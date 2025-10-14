«Может, он вообще не знает, что я существую»: Пиар-романы, брак по расчету и сын, забывший отца. Николаю Баскову 49 лет
Свой 49-й день рождения 15 октября отмечает феномен российского шоу-бизнеса Николай Басков. Оперный певец, ставший народным артистом, композитор, актер и педагог — его творческий багаж невероятно разнообразен. Однако за ослепительной улыбкой «золотого голоса» России и чередой громких пиар-романов скрывается одна-единственная, но горькая страница его личной жизни. Брак со Светланой Шпигель должен был стать для Николая Баскова и трамплином к славе, и крепким тылом. Вместо этого он обернулся скандальным разводом и многолетней болью отца, лишенного права видеть, как растет его сын. Подробности — в материале «Радио 1».
Ранние годы Николая БасковаНиколай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Москве. Его отец, Виктор Владимирович, был военнослужащим, из-за чего семья часто переезжала: они жили в ГДР, Новосибирске, Тыве и Подмосковье. Мать, Елена Николаевна, работала преподавателем математики, а в Германии — диктором на телевидении.
С пяти лет мать начала учить Николая нотной грамоте. Его первое публичное выступление в школе завершилось провалом: второклассник так разволновался, что не смог дочитать стих и сбежал со сцены. В 11 лет он попал в Детский музыкальный театр юного актера, с которым объездил с гастролями Европу и США. Это помогло ему побороть страх сцены и окончательно определиться с призванием.
От оперы к эстраде
В 1998 году Басков стал солистом Новосибирского театра оперы и балета. Уже в 1999 году он, будучи стажером, получил предложение всей жизни — исполнить партию Ленского в опере «Евгений Онегин» на сцене Большого театра. Это выступление 19 июня 1999 года стало его звездным часом в мире академической музыки.
В 2000 году произошла судьбоносная встреча — Басков познакомился с великой оперной дивой Монсеррат Кабалье. Она не только спела с ним дуэтом, но и взяла в ученики, открыв дорогу на мировые сцены, включая театры в Барселоне и Мадриде. В том же 2000 году клип на песню «Памяти Карузо» сделал его суперзвездой российской эстрады. Он стал первым исполнителем в России, кто успешно сочетал оперное пение с поп-музыкой в жанре классический кроссовер. Его композиции «Шарманка» и «Силы небесные», с которыми он дебютировал на «Песне года» в 2002-м, мгновенно стали народными хитами.
Скандальный брак Баскова с дочерью продюсера
Николай Басков женился лишь однажды. Его избранницей в 2001 году стала Светлана Шпигель — дочь продюсера, влиятельного бизнесмена и сенатора Бориса Шпигеля. На момент свадьбы Басков был восходящей звездой, а Шпигель — его продюсером, вкладывавшим средства в его карьеру. Этот союз многие восприняли как расчетливый шаг, однако сам певец всегда это опровергал, заявляя: «Если бы я женился на деньгах, у меня сейчас были бы квартиры, машины и самолеты».
Семейная жизнь поначалу казалась идеальной. В 2006 году у пары родился сын Бронислав. Крёстной мамой мальчика стала сама Монтсеррат Кабалье. Однако рождение наследника не укрепило брак, а, напротив, стало предвестником его краха. Уже в 2007 году в СМИ появились первые сообщения о разводе.
Разрыв отношений был вызван охлаждением чувств. Николай Басков утверждал, что они с супругой Светланой «выросли из той любви» и стали совершенно разными людьми. Кроме того, напряженный рабочий график артиста также оказал влияние на их отношения. Светлана в интервью призналась, что устала от постоянных разъездов мужа и не хотела «носиться за ним по миру с чемоданами», особенно в период, когда у них был маленький ребенок. Также в прессе появлялась информация о давлении со стороны родителей Светланы, в частности, ее отца.
Самой болезненной частью развода для Николая Баскова стал разрыв отношений с сыном Брониславом. После развода Светлана дала сыну свою фамилию и увезла его в Израиль, что полностью прервало общение отца и ребенка. Басков признавался, что лишился возможности видеть, как растет его сын, и не исключал, что тот может даже не знать, кто его отец.
«Может, он вообще не знает, что я существую... Он может и не знать, кто его отец. А я не испытываю самого главного момента: не вижу, как он растет», — признавался Басков много лет тому назад в интервью каналу НТВ.
Сегодня Бронислав Шпигель, которому сейчас 19 лет, не поддерживает отношений с отцом. Он ведет закрытый образ жизни, учится в Высшей школе экономики и, по словам однокурсников, скрывает свое происхождение. Судьба бывшей семьи Баскова сложилась непросто: Борис Шпигель был осужден, а Светлана Шпигель в 2024 году была признана банкротом.
Пиар-романы «золотого голоса» РоссииНиколай Басков уже много лет сохраняет статус не только успешного артиста, но и завидного жениха. Однако за яркой чередой помолвок и романов часто просматривается четкий пиар-сценарий. Первые отношения, которые публика назвала «бизнес-романом» были у Баскова с моделью Оксаной Федоровой в 2009 году. Пара выглядела идеально: первая красавица страны, бывшая «Мисс Вселенная», и «золотой голос» России. Они не скрывали нежных чувств, но происходило это почти исключительно на публике, в лучах софитов.
Роман был взаимовыгодным: Федорова поддерживала медийность, а Басков подогревал интерес к своей персоне. Отношения продлились около двух лет и закончились весной 2011-го. Как позже объяснял сам Басков, одной из причин стало разное видение будущего. Оксана была готова к браку и детям, а он — нет. Творческим итогом этого союза стала совместная песня «Права любовь».
Роман с Анастасией Волочковой, вспыхнувший в 2013 году, был самым скандальным. Пара заявила о себе, опубликовав провокационную фотографию в социальной сети. История сопровождалась откровенными снимками с отдыха на Мальдивах, которые до сих пор гуляют по Сети.
Несмотря на заверения Волочковой в том, что это была настоящая любовь, у общественности и хейтеров не возникло сомнений, что это был пиар-ход. Пара успешно разрекламировала друг друга, а их «свадьба» в итоге стала частью сценического шоу «Две балерины». Годы спустя они даже выпустили совместный трек «Пусть говорят», иронично обыграв слухи вокруг своих отношений.
Не меньше шума в сети наделала и постановочная помолвка с моделью Викторией Лопыревой в 2017 году. Объявление о свадьбе, назначенной на 5 октября в Грозном, стало бомбой в медиапространстве. Однако чем громче заявлялось о мероприятии, тем больше возникало сомнений. Подозрения усилились, когда продюсер Евгений Фридлянд опубликовал разоблачающий ролик. Он показал, что романтические совместные фото Баскова и Лопыревой — результат работы целой команды стилистов, визажистов и операторов. Эти кадры затем выдавались поклонникам за спонтанные и трогательные селфи.
Басков активно отрицал пиар-составляющую, заявляя, что подобные обвинения его обижают, и уверял, что свадьба точно состоится. Несмотря на это, бракосочетание так и не произошло.