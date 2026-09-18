«Пугачёва меня ненавидела»: куда пропала изгнанная Примадонной муза Киркорова Мария Шатланова с дочерью, отцом которой считали поп-короля

18 сентября 2026, 19:38

Мария Шатланова (Фото: Инстаграм* @mariashatlanova)

Она была «Мисс Подмосковье», танцевала в клипах Киркорова и шесть лет называлась его женой — хотя штамп в паспорте так и не поставили. А потом её выставили за дверь, едва узнав о беременности. Мария Шатланова уверена: без Пугачёвой здесь не обошлось. Почему Примадонна разрушила их союз и как сложилась жизнь женщины, которую Киркоров не отпускал от себя даже после свадьбы с Аллой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему она не обижалась, когда Филипп Киркоров срывался на ней? Кто на самом деле разрушил их союз? Что помогло титулованной красавице найти себя после расставания?

Почему она не обижалась, когда Филипп Киркоров срывался на ней?



Победительницы конкурса «Подмосковная красавица - 89» слева-направо: Анна Горбунова, Ирина Луцук и Мария Шатланова (Фото: РИА Новости/Александр Макаров)

«Поехали со мной на гастроли», — с ходу предложил мне Филипп. И когда мы уже ехали в поезде, он вдруг, смеясь, спросил: «Слушай, а ты петь-то умеешь?» «Да, я пела в хоре», — ответила я ему. «Всё равно мы пели под фонограмму первое время», — делилась студентка с корреспондентами KP.RU.

«Он ушёл как рыцарь»: почему Кузнецов из «Белого солнца пустыни» покончил с собой после 60 лет брака, а его вдову свела в могилу их общая дочь

«Филиппу нравилось, что я отдавалась ему без остатка. Меня не интересовали деньги, было безумно интересно рядом с ним. Я испытывала радость и счастье. Хотя Филипп иногда на мне срывался, а я была очень тихой и спокойной, я понимала, что артисту нужно расслабляться, и не обижалась», — цитирует Шатланову «ЭГ».

Кто на самом деле разрушил их союз?



Филип Киркоров (Фото: Кадр из передачи «Секрет на миллион»)

«Пугачёва меня ненавидела и сделала всё, чтобы я ушла от Киркорова! Вот так! Все удивлялись, куда я исчезла. Никуда! Ушла в никуда… Но понимала: нужно выжить! Спасением стала йога. И постепенно жизнь снова заиграла красками», — приводит слова Марии издание.

Что помогло титулованной красавице найти себя после расставания?

«Я счастлива, что он был в моей жизни! И его искренне благодарю. Это прекрасное, яркое воспоминание моей молодости! Пусть Филипп будет счастлив, удачлив и любим!» — поделилась Мария.