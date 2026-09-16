Связался с Пугачёвой, оставил первую жену с тремя детьми, построил империю и стал отцом в 50. Как живёт сын Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской

16 сентября 2026, 14:17

Степан Михалков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Друг Фёдора Бондарчука вырос в окружении знаменитостей — его родителями были Никита Михалков и Анастасия Вертинская. Однако в детстве сын звёздной четы был настоящим хулиганом, и близкие сомневались, что из него выйдет толк. Но юноша не свернул на кривую дорожку и не попал в дурную компанию. На пороге 60-летия наследник известной фамилии признаётся, что с возрастом стал совсем другим человеком. Почему Степан Михалков изменился и как сложилась жизнь актёра, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Плохое влияние» друг на друга: крепкая дружба Степана Михалкова и Фёдора Бондарчука Связь с Пугачёвой и Кристиной Орбакайте, рестораны и его империя Что заставило Степана Михалкова остепениться после службы? Духовная литература и позднее отцовство. Новая глава Степана Михалкова

«Плохое влияние» друг на друга: крепкая дружба Степана Михалкова и Фёдора Бондарчука



Фёдор Бондарчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Связь с Пугачёвой и Кристиной Орбакайте, рестораны и его империя



Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Что заставило Степана Михалкова остепениться после службы?



Степан Михалков с сыновьями Петром и Василием (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

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«Когда появилась дочь, я вообще не был готов к детям... В том возрасте были другие цели: успех, материальное благосостояние, реализация себя. И это казалось важнее детей. Сейчас мне так не кажется», — поделился Степан с журналом «Hello!».

Духовная литература и позднее отцовство. Новая глава Степана Михалкова



Степан Михалков с супругой Елизаветой (слева) и дочерью Александрой (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

«С Лукой веду себя по-другому. Может быть, отчасти потому, что уже не нужно ничего доказывать», — говорил он в интервью.

«У нас нет няни, мы занимаемся воспитанием сына самостоятельно, и Степа очень помогает», — рассказывала Елизавета.