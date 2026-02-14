14 февраля 2026, 15:43

Наталья Мурашкевич (Фото: скриншот к/ф «Гостья из будущего»)

Актрисе, подарившей свое лицо целой эпохе и ставшей символом детства для миллионов советских зрителей, Наталье Мурашкевич (Гусевой) 15 февраля исполняется 54 года. Для большинства из нас она навсегда осталась той самой Алисой Селезнёвой — девочкой из будущего с огромными глазами и космической чёлкой, которая искала миелофон по московским закоулкам. Но та история закончилась там, за титрами культовой картины «Гостья из будущего». В реальности же жизнь девочки сложилась куда прозаичнее. Подробности удивительной судьбы артистки — в материале «Радио 1».





Звезда по имени Алиса, ставшая биологом

«Я ничего не изображала, была сама собой, и никаких актерских сложностей на площадке не испытывала. Просто жила своей жизнью», — вспоминала позже актриса в интервью для сайта mielofon.ru.

Наталья Мурашкевич (Фото: скриншот к/ф «Лиловый шар»)

Муж из коробки, развод и второе дыхание

Наталья Мурашкевич (Фото: Instagram* @natalya_murashkevich)

Обратная сторона славы

«Ой! Было что-то ужасное! На самом деле я была совершенно к этому не готова. К этому массовому обожанию, которое на меня обрушилось. Родители были в страшном шоке! Им мерещились просто кошмарные истории, снились ужасные сны с похищениями родной дочери», — вспоминала Наталья в редких интервью.

Как сейчас живет Наталья Мурашкевич

Наталья Мурашкевич (Фото: Instagram* @natalya_murashkevich)

«Знаете, я до сих пор не расстраиваюсь, что решила стать биотехнологом. Актерская профессия... Не мое это!» — признавалась она.