10 сентября 2026, 11:39

Андрей Бебуришвили (фото: Instagram* / hooba_bebur)

Андрей Георгиевич Бебуришвили — российский стендап-комик и телеведущий, известный по юмористическим проектам «Прожарка», «Открытый микрофон» и Comedy Club на телеканалах ТНТ и ТНТ4. Артист стал финалистом «Comedy Баттл», а позднее вошел в число резидентов Comedy Club и занялся сольными выступлениями. Весной 2025 года Бебуришвили столкнулся с телефонными мошенниками и лишился 5 млн 245 тыс. рублей. Об этой истории комик рассказал в новом юмористическом монологе. 11 сентября Андрею Бебуришвили исполняется 34 года. Подробнее о жизни, карьере и личной судьбе артиста — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Андрея Бебуришвили: детство и образование Начало карьеры в КВН и стендапе Андрей Бебуришвили в Comedy Club Телевизионные проекты и кино Почему Андрей Бебуришвили ушел из Comedy Club Смерть матери Андрея Бебуришвили Личная жизнь Андрея Бебуришвили Как Андрея Бебуришвили обманули мошенники Андрей Бебуришвили сейчас

Биография Андрея Бебуришвили: детство и образование

Андрей Бебуришвили (фото: Instagram* / hooba_bebur)

Начало карьеры в КВН и стендапе

Андрей Бебуришвили (фото: Instagram* / hooba_bebur)

Андрей Бебуришвили в Comedy Club

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«Люди приходили на комиков, которых уже знают. Пока я выступал, они просили счет. Никто не смеялся. Даже когда стал полноценным резидентом, нужно было долго удерживаться. Нельзя было выходить и толкать чушь», — говорил он.

«Он курировал, был ментором в комедюшной жизни для меня. Учил, как надо выступать и что говорить. Паша был мой камеди-папа. Он внес немалый вклад в мою работу на Comedy», — откровенничал артист.

Андрей Бебуришвили (фото: Instagram* / hooba_bebur)

«Было впечатление, что, когда ушел Гарик Мартиросян, Comedy Club умер. Но шоу продолжают смотреть, потому что Павел Воля и Харламов остались, да и молодые резиденты иногда стреляют. Яркие моменты все еще есть. Говорят, что Comedy Club — тонущий корабль, который никак не потонет, а мы, как скрипачи, на нем играем. Есть хорошие выпуски, есть плохие. Но работать там интересно, необычно, скажем так. В Comedy сохранился пацанский дух», — считает Бебуришвили.

Телевизионные проекты и кино

Андрей Бебуришвили (фото: Instagram* / hooba_bebur)

Почему Андрей Бебуришвили ушел из Comedy Club

«Хочу сказать огромное спасибо Comedy Club за эти 12 лет. Самая тяжелая сцена страны давалась мне не с самого начала, но потом я мутировал в того артиста, которого она ждала и который сам ждал, когда же быстрее окажется на ней. Comedy подарил мне друзей и наставников. Было круто, ярко и весело. С тобой, мой зритель, мы увидимся на живых концертах в твоем городе и в других проектах. На этом мой дозор окончен», — написал комик.

Смерть матери Андрея Бебуришвили

Андрей Бебуришвили (фото: Instagram* / hooba_bebur)

«Когда мы ей дали полотенце, а она начала его… пить, — я понял, что у нас большие проблемы. Она начала меняться в лице, появился тремор нижней челюсти. Потом личность стала распадаться сильнее», — делился он.

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«Помню наступил такой момент… Самый худший момент для родственников онкобольных, наверное… Когда ты ждешь. Мне позвонили, сказали: все, это закончилось», — вспоминал стендапер.

«Гроб… Самую красивую женщину на Земле одели как матрешку во все ткани мира, непонятное золото, какой-то ублюдский макияж, я его потом стирал прямо там. Помню, мне еще не хватало денег на похороны, я у всех занимал, потому что это оказалось дорогим мероприятием», — заключил Бебуришвили.

Личная жизнь Андрея Бебуришвили

Андрей Бебуришвили (фото: Instagram* / hooba_bebur)

«С моей предыдущей девушкой мы встречались год. Я люблю все идеализировать. Сначала все было хорошо, но затем стали всплывать проблемы, с которым я не готов был мириться», — коротко пояснял юморист.

Жена и дочь Андрея Бебуришвили

Андрей Бебуришвили с дочкой (фото: Instagram* / hooba_bebur)

«Я еще приехал, у меня не было денег, были суточные 5 тысяч. Я такой: "Слушай, давай, если едим, то недорого?". До сих пор не знаю, что она во мне нашла», — делился он.

Как Андрея Бебуришвили обманули мошенники

Андрей Бебуришвили (фото: Instagram* / hooba_bebur)

«Двое суток не мог заснуть. Это было очень тяжело пережить. Я до сих пор в шоке!» — сказал Бебуришвили.

Андрей Бебуришвили сейчас