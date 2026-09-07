«Я смотрю на плесень, слушаю, как ребёнок ноет, а таракан ползёт по стене»: где сейчас живёт сбежавший ведущий «Контрольной закупки» 45-летний Антон Привольнов

07 сентября 2026, 18:31

Антон Привольнов (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Человек, который никогда не стремился на телеэкран и не искал славы, больше 12 лет оставался одним из самых узнаваемых ведущих страны. Лицо Антона Привольного ассоциировалось у зрителей с утренним эфиром, а самая громкая программа в его карьере — «Контрольная закупка» — до сих пор не даёт забыть о себе. Никакие последующие работы не смогли перебить этот образ. Сейчас страж качества перебрался в Израиль, но по-прежнему обращается к родной аудитории на русском языке. Почему москвич, ещё недавно проверявший качество продуктов на всю страну, оказался в эмиграции, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кем мечтал стать охотник за фальсификатом Как 15-летний подросток, не имея аттестата, поступил в ГИТИС? Одна фраза в коридоре, которая изменила карьеру Почему Антон Привольнов ушёл с ТВ Семейная история: от любви до разлуки Новая глава: израильские проекты

Кем мечтал стать охотник за фальсификатом



Антон Привольнов с мамой (Фото: кадр из передачи «Наедине со всеми»)

Как 15-летний подросток, не имея аттестата, поступил в ГИТИС?

Одна фраза в коридоре, которая изменила карьеру



Антон Привольнов с мамой (Фото: кадр из передачи «Наедине со всеми»)

Почему Антон Привольнов ушёл с ТВ

Называли Ночкой, а потом — чёрной вдовой: сначала погиб Влад Листьев, а через год его друг Разбаш. Почему мужья Альбины Назимовой уходили из жизни один за другим

Семейная история: от любви до разлуки



Антон Привольнов с сыном (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

«Я сижу в этой пустой квартире, смотрю на плесень, слушаю, как ребёнок ноет, а таракан ползёт по стене. И думаю: «Что я наделал?» В Москве у меня была зона комфорта: всё работало, всё было понятно, всё для жизни. Здесь я будто в другом мире, где ничего не приспособлено для нормального существования. Я вышел из зоны комфорта, но, честно, не уверен, что это того стоило», — приводит комментарий экс-ведущего «Авиа.про».

Новая глава: израильские проекты