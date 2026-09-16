Связался с Пугачёвой, оставил первую жену с тремя детьми, построил империю и стал отцом в 50. Как живёт сын Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской
Друг Фёдора Бондарчука вырос в окружении знаменитостей — его родителями были Никита Михалков и Анастасия Вертинская. Однако в детстве сын звёздной четы был настоящим хулиганом, и близкие сомневались, что из него выйдет толк. Но юноша не свернул на кривую дорожку и не попал в дурную компанию. На пороге 60-летия наследник известной фамилии признаётся, что с возрастом стал совсем другим человеком. Почему Степан Михалков изменился и как сложилась жизнь актёра, читайте в материале «Радио 1».
«Плохое влияние» друг на друга: крепкая дружба Степана Михалкова и Фёдора БондарчукаСтепан Михалков родился в 1966 году в семье молодых Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской. Брак, казавшийся благополучным, оказался недолгим. Два сильных характера не умели идти на компромиссы, часто ссорились и, устав постоянно доказывать свою правоту, спустя три года расстались. Несмотря на ранний развод мамы и папы, Степан сохранил тесную связь с отцом и его большой семьёй. В детстве мальчик прославился упрямым характером и был отчаянным хулиганом: его исключали из детских садов, лагерей и пяти разных школ. Аттестат юноша получил лишь в вечерней школе рабочей молодёжи. В одном из учебных заведений наследник знаменитых родственников подружился с Фёдором Бондарчуком, который тоже был не из робкого десятка. И хотя родители взаимно обвиняли подростков в «плохом влиянии» друг на друга, их дружба крепка до сих пор.
Связь с Пугачёвой и Кристиной Орбакайте, рестораны и его империяПосле школы Степан отправился на срочную службу в пограничные войска на Дальнем Востоке. Вернувшись из армии, он решил стать переводчиком. Однако через три года учёбы в институте иностранных языков Михалков-младший забрал документы и поступил в Московскую киношколу, которую успешно окончил в 1991 году.
Впервые на экранах Степан появился в эпизоде в фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Во время учёбы в столичной кузнице киноталантов внук поэта Сергея Михалкова сыграл небольшую роль в картине «Автостоп», которую снял его отец. Ещё один образ начинающий артист воплотил в проекте Владимира Штерянова «Стреляющие ангелы», который вышел в прокат в апреле 1994 года. В 1998 году принял участие в съёмках фильма «Остановка». Однако, несмотря на этот опыт, сам актёр честно признавался: настоящего таланта он в себе так и не открыл. В 1992 году вместе с другом Фёдором Бондарчуком он основал компанию Art Pictures — одну из первых в стране студий по производству музыкальных клипов и рекламы. Среди её работ — ролики для Аллы Пугачёвой, Кристины Орбакайте, Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе и других звёзд. В 2002 году студия выпустила свой первый фильм — «В движении», а через год — «Гололёд».
В 2005 году на экраны вышла «9-я рота», ставшая одним из самых кассовых российских проектов того времени. Параллельно развивался и ресторанный бизнес. В 2001 году Михалков-младший вместе с Бондарчуком открыл первый ресторан «Vаниль». Позже Степан стал совладельцем «Ветерка», «Вертинского», Casual, Lemoncello, а также сети булочных «Хлеб&Co».
Что заставило Степана Михалкова остепениться после службы?Степан Михалков после службы сразу не планировал жениться и искал лишь лёгких, ни к чему не обязывающих отношений. По его просьбе сосед-балетмейстер организовал встречу с моделями, и во время одной из таких посиделок молодой человек якобы «случайно» заглянул в гости. Из всех присутствующих юноша сразу выделил Аллу Сивакову — она чем-то неуловимо напоминала ему собственную мать. Независимая и остроумная, она поначалу держалась холодно и не отвечала на ухаживания. Но это лишь разожгло его интерес. Настойчивый отпрыск творческой династии добыл телефон прекрасной незнакомки и позвонил на следующий же день: «Я в тебя влюбился! Давай встретимся!» Алла не устояла перед такой прямотой и согласилась. Отношения быстро переросли в совместную жизнь, но официально пара расписалась лишь после рождения дочери Александры в 1992 году. Степан искренне радовался появлению ребёнка, но активно участвовать в воспитании малышки не планировал: глава семейства был полностью поглощён своим бизнесом. В 1999 году у пары родился сын Василий, а в 2002 году — Пётр.
«Он ушёл как рыцарь»: почему Кузнецов из «Белого солнца пустыни» покончил с собой после 60 лет брака, а его вдову свела в могилу их общая дочь
Спустя 12 лет совместной жизни супруги тихо развелись, не вынося сор из избы и не распространяясь о причинах разрыва. Степан продолжил достойно обеспечивать детей и оставил бывшей жене просторный дом на Рублёвке. Однако сам предприниматель честно признаёт, что в молодости уделял наследникам мало времени.
«Когда появилась дочь, я вообще не был готов к детям... В том возрасте были другие цели: успех, материальное благосостояние, реализация себя. И это казалось важнее детей. Сейчас мне так не кажется», — поделился Степан с журналом «Hello!».Сегодня Михалков рад, что, несмотря на его минимальное участие в их воспитании, они выросли достойными и самостоятельными людьми. Старшая Александра стала художницей и женой актёра Петра Скворцова, Василий, выпускник лицея «Ковчег-XXI», ведёт максимально закрытый образ жизни и, по рассказам близкого окружения, занят в сфере ритейла. Младший, Пётр, окончил факультет маркетинга РАНХиГС, осваивает ресторанный бизнес и состоит в отношениях с Полиной, дочерью модели Натальи Бойковой.
Духовная литература и позднее отцовство. Новая глава Степана МихалковаВ 2007 году Степан Михалков познакомился с 24-летней моделью Елизаветой Ильиной. Их сблизила неожиданная общая деталь — любовь к одной и той же духовной литературе. Роман развивался стремительно, и уже в 2008 году пара поженилась и обвенчалась, так как оба были людьми верующими. Елизавета быстро нашла общий язык со всеми родственниками мужа. Спустя годы приятель Бондарчука в разговоре с «HELLO!» признавался, что с рождением младшего сына стал вести себя иначе, чем когда-то со старшими детьми.
«С Лукой веду себя по-другому. Может быть, отчасти потому, что уже не нужно ничего доказывать», — говорил он в интервью.Сама Елизавета сообщала, что, выходя замуж, о детях даже не задумывалась — считала себя не готовой к материнству. Мысли о продолжении рода пришли ближе к 30 годам.
Наследник Лука у супругов появился весной 2017 года. На этот раз мужчина не остался в стороне — проводил с мальчиком всё свободное время.
«У нас нет няни, мы занимаемся воспитанием сына самостоятельно, и Степа очень помогает», — рассказывала Елизавета.Сегодня Михалков живёт с семьёй в Жуковке — в родовом гнезде, которое построил рядом с отцом и Андреем Кончаловским. Он управляет бизнесом и, кажется, наконец доволен жизнью.