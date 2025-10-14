14 октября 2025, 12:47

Николай Басков (Фото: Telegram @baskovnikolay)

Свой 49-й день рождения 15 октября отмечает феномен российского шоу-бизнеса Николай Басков. Оперный певец, ставший народным артистом, композитор, актер и педагог — его творческий багаж невероятно разнообразен. Однако за ослепительной улыбкой «золотого голоса» России и чередой громких пиар-романов скрывается одна-единственная, но горькая страница его личной жизни. Брак со Светланой Шпигель должен был стать для Николая Баскова и трамплином к славе, и крепким тылом. Вместо этого он обернулся скандальным разводом и многолетней болью отца, лишенного права видеть, как растет его сын. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Николая Баскова От оперы к эстраде Скандальный брак Баскова с дочерью продюсера Пиар-романы «золотого голоса» России



Ранние годы Николая Баскова

От оперы к эстраде

Николай Басков (Фото: Instagram* @ nikolaibaskov)



Скандальный брак Баскова с дочерью продюсера

Николай Басков с супругой Светланой (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)



«Может, он вообще не знает, что я существую... Он может и не знать, кто его отец. А я не испытываю самого главного момента: не вижу, как он растет», — признавался Басков много лет тому назад в интервью каналу НТВ.

Пиар-романы «золотого голоса» России



Анастасия Волочкова и Николай Басков (Фото: Instagram* @ nikolaibaskov)