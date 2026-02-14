Муж из коробки, побег от славы и тихая жизнь биолога: куда исчезла звезда фильма «Гостья из будущего» Наталья Мурашкевич?
Актрисе, подарившей свое лицо целой эпохе и ставшей символом детства для миллионов советских зрителей, Наталье Мурашкевич (Гусевой) 15 февраля исполняется 54 года. Для большинства из нас она навсегда осталась той самой Алисой Селезнёвой — девочкой из будущего с огромными глазами и космической чёлкой, которая искала миелофон по московским закоулкам. Но та история закончилась там, за титрами культовой картины «Гостья из будущего». В реальности же жизнь девочки сложилась куда прозаичнее. Подробности удивительной судьбы артистки — в материале «Радио 1».
Звезда по имени Алиса, ставшая биологомНаташа Гусева родилась 15 февраля 1972 года в подмосковном Звенигороде, но практически сразу семья перебралась в Москву. Мать будущей звезды была врачом-терапевтом, отец — рабочим, а позже оператором в электронной промышленности, так что к миру искусства они не имели никакого отношения. Сама девочка грез о сцене тоже не питала: тихая, скромная и фантастически застенчивая, она мечтала о карьере биолога.
Судьба распорядилась иначе. В 1983 году ассистент с Киностудии им. Горького пришел в их школу №692 в поисках детей с хорошей дикцией. Так Наташа попала в учебный короткометражный фильм «Опасные пустяки» о правилах дорожного движения. Но настоящая магия случилась на озвучке: там на нее обратил внимание режиссер Павел Арсенов, отчаявшийся найти главную героиню для своего фантастического фильма. Роль Алисы Селезнёвой стала для нее судьбоносной.
«Я ничего не изображала, была сама собой, и никаких актерских сложностей на площадке не испытывала. Просто жила своей жизнью», — вспоминала позже актриса в интервью для сайта mielofon.ru.
После оглушительного успеха пятисерийного фильма в 1985 году Наташа снялась еще в картинах «Гонка века», «Лиловый шар» и «Воля Вселенной», но настоящей актрисой так и не стала. В 1989 году ей предложили главную роль в нашумевшей криминальной драме «Авария — дочь мента», однако Наталья отказалась.
Причина шокировала режиссеров: в сценарии были сцены насилия, и она не захотела разрушать светлый образ Алисы. Всего в её фильмографии числится 7 проектов, после «Алисы» на экранах она появлялась лишь эпизодически — в 2009 году в сериале «Литейный» и озвучке мультфильма «День рождения Алисы». Сейчас она профессиональный биохимик, окончивший Московский институт тонкой химической технологии и работавший в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Муж из коробки, развод и второе дыханиеЛичная жизнь Натальи Мурашкевич — это отдельная история, которая могла бы лечь в основу мелодрамы. В 1987 году на съемках фильма «Воля Вселенной» в Минске 15-летняя Наташа жила в гостинице с бабушкой. Там её выследил преданный фанат — Денис Мурашкевич, влюбленный в Алису Селезневу до беспамятства. Парень разработал гениально-безумный план: друзья принесли в гостиничный номер Наташи огромную коробку из-под телевизора, в которой сидел Денис. Якобы посылка. Когда Наташа открыла коробку, оттуда вылез молодой человек. Как позже рассказывали близкие семьи, это был единственный способ познакомиться со звездой, минуя толпы охраны и поклонников.
Шокированная, но заинтригованная таким «подарком», Наташа согласилась на общение. Однако роман развивался трудно: из-за постоянных ссор они расстались, когда Дениса призвали в армию. Но после дембеля Мурашкевич вернулся с твердым намерением жениться, и в 1993 году Наталья взяла его фамилию. В 1996 году у пары родилась дочь Алеся. Казалось бы, хэппи-энд, но сказка оказалась недолгой. Брак дал трещину: сам Денис позже признавал, что был плохим мужем и мало времени уделял семье. В 2001 году пара развелась.
Долгое время Наталья оставалась одна, воспитывая дочь. Однако в 2013 году в её жизни случилось второе замужество. Избранником стал арт-директор «Русфонда» Сергей Амбиндер. В 41 год актриса решилась на второго ребенка — у неё родилась дочь София.
Обратная сторона славыФеномен «алисомании» в СССР не имел аналогов. Письма поклонников приходили мешками с адресами вроде «Москва, Гусевой Наташе». Под окнами её московской квартиры дежурили толпы, а один особо рьяный фанат и вовсе поселился с бутербродами на лестничной клетке, пугая родителей до полусмерти.
«Ой! Было что-то ужасное! На самом деле я была совершенно к этому не готова. К этому массовому обожанию, которое на меня обрушилось. Родители были в страшном шоке! Им мерещились просто кошмарные истории, снились ужасные сны с похищениями родной дочери», — вспоминала Наталья в редких интервью.
Чтобы выйти из дома, Наташа выработала особую походку: она шла, низко опустив голову, чтобы по лицу не узнали. Это привело к проблемам с осанкой на всю жизнь.
Кульминацией этой славы стал случай в школе. Десятиклассницу Наташу срочно вызвали в райком комсомола. Мать, думая, что речь пойдет о комсомольских делах, всю дорогу начитывала дочери политинформацию. Приехав на место, они застали картину: на подоконнике открытого окна сидел парень и грозился выпрыгнуть, если ему немедленно не покажут Наташу Гусеву. С тех пор актриса возненавидела внимание и по сей день избегает публичности как огня.
Как сейчас живет Наталья МурашкевичСегодня она ведет максимально закрытый образ жизни. После работы в НИИ она, по данным из открытых источников, занимала руководящую должность в компании по производству иммуноферментных тест-систем. В мае 2017 года сообщалось, что бывшая кинозвезда оставила работу и полностью посвятила себя младшей дочери Софии и семье.
Сама актриса, когда-то сбежавшая от славы в науку, своего выбора не жалеет.
«Знаете, я до сих пор не расстраиваюсь, что решила стать биотехнологом. Актерская профессия... Не мое это!» — признавалась она.