассказывала о планах создать продюсерский центр. Исполнительница поделилась планами открыть собственный продюсерский центр вместе со своим компаньоном, отметив, что проект пока находится на стадии переговоров.
Сейчас Лада Дэнс живет в Москве и продолжает заниматься творчеством после восстановления от тяжелой автомобильной аварии. Артистка проживает в собственной квартире в районе Чистых прудов, а также проводит время в загородном доме в Подмосковье.
Певица регулярно выступает с сольными клубными концертами, принимает участие в ретро-фестивалях, в том числе в «Супердискотеке 90-х», и появляется в популярных телевизионных проектах.