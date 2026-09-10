«Моя жизнь закончилась»: срок за убийство в 15 лет, психушка, алкоголизм и 9 млн долга по алиментам. Как Игорь Петренко смог это пережить и с кем нашёл своё счастье

10 сентября 2026, 16:42

Игорь Петренко (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Один неверный шаг — и жизнь актёра Игоря Петренко могла пойти под откос. Это случилось более 30 лет назад: в 15 лет он оказался в тюрьме по обвинению в соучастии в убийстве, а затем провёл полтора года в психиатрической клинике. Адвокаты вытащили подростка, дали возможность начать заново, но трудности на этом не закончились. Как он с ними справился и почему тяжёлое прошлое не помешало артисту стать примером для детей, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Семья, детство, спортивные увлечения и роковая ошибка Новая жизнь и карьера Первый брак и урок жизни Второй брак: семья, испытания и финансовые трудности Третья попытка: самая удачная глава Игоря Петренко

Семья, детство, спортивные увлечения и роковая ошибка



Игорь Петренко (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

«Случилось страшное. Товарищ убил человека. Я был соучастником. Я вышел через несколько дней на кухню и сказал себе: «Твоя жизнь закончилась». «Я был психологически раздавлен», — вспомнил актёр в «Судьбе человека».

Новая жизнь и карьера

Первый брак и урок жизни

«Пока я находился в заключении, моя девушка умерла из-за передозировки. Это было очень тяжёлое время», — рассказывал актёр в эфире.

Второй брак: семья, испытания и финансовые трудности



Екатерина Климова с супругом Игорем Петренко (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)

«Я даже это не сразу обнаружил, но не побежал возвращать ее, так как понимал, что ей стало невыносимо жить со мной. Она практически ежедневно видела перед собой обессиленное пьяное создание, в которое я превратился», — поделился артист в передаче.

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Третья попытка: самая удачная глава Игоря Петренко



Игорь Петренко и его супруга Кристина Бродская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Он мне делал предложение целых два раза. Однажды это случилось на курорте, когда мы были в компании друзей. Второй раз Игорь пригласил меня поужинать, долго молчал, а потом всё-таки рассказал, что в последний момент покупал кольцо, и оно наверняка будет маленьким», — приводит слова жены Петренко «СтарХит».