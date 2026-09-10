«Моя жизнь закончилась»: срок за убийство в 15 лет, психушка, алкоголизм и 9 млн долга по алиментам. Как Игорь Петренко смог это пережить и с кем нашёл своё счастье
Один неверный шаг — и жизнь актёра Игоря Петренко могла пойти под откос. Это случилось более 30 лет назад: в 15 лет он оказался в тюрьме по обвинению в соучастии в убийстве, а затем провёл полтора года в психиатрической клинике. Адвокаты вытащили подростка, дали возможность начать заново, но трудности на этом не закончились. Как он с ними справился и почему тяжёлое прошлое не помешало артисту стать примером для детей, читайте в материале «Радио 1».
Семья, детство, спортивные увлечения и роковая ошибкаИгорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме (ГДР), где его отец, подполковник химических войск, проходил службу. Кроме Игоря, в семье росла дочь Ирина, которая впоследствии выбрала профессию дизайнера. В Москву Петренко переехали, когда мальчику исполнилось три года.
Мать, работавшая переводчицей с английского, специально устроилась воспитательницей в детский сад сына, чтобы бвть рядом. Именно она привила мальчику интерес к языку, поэтому в школе его по-настоящему увлекал только английский. Однако главной страстью юного Петренко стал спорт. В шесть лет родители отдали наследника в секцию спортивной гимнастики, позже он занялся дзюдо и каратэ. Боевые искусства помогли подростку стать авторитетом среди дворовых ребят, но эта слава обернулась трагедией. К 15 годам Петренко связался с дурной компанией, и однажды приятель попросил товарища помочь разобраться с кредитором, которому школьник задолжал деньги. На месте все пошло не по плану. Знакомый прихватил оружие и застрелил взыскателя на глазах у Игоря, а затем заставил того помочь замести следы.
Находясь в шоковом состоянии, подросток подчинился.
«Случилось страшное. Товарищ убил человека. Я был соучастником. Я вышел через несколько дней на кухню и сказал себе: «Твоя жизнь закончилась». «Я был психологически раздавлен», — вспомнил актёр в «Судьбе человека».Вскоре молодой парень оказался в «Матросской тишине», где провёл около года, пока шло следствие, после чего арестанта перевели в психиатрическую клинику. Лишь спустя два с половиной года заключённый оказался на свободе. Убийцу приговорили к десяти годам, а Игорю как соучастнику дали восемь лет условно с испытательным сроком три года.
Новая жизнь и карьераПосле случившегося Петренко хотел лишь одного — начать с чистого листа. Он экстерном сдал экзамены и поступил в Щепкинское училище, которое окончил в 2000 году. Получив диплом, выпускник легендарной альма-матер был принят в труппу Малого театра, а затем начал активно сниматься.
Сериал «Простые истины» стал для начинающего артиста трамплином в мир кино, а первый успех закрепила картина «Звезда». С годами в фильмографии Игоря появлялись все более рейтинговые проекты: «Водитель для Веры», «Волкодав», «Курсанты». Когда в прессу просочилась информация о преступном прошлом народного любимца, карьеру это не разрушило — зрители и коллеги оценили его талант, а не ошибки юности.
Первый брак и урок жизниИгорь Петренко всегда пользовался вниманием девушек, но первая любовь обернулась трагедией.
«Пока я находился в заключении, моя девушка умерла из-за передозировки. Это было очень тяжёлое время», — рассказывал актёр в эфире.Поступая в театральное училище, он был уверен, что больше никогда не сможет полюбить, но встреча с сокурсницей Ириной Леоновой изменила всё. После получения дипломов в 2000 году они поженились. Оба активно строили карьеру и мечтали о детях, но беременность так и не наступила. Спустя четыре года чувства угасли, а встреча Петренко с Екатериной Климовой на съёмках «Московских окон» поставила точку в их союзе. Несмотря на развод, бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения.
Второй брак: семья, испытания и финансовые трудностиКлимова на тот момент была замужем и воспитывала дочь Лизу, но взаимное притяжение оказалось сильнее. Целый год коллеги избегали друг друга, но, едва увидевшись вновь, осознали: противиться тому, что между ними происходит, бессмысленно. В 2004 году молодожёны сыграли свадьбу. Петренко относился к падчерице как к собственному ребёнку. Вскоре, в 2006 году, у Игоря и Екатерины родился их первый сын Матвей, а в 2008 году — Корней. Однако это не смогло уберечь семью от распада. Брак начал стремительно рушиться после появления второго малыша. Игорь в то время был задействован в работе над фильмом «Тарас Бульба»; тяжёлые съёмки привели к тому, что артист начал выпивать и отдаляться от жены и наследников. Терпеть запои Игоря Климова не стала и когда супруг отправился в восьмимесячную командировку для работы над «Шерлоком Холмсом», съехала от него вместе с детьми.
«Я даже это не сразу обнаружил, но не побежал возвращать ее, так как понимал, что ей стало невыносимо жить со мной. Она практически ежедневно видела перед собой обессиленное пьяное создание, в которое я превратился», — поделился артист в передаче.В 2014 году они официально развелись. Поставить точку в их истории оказалось непросто для обоих. Но, несмотря на болезненное расставание, некогда близкие люди сохранили тёплые отношения ради сыновей: мама и папа устраивали праздники, вместе посещали школьные мероприятия и сообща решали любые вопросы, связанные с детьми. Первые годы экс-супруг исправно платил алименты, но позже возникли проблемы. К 2024 году долг перед бывшей женой превысил 9 миллионов рублей.
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Однако к 2026 году актёр практически полностью его погасил, сократив задолженность до нескольких сотен тысяч рублей. Оба наследника к этому времени уже нашли свой путь: Матвей выбрал сцену, а Корней — сферу информационных технологий.
Третья попытка: самая удачная глава Игоря ПетренкоПосле развода Игорь практически ни с кем не общался, даже с родственниками, которые пытались помочь ему пережить развод. В 2014 году актёра пригласили сниматься в проекте «Огонь для Олимпиады». Именно на съёмках этой картины Петренко познакомился с будущей женой — актрисой из театральной семьи Кристиной Бродской, которая была младше его на 13 лет. Отношения начинались непросто. Девушка на тот момент была помолвлена с другим человеком, а Игорь всё ещё был зависим от алкоголя и боялся довериться новому человеку. Не сразу, спустя лишь несколько месяцев после начала знакомства, мужчина позвал избранницу к себе. А вскоре на свет появилась их первая дочь София-Каролина.
«Он мне делал предложение целых два раза. Однажды это случилось на курорте, когда мы были в компании друзей. Второй раз Игорь пригласил меня поужинать, долго молчал, а потом всё-таки рассказал, что в последний момент покупал кольцо, и оно наверняка будет маленьким», — приводит слова жены Петренко «СтарХит».Официально отношения были оформлены 19 сентября 2016 года в одном из ЗАГСов Калининграда. В 2017 году появилась вторая дочь Мария, а в 2019 году — третья, Ева. Таким образом, Петренко стал отцом пятерых детей: двух сыновей от брака с Климовой и трёх дочерей от Бродской. По словам близкого окружения пары, в отличие от предыдущих отношений, в третьем браке актёр старается быть максимально вовлечённым в воспитание детей. Все три дочери уже школьницы, и Петренко проводит с ними много времени, пытаясь компенсировать то внимание, которое не смог дать сыновьям в прошлом.