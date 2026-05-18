Каминг-аут*, тайный роман с женатым Клявером и брак с ревнивцем-бизнесменом: почему Ева Польна выбрала одиночество и независимость?
Певице Еве Польне, подарившей публике хиты «Беги от меня» и «Нелюбовь», а также ставшей символом эпохи 2000-х, 19 мая исполняется 51 год. За кулисами образа культовой вокалистки группы «Гости из будущего» скрываются драматичные тайны артистки: роман с женатым коллегой, несложившийся брак и имя отца первой дочери, которое скрывали много лет. Как сегодня живет Ева Польна, читайте в материале «Радио 1».
Детство певицыЕва Польна появилась на свет 19 мая 1975 года в семье ленинградцев, где отец был военным врачом, а мать — инженером. Девочка училась в школе с углубленным изучением английского языка, увлекалась музыкой и танцами. Однако, окончив школу, выбрала для себя обучение в Ленинградском институте культуры по специальности библиотекаря-библиографа.
Параллельно обучению Польна выступала в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки с петербургской рэп-группой «А-2», а также сольно выступала в различных петербургских клубах, где пела классические рок-баллады 1970-х годов.
«Гости из Будущего»
В 1996 году Ева окончила институт и в том же году на одном из ее выступлений познакомилась с Юрием Усачёвым, который в тот момент искал вокалистку для нового музыкального проекта. Польна согласилась стать участницей группы, которая впоследствии получит название «Гости из Будущего».
Девушка оказалась настоящей находкой. Она не только обладала прекрасным голосом, но и начала писать тексты для песен. Кроме того, она была режиссёром своих выступлений и создавала эскизы для сценических костюмов всей группы. «Гости из Будущего» некоторое время были малоизвестным коллективом, вначале своего творчества экспериментировали с новыми европейскими тенденциями электронной музыки и порядка двух лет искали своего слушателя.
В 1998 году эксперименты прекратились, и группа начала работать над созданием композиций в жанре поп-музыки. В 1999 году в свет вышла песня «Беги от меня», которая стала безусловным хитом. Затем последовали не менее популярные «Ты где-то», «Это сильнее меня», «Зима в сердце», «За звездой».
В 2009 году Ева Польна объявила о распаде группы «Гости из будущего» и начале сольной карьеры, которую активно продолжает по сей день.
Каминг-аут* Евы Польны
В начале своей карьеры Ева Польна делала намеки на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию*, а в 2001 году объявила себя бисексуалкой*.
«Я не делаю половых различий для человека, который мне сейчас близок. Это может быть и мужчина, и женщина*. Просто это должен быть человек, без которого я сегодня не могу и с которым я крепко связана», — заявила певица широкой публике.
В 2008 году тема однополой любви* певицы снова начала обсуждаться поклонниками после того, как Анна Плетнёва представила композицию «Ева», в которой она откровенно выразила свои чувства к коллеге*. Также появились слухи о романе Польны с её подругой и директором Александрой Манией*. Однако подтверждений этому не нашлось.
Личная жизнь артистки
Ева Польна никогда не выставляла личную жизнь напоказ, и о ее романах мало что известно. В 2005 году певица родила дочку Эвелин, но кто стал вторым родителем, было тайной порядка пяти лет. Интригу прервал бывший солист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер, рассказав о своем отцовстве в эфире федерального канала.
«Мы договорились, что будем молчать о том, что между нами произошло. Да, встречались, появился ребенок, но мы не сочетались браком, а расстались», — комментировала тогда заявление Польна.Как оказалось, артисты тайно встречались на протяжении двух лет, а когда Клявер заявил о том, что разлюбил Еву, она уже ждала ребенка. Тайну было принято сохранить потому, что солист дуэта «Чай вдвоем» на тот момент состоял в браке.
Спустя пять лет положение вещей изменилось, Клявер развелся и счел правильным признать дочку публично. К тому моменту Польна уже была замужем за бизнесменом Сергеем Пильгуном и родила от него вторую дочь Амалию.
Однако брак с Пильгуном не принес певице счастья. Между супругами нередко возникали конфликты, поскольку Сергей был недоволен тем, что его жена часто уезжала, её поведение на сцене казалось ему эксцентричным, а сценические наряды — слишком откровенными. Муж настаивал на завершении карьеры и требовал посвящать больше времени семье. Через три года активного давления со стороны мужа Ева не выдержала и подала на развод.
Ева Польна сейчас
В настоящее время Ева Польна продолжает заниматься сольным творчеством, создавая новые композиции и снимая на них клипы. Певица не торопится строить новые отношения. В одном из интервью она делилась, что ей нравится быть независимой. В настоящее время Ева живёт в большом доме с родителями и дочерьми. Сейчас дочки певицы уже взрослые. Эвелина связала свою жизнь с искусством и учится в художественной академии. Амалия в прошлом году закончила школу. Девушка увлекается художественной гимнастикой, а также занимается балетной хореографией и живописью.
Польна по-прежнему много работает, дает концерты. Этой весной Польна объехала Тольятти, Самару, Уфу и Екатеринбург с программой, в которую вошли как старые хиты («Нелюбовь», «Зима в сердце», «Je t'aime»), так и новый трек «На свободу», выпущенный осенью 2025 года. Кульминацией тура станет грандиозный концерт 22 июля 2026 года в Санкт-Петербурге.
Выступление пройдет на крыше площадки ROOF PLACE — символичный выбор для певицы, чей образ всегда был устремлен вверх, в космос. Кстати, о космосе: в недавнем интервью intermedia.ru певица призналась, что мечтает спеть джаз. Отвечая на вопрос о трудностях жизни на колесах, певица не жалуется на усталость, а философствует:
«Обычный турист приедет, попьет чаю, отдохнет... А мы приехали — и сразу должны дарить радость. Умение переключаться с усталости на свет, чтобы искрить и зажигать... — вот это наше профессиональное волшебство».
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская