«Я смотрю на плесень, слушаю, как ребёнок ноет, а таракан ползёт по стене»: где сейчас живёт сбежавший ведущий «Контрольной закупки» 45-летний Антон Привольнов
Человек, который никогда не стремился на телеэкран и не искал славы, больше 12 лет оставался одним из самых узнаваемых ведущих страны. Лицо Антона Привольного ассоциировалось у зрителей с утренним эфиром, а самая громкая программа в его карьере — «Контрольная закупка» — до сих пор не даёт забыть о себе. Никакие последующие работы не смогли перебить этот образ. Сейчас страж качества перебрался в Израиль, но по-прежнему обращается к родной аудитории на русском языке. Почему москвич, ещё недавно проверявший качество продуктов на всю страну, оказался в эмиграции, читайте в материале «Радио 1».
Кем мечтал стать охотник за фальсификатомАнтон Привольнов появился на свет в Москве 1 января 1981 года. В раннем детстве он всерьёз примерял на себя роли продавца или пожарного. Родители относились к этим юношеским замыслам с лёгкой иронией, но без осуждения — скорее с умилением. Они понимали, что со временем наивные фантазии уступят место более осознанным стремлениям.
Атмосфера в семье была творческой: мама преподавала французский язык, а отец был гитаристом, который позже успешно реализовал себя в автомобильном бизнесе. Когда Антону исполнилось шесть лет, мама и папа приняли решение расстаться. Тем не менее этот развод не разрушил связь между близкими людьми: отец и сын сохранили тёплое и доверительное общение, которое во многом сформировало характер будущего телеведущего.
Как 15-летний подросток, не имея аттестата, поступил в ГИТИС?Антон с увлечением посещал театральную студию, и со временем это хобби переросло в осознанное желание связать жизнь со сценой. В 1996 году, поддавшись азарту, юноша отправился на прослушивания в ГИТИС вместе с 17-летними однокурсниками, хотя самому ему было всего 15 лет. Творческие испытания подросток преодолел успешно, однако на этапе зачисления всплыла важная деталь: школьного аттестата у абитуриента попросту не было. В реалиях «лихих 90-х» решение нашлось быстро.
Будущему студенту прямо посоветовали приобрести документ у станции метро, чтобы формально закрыть вопрос с приёмной комиссией, а затем в спокойном режиме сдать школьную программу экстерном. Антон рискнул и был зачислен на курс Леонида Хейфеца. Однако постоянная угроза разоблачения стала для молодого человека мощным стимулом: он не только удержался в престижном вузе, но и с блеском сдал все необходимые предметы, заменив фиктивную бумагу настоящим, заслуженным аттестатом.
Одна фраза в коридоре, которая изменила карьеруОднако диплом ГИТИСа и служба в Театре Российской армии не стали гарантией стремительного взлёта в киноиндустрии: режиссёры не спешили предлагать молодому актёру заметные роли. Чтобы не сидеть без дела, Антон устроился официантом в один из самых престижных ресторанов Москвы.
Выпускник легендарного вуза воспринимал эту занятость исключительно как временную меру. При этом юноша даже не мог предположить, что судьба готовит ему совершенно иной сценарий: вместо съёмок в кино его ждала работа на телевидении. Первая настоящая возможность проявить себя на телеэкране появилась у Антона в 2000 году, когда его пригласили в программу «Секреты Фемиды» на канале ТВЦ. Понимая, что одного дебюта недостаточно для полноценной карьеры, начинающий актёр параллельно поступил в Школу кино и телевидения «Интерньюс», чтобы освоить профессию основательно. Получив пропуск в телецентр «Останкино», Антон вместе с однокурсницей начал настойчиво обивать пороги редакций, предлагая собственные идеи для новых форматов и улучшения существующих программ.
Однако двери крупных каналов открывались неохотно: никто не спешил доверять молодому человеку без опыта ведущую роль в серьёзных проектах. Пришлось запастись терпением и продолжать искать свой шанс. Решающий момент наступил случайно. Однажды в коридоре телецентра Привольнов столкнулся с помощницей режиссёра программы «Доброе утро». Понимая, что упускать эту возможность нельзя, Антон рискнул и спросил в лоб: возьмут ли его или придётся принять предложение от НТВ.
Эта дерзость сработала. Вскоре предприимчивый москвич уже вёл рубрику «Время ваших новостей» в рамках утреннего эфира. Уверенно проявив себя, ученик Леонида Хейфеца всё чаще мелькал в кадре: появилась рубрика «ОТК», затем музыкальный хит-парад. Однако настоящим звёздным часом стал 2006 год, когда Антона пригласили в программу «Контрольная закупка». Именно этот проект определил карьеру Привольного на следующие 12 лет, сделав его одним из самых узнаваемых лиц Первого канала.
Почему Антон Привольнов ушёл с ТВ17 лет Антон Привольнов посвятил работе на главном экране страны, став неотъемлемой частью его эфира, пока не принял решение уйти. Официальной причиной стали сильнейшее профессиональное выгорание и проблемы со здоровьем, усугублённые хроническим стрессом. Последовавший затем период поиска себя оказался недолгим: в 2021 году страж качества присоединился к команде Леры Кудрявцевой как соведущий шоу «Звёзды сошлись» на НТВ.
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Однако и этот проект был лишь промежуточной остановкой. Летом 2022 года стало известно, что телеведущий покинул Россию и перебрался на постоянное место жительства в Израиль. Этот шаг спровоцировал шквал критики. Зрители, несмотря на отсутствие с его стороны громких политических манифестов, поспешили обвинить проводника в мир честных покупок в предательстве. Вместе с тем мало кто задумывался о том, что за кулисами этого переезда скрывались серьёзные личные испытания.
По словам близкого окружения, адаптация на новом месте давалась ему крайне тяжело, сопровождаясь депрессией и мучительной потерей привычного московского комфорта.
Семейная история: от любви до разлукиВ Израиль Антон перебрался не один — с ним отправился сын-подросток Платон. Мальчика родила ему жена Ольга, с которой Привольнов познакомился ещё в школе телевидения «Интерньюс». Их история любви началась красиво: после года совместной жизни молодые люди подали заявление в ЗАГС, а два месяца до свадьбы превратили в необычный эксперимент — ежедневно выставляли друг другу оценки за проявление чувств. Оба неизменно оказывались отличниками.
Десять лет брака прошли через разные испытания: рождение сына, серьёзные проблемы со здоровьем новорождённого Платона, которые лишь сплотили супругов перед лицом общей беды. Но испытание разлукой оказалось сложнее. Когда Ольга уехала в Петербург по работе, Антон продолжал жить в столице.
Глава семьи часто прилетал к жене и сыну, однако годы разлуки постепенно размыли былую близость, и в 2016 году они расстались. Несмотря на развод, бывшим супругам удалось сохранить уважительные отношения, что позволило Платону не страдать от недостатка родительского внимания. Именно поэтому, когда Антон принял решение о переезде в Израиль, наследник отправился вместе с ним. Реальность эмиграции оказалась куда суровее ожиданий. Привольнову пришлось буквально начинать жизнь с нуля. Самыми тяжёлыми стали первые три месяца.
«Я сижу в этой пустой квартире, смотрю на плесень, слушаю, как ребёнок ноет, а таракан ползёт по стене. И думаю: «Что я наделал?» В Москве у меня была зона комфорта: всё работало, всё было понятно, всё для жизни. Здесь я будто в другом мире, где ничего не приспособлено для нормального существования. Я вышел из зоны комфорта, но, честно, не уверен, что это того стоило», — приводит комментарий экс-ведущего «Авиа.про».Однажды, услышав вой сирены воздушной тревоги, мужчина испытал сильнейший нервный срыв. На фоне этих переживаний ему даже пришлось прибегнуть к антидепрессантам. К психологическим трудностям добавились бытовые: незнание иврита, заоблачные цены на аренду и жизнь в целом. Платон, в отличие от папы, быстро привык к новой обстановке и оказался искренне доволен переездом.
Новая глава: израильские проектыОказавшись в Израиле, Антон не стал долго сидеть без дела. Он запустил собственное кулинарное шоу «Есть будем?», которое ведёт в дуэте с Ларой Кацовой — его коллегой по российскому телевидению, ранее работавшей над программой «Рецепт на миллион». Передача выходит на русском языке, однако пока не смогла завоевать широкую аудиторию. Параллельно Привольнов сотрудничает с медиастудией Sheinkin 40, где ведёт подкасты об эмигрантах и берёт интервью у известных личностей. Однако самым личным и значимым для него проектом остаётся «Тора без цензуры» — работа, к которой эмигрант относится с особой тщательностью и вниманием.
Несмотря на то что именно «Контрольная закупка» принесла охотнику за фальсификатами всероссийскую славу, Антон Привольнов категорически отвергает любую ностальгию по тем временам. Эта позиция ярко проявилась в момент его интервью с Тамарой Кучер — израильской журналисткой, которая в прошлом также работала в команде той самой передачи. Услышав от коллеги предложение снова объединить усилия в эфире, телеведущий ответил однозначно: эта глава жизни для него окончательно закрыта, и возвращаться назад он не намерен.