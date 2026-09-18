«Пугачёва меня ненавидела»: куда пропала изгнанная Примадонной муза Киркорова Мария Шатланова с дочерью, отцом которой считали поп-короля
Она была «Мисс Подмосковье», танцевала в клипах Киркорова и шесть лет называлась его женой — хотя штамп в паспорте так и не поставили. А потом её выставили за дверь, едва узнав о беременности. Мария Шатланова уверена: без Пугачёвой здесь не обошлось. Почему Примадонна разрушила их союз и как сложилась жизнь женщины, которую Киркоров не отпускал от себя даже после свадьбы с Аллой, читайте в материале «Радио 1».
Почему она не обижалась, когда Филипп Киркоров срывался на ней?Мария Шатланова получила известность после триумфа в конкурсе «Мисс Подмосковье» в 1989 году. На тот момент ей было 17 лет, она училась в Московском авиационном институте. В качестве приза победительница получила приглашение в танцевальный ансамбль, на одном из концертов которого девушку заметил певец Филипп Киркоров.
Сразу после выступления молодой исполнитель предложил новой знакомой отправиться с ним в большое турне.
«Поехали со мной на гастроли», — с ходу предложил мне Филипп. И когда мы уже ехали в поезде, он вдруг, смеясь, спросил: «Слушай, а ты петь-то умеешь?» «Да, я пела в хоре», — ответила я ему. «Всё равно мы пели под фонограмму первое время», — делилась студентка с корреспондентами KP.RU.Мария работала в подтанцовке и бэк-вокалисткой. «Мисс Подмосковье» снялась в клипах Киркорова «Атлантида», «Ты, ты, ты» и «Ты скажи мне, вишня», вышедших в начале 1990-х годов. Рабочие отношения со временем переросли в романтические. Киркоров называл Шатланову своей женой, однако брак официально зарегистрирован не был.
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«Филиппу нравилось, что я отдавалась ему без остатка. Меня не интересовали деньги, было безумно интересно рядом с ним. Я испытывала радость и счастье. Хотя Филипп иногда на мне срывался, а я была очень тихой и спокойной, я понимала, что артисту нужно расслабляться, и не обижалась», — цитирует Шатланову «ЭГ».
Кто на самом деле разрушил их союз?Шесть лет пролетели незаметно. Но однажды на пути артиста появилась другая муза. К тому моменту Мария уже давно знала: её мужчина без ума от Пугачёвой.
В 1994 году Киркоров женился на Алле Борисовне, но бывшую возлюбленную Филипп от себя не отпускал, и та продолжала работать в коллективе. Однако со временем «Зайке» пришлось попрощаться с некогда близким человеком: его гражданскую жену выставили за дверь, едва стало известно о её беременности. Не обошлось тогда и без пересудов о причастности к этому событию самого поп-короля.
«Пугачёва меня ненавидела и сделала всё, чтобы я ушла от Киркорова! Вот так! Все удивлялись, куда я исчезла. Никуда! Ушла в никуда… Но понимала: нужно выжить! Спасением стала йога. И постепенно жизнь снова заиграла красками», — приводит слова Марии издание.В 2000 году Шатланова родила дочь Анастасию (Стасю). Как позже выяснилось, от будущего мужа, ресторатора Олега Бацких.
Что помогло титулованной красавице найти себя после расставания?Сегодня Мария Шатланова — преподаватель йоги Айенгара с более чем 20-летним стажем. Она проводит занятия в России и за рубежом, помогая людям находить внутреннее равновесие через практику, которой посвятила себя после непростого периода. Прошлое женщина вспоминает без обид: к Киркорову относится тепло и считает, что то время было важной частью её жизни.
«Я счастлива, что он был в моей жизни! И его искренне благодарю. Это прекрасное, яркое воспоминание моей молодости! Пусть Филипп будет счастлив, удачлив и любим!» — поделилась Мария.