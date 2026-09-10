Отдал мошенникам более пяти миллионов и пережил тяжелую утрату: почему на самом деле Андрей Бебуришвили ушел из Comedy Club и где он сейчас?
Андрей Георгиевич Бебуришвили — российский стендап-комик и телеведущий, известный по юмористическим проектам «Прожарка», «Открытый микрофон» и Comedy Club на телеканалах ТНТ и ТНТ4. Артист стал финалистом «Comedy Баттл», а позднее вошел в число резидентов Comedy Club и занялся сольными выступлениями. Весной 2025 года Бебуришвили столкнулся с телефонными мошенниками и лишился 5 млн 245 тыс. рублей. Об этой истории комик рассказал в новом юмористическом монологе. 11 сентября Андрею Бебуришвили исполняется 34 года. Подробнее о жизни, карьере и личной судьбе артиста — в материале «Радио 1».
Биография Андрея Бебуришвили: детство и образованиеАндрей Бебуришвили родился 11 сентября 1992 года в Волгограде. Он вырос в семье медиков, поэтому медицинская профессия с детства была для него привычной. Врачом работал не только один из родителей будущего комика, но и его дед — заслуженный врач и профессор.
После окончания школы Андрей поступил в Волгоградский государственный медицинский университет. Он выбрал специальность хирурга и некоторое время планировал связать дальнейшую жизнь именно с медициной.
Однако во время учебы Бебуришвили постепенно заинтересовался юмором. Будущий врач начал участвовать в различных комедийных проектах и выступать перед зрителями. Он стал капитаном студенческой команды КВН «Оптимус Прайм», а также выходил на сцену местных юмористических заведений.
Именно студенческие годы стали для Бебуришвили временем первых серьезных попыток построить карьеру на сцене. Постепенно юмор начал занимать в его жизни все больше места, а медицинская специальность отошла на второй план.
Начало карьеры в КВН и стендапеПервые выступления Андрея Бебуришвили были связаны с КВН. Однако вскоре ему стало интереснее развиваться в жанре стендапа. В отличие от командной игры, этот формат предполагает самостоятельную работу комика над материалом и непосредственный контакт с аудиторией.
Еще на пятом курсе медицинского университета Бебуришвили пытался попасть на кастинг проекта Stand Up на ТНТ. Тогда пройти отбор ему не удалось. Артист, однако, не отказался от идеи профессионально заниматься юмором и продолжил выступать, писать материал и искать возможности для выхода на телевидение.
Переломным этапом в его карьере стал 2014 год. Бебуришвили принял участие в проекте «Comedy Баттл» и дошел до финала. На тот момент он все еще учился в Волгоградском государственном медицинском университете. Местные СМИ отмечали, что судьи высоко оценили выступление волгоградского комика в полуфинале. Настолько, что отправили его дальше без обязательного участия в конкурсе импровизации.
Участие в «Comedy Баттл» стало для Бебуришвили важным шагом от региональной юмористической сцены к федеральному телевидению.
Андрей Бебуришвили в Comedy ClubВ 2014 году Бебуришвили победил в финале «Comedy Баттл». Победитель получал возможность работать в Comedy Club и переехать в Москву. После этого Андрей стал резидентом проекта. Первые годы в Comedy Club дались ему непросто.
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Сам Бебуришвили рассказывал, что зрители не сразу приняли его выступления. Публика приходила прежде всего ради уже известных комиков, а начинающему резиденту приходилось постепенно завоевывать внимание аудитории.
«Люди приходили на комиков, которых уже знают. Пока я выступал, они просили счет. Никто не смеялся. Даже когда стал полноценным резидентом, нужно было долго удерживаться. Нельзя было выходить и толкать чушь», — говорил он.По словам комика, особенно сильно освоиться в Comedy Club ему помог Павел Воля. Более того, Воля отговорил Бебуришвили от решения уйти из проекта.
«Он курировал, был ментором в комедюшной жизни для меня. Учил, как надо выступать и что говорить. Паша был мой камеди-папа. Он внес немалый вклад в мою работу на Comedy», — откровенничал артист.Со временем Бебуришвили сформировал собственную манеру выступлений. Одним из наиболее узнаваемых его образов стал Пако — персонаж с преувеличенно самоуверенным и провокационным поведением. Позднее комик решил отказаться от этого альтер эго. В интервью он говорил, что считает правильным решением «похоронить Пако» и вернуться к более привычному для себя сценическому образу.
Постепенно Бебуришвили завоевал популярность у зрителей. В 2022 году он занял пост ведущего Comedy Club после ухода из шоу Гарика Харламова. При этом сам комик вспоминал, что одним из переломных моментов для проекта стал уход Гарика Мартиросяна.
Бебуришвили также рассказывал о собственных ощущениях от работы внутри коллектива и оценивал изменения, которые происходили с Comedy Club.
«Было впечатление, что, когда ушел Гарик Мартиросян, Comedy Club умер. Но шоу продолжают смотреть, потому что Павел Воля и Харламов остались, да и молодые резиденты иногда стреляют. Яркие моменты все еще есть. Говорят, что Comedy Club — тонущий корабль, который никак не потонет, а мы, как скрипачи, на нем играем. Есть хорошие выпуски, есть плохие. Но работать там интересно, необычно, скажем так. В Comedy сохранился пацанский дух», — считает Бебуришвили.
Телевизионные проекты и киноРабота на телевидении постепенно вывела карьеру Бебуришвили за пределы регулярных выступлений в Comedy Club. Комик продолжал заниматься сольным стендапом и со временем перешел к большим концертным программам. Одним из заметных телевизионных проектов для него стала «Прожарка», где Бебуришвили выступал ведущим.
В 2020–2021 годах артист вел проект «Иван Иванов заходил вчера». Шоу было посвящено знакомствам и отношениям в интернете. В 2022 году Бебуришвили стал одним из авторов и ведущим проекта «Секс. В поиске ответов». Комик также попробовал себя в кино. В 2020 году он сыграл в фильме Романа Каримова «Неадекватные люди 2». При этом главным направлением его карьеры по-прежнему остается стендап.
Почему Андрей Бебуришвили ушел из Comedy ClubВ 2022 году Андрей Бебуришвили стал ведущим Comedy Club на ТНТ, сменив Гарика Харламова. Однако весной 2026 года артист сообщил, что покинул проект. Комик поблагодарил Comedy Club за 12 лет работы и рассказал, что именно этот проект помог ему сформироваться как артисту, а также подарил друзей и наставников.
«Хочу сказать огромное спасибо Comedy Club за эти 12 лет. Самая тяжелая сцена страны давалась мне не с самого начала, но потом я мутировал в того артиста, которого она ждала и который сам ждал, когда же быстрее окажется на ней. Comedy подарил мне друзей и наставников. Было круто, ярко и весело. С тобой, мой зритель, мы увидимся на живых концертах в твоем городе и в других проектах. На этом мой дозор окончен», — написал комик.После ухода из Comedy Club Бебуришвили продолжил заниматься сольной карьерой и концертной деятельностью.
Смерть матери Андрея БебуришвилиВ 2022 году в интервью Ивану Абрамову Андрей Бебуришвили впервые подробно рассказал о тяжелой утрате — смерти матери от онкологического заболевания. Одновременно артист подверг критике сотрудников ритуальной службы, обвинив их в халатном отношении к организации прощания.
Бебуришвили хотел отправить мать на лечение в Израиль. Однако дедушка убедил его оставить женщину в Волгограде, заверив, что местные врачи смогут оказать ей необходимую помощь. После госпитализации у женщины начались проблемы с памятью. Андрей забеспокоился и настоял на срочном проведении МРТ, однако первый осмотр не выявил серьезных проблем.
Вскоре состояние матери резко ухудшилось. Она перестала узнавать близких и даже собственного сына.
«Когда мы ей дали полотенце, а она начала его… пить, — я понял, что у нас большие проблемы. Она начала меняться в лице, появился тремор нижней челюсти. Потом личность стала распадаться сильнее», — делился он.Родственники решили не говорить женщине всю правду о происходящем, чтобы дополнительно ее не пугать. Сам Андрей тяжело переживал ситуацию. Он сильно разозлился на дедушку, считая, что семья потеряла драгоценное время, и после этого полгода не разговаривал с ним.
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В последние дни жизни матери Бебуришвили находился рядом с ней. По его словам, пережить этот период оказалось крайне тяжело. Женщина умерла очень быстро — всего за несколько дней. В тот момент Андрей находился в столице.
«Помню наступил такой момент… Самый худший момент для родственников онкобольных, наверное… Когда ты ждешь. Мне позвонили, сказали: все, это закончилось», — вспоминал стендапер.Комик также рассказал о том, как прошла церемония прощания. Его возмутил внешний вид гроба и посмертного макияжа матери. Бебуришвили признался, что прямо во время прощания самостоятельно стирал неудачный макияж с лица покойной.
«Гроб… Самую красивую женщину на Земле одели как матрешку во все ткани мира, непонятное золото, какой-то ублюдский макияж, я его потом стирал прямо там. Помню, мне еще не хватало денег на похороны, я у всех занимал, потому что это оказалось дорогим мероприятием», — заключил Бебуришвили.
Личная жизнь Андрея БебуришвилиОдной из известных возлюбленных Андрея Бебуришвили стала актриса Яна Енжаева. Комик рассказывал, что рядом с ней чувствовал себя особенно комфортно и приятно проводил время. Другие девушки, по его словам, постепенно перестали его интересовать. Бебуришвили посвятил отношениям с актрисой отдельный стендап-номер, который получил название «Личное пространство».
По словам юмориста, уже на первом свидании он вручил возлюбленной ключи от своей квартиры. После этого пара начала жить вместе. Однако после переезда Бебуришвили пришел к выводу, что женщины иначе понимают понятие личного пространства.
Отношения развивались по знакомому сценарию. После того как пара отметила годовщину, артист начал замечать в избраннице мелочи, которые стали его раздражать. В шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» Бебуришвили заявил, что если человека начинает раздражать хотя бы что-то в партнере, то отношения лучше прекратить сразу.
«С моей предыдущей девушкой мы встречались год. Я люблю все идеализировать. Сначала все было хорошо, но затем стали всплывать проблемы, с которым я не готов был мириться», — коротко пояснял юморист.
Жена и дочь Андрея Бебуришвили
В июне 2023 года Андрей Бебуришвили женился на девушке по имени Мария. Сообщалось, что она занимается кураторской деятельностью и является сооснователем книжного клуба в Санкт-Петербурге. На момент свадьбы Мария была беременна.
В августе 2023 года у супругов родилась дочь. По сообщениям, Андрей и Мария познакомились в социальных сетях. Сам Бебуришвили вспоминал, что первым написал будущей супруге сообщение с попыткой пофлиртовать.
После знакомства Бебуришвили начал ездить к Марии в Санкт-Петербург. К тому моменту комик уже был известен на всю страну, однако больших гонораров еще не получал. Несмотря на ограниченный бюджет, Андрей решил устроить возлюбленной романтическое свидание в Санкт-Петербурге. На тот момент его суточные составляли 5 тыс. рублей, поэтому будущему супругу пришлось учитывать финансовые возможности.
«Я еще приехал, у меня не было денег, были суточные 5 тысяч. Я такой: "Слушай, давай, если едим, то недорого?". До сих пор не знаю, что она во мне нашла», — делился он.Вскоре Бебуришвили забрал Марию в Москву. Отношения развивались стремительно: пара начала жить вместе, а затем сыграла свадьбу. После рождения дочери артист рассказывал, что отцовство заметно изменило его отношение к семье и дому: его постоянно тянет домой к семье, но после концертов он сразу хочет вернуться на сцену. В итоге он в шутку заключил, что из-за этих противоречий комфортнее всего чувствует себя в подъезде.
Как Андрея Бебуришвили обманули мошенникиВесной 2025 года Андрей Бебуришвили стал жертвой мошенников. Артист перевел злоумышленникам 5 млн 245 тыс. рублей. Об этом он рассказал в новом юмористическом монологе. По словам Бебуришвили, 5 февраля ему позвонили люди, которые представились сотрудниками «Почты России». Они убедили артиста назвать код из СМС якобы для корректировки данных о посылке.
Однако полученный код относился не к почтовой отправке, а к аккаунту Бебуришвили на «Госуслугах». После этого с комиком связались через Telegram. Собеседники представились сотрудниками «Госуслуг» и сообщили, что на его имя якобы оформили доверенность на снятие денежных средств.
Мошенники утверждали, что деньги якобы направят на поддержку ВСУ. Бебуришвили при этом пригрозили обвинением в финансировании терроризма и уголовным преследованием. Артист поверил злоумышленникам и в результате перевел им 5 млн 245 тыс. рублей.
«Двое суток не мог заснуть. Это было очень тяжело пережить. Я до сих пор в шоке!» — сказал Бебуришвили.
Андрей Бебуришвили сейчасСейчас Андрей Бебуришвили живет в России и продолжает развивать сольную карьеру. Основное внимание артист уделяет живым стендап-выступлениям и новой программе «Удобный». В 2026 году Бебуришвили выступает на концертных площадках в разных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Осенью 2026 года у комика запланирован масштабный тур по городам России.
После ухода из Comedy Club артист сосредоточился на сольных выступлениях и других проектах, продолжая карьеру в качестве стендап-комика и телеведущего.