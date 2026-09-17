Мучил Ларису Гузееву, был сатанистом, шокировал страну, «убил» дочь и умер: что случилось с семьёй Сергея Курёхина после его смерти

17 сентября 2026, 17:31

Галина Кмит

Он превращал в перформанс всё — от звона бьющегося стекла до академических концертов, шокировал публику «Поп-механикой» и утверждал, что Ленин был грибом. За ослепительной творческой энергией Сергея Курёхина скрывалась судьба, в которой гениальность уживалась с деспотизмом. Он «слепил» Ларису Гузееву, но едва не сломал её. А счастье с третьей женой оказалось трагически коротким. Почему жизнь «человека-оркестра» оборвалась так рано и что стало с семьёй главного экспериментатора Ленинграда после его смерти, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Поиск звука и рождение «Поп-механики» Чем обернулась для Ларисы Гузеевой связь с экспериментатором Пророчество главного экспериментатора Северной столицы Почему Ленин — гриб?

Поиск звука и рождение «Поп-механики»

Чем обернулась для Ларисы Гузеевой связь с экспериментатором



Лариса Гузеева (Фото: кадр из фильма «Жестокий романс» )

«В общем, наступил такой период, когда мы с Сергеем уже не могли находиться вместе, иначе он меня просто сломал бы. Я, наверное, что-нибудь с собой сделала бы. Он был ироничный, злой на язык, мог унизить, а я человек ранимый», — делится телеведущая с «ЭГ».

Пророчество главного экспериментатора Северной столицы

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«За эти годы не было такого мужчины, с которым бы дальше по жизни захотелось пойти. Знаете, мне до сих пор Сергей иногда снится», — признается она.

Почему Ленин — гриб?



Памятник В. И. Ленину (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

«Дело в том, что с Лениным рядом постоянно находится какой-то мальчик. Саша был при вожде пролетариата неотлучно, потому что знал каждую тропку, был в курсе всех грибных мест и водил Ленина по ним, как мы могли убедиться из фильма. Это никакие не домыслы», — цитирует Сергея Курёхина телеканал «360».