Роман с Ефремовым и слухи о бриллиантах от Зюганова: куда исчезло наследство Ирины Мирошниченко и почему она умирала в одиночестве
Она была главной блондинкой советского кино — с точёным профилем, светлыми волосами и аристократической осанкой. Казалось, у неё есть всё: слава, любовь миллионов, любимая профессия, бриллианты. Однако за этим роскошеством скрывалась глубокая личная драма, о которой Ирина Мирошниченко заговорила лишь на склоне лет. Народная артистка РСФСР сожалела, что у неё нет детей, и называла это «главной чудовищной ошибкой» своей жизни. Почему прима МХТ отказывалась от материнства и кто унаследовал состояние кинозвезды, расскажет «Радио 1».
«Коллекционер прекрасных дам»: особый экземпляр Олега ЕфремоваОлег Ефремов, которого друзья в шутку называли «коллекционером прекрасных дам», умел не только любить женщин, но и красиво уходить от них. Особое место в его жизни заняла Ирина Мирошниченко. Их короткий, но громкий роман всколыхнул театральную Москву: «аристократка» и «гениальный хулиган» съехались, несмотря на его спартанский быт и привычку выпивать. Ирина надеялась, что своим обаянием завоевала любовь режиссёра, и рассчитывала выйти за него замуж, но этим мечтам не суждено было сбыться. Позже Мирошниченко признавалась: «Мне казалось, что всё ещё впереди». Эта фраза красной нитью прошла через её судьбу, в которой карьера неизменно оказывалась важнее семьи.
Бессмертие в обмен на материнствоВ 1970 году для Ирины Мирошниченко многое изменилось: главным режиссёром МХАТа назначили Олега Ефремова. Между мэтром и актрисой вспыхнул страстный, хотя и недолгий роман, продлившийся около трёх месяцев. Эти отношения породили множество сплетен и разговоров об «особом» статусе актрисы в театре. Сама Мирошниченко никогда публично не комментировала эту связь, но говорила об Ефремове с большим уважением. Однако за скандалами скрывалась куда более страшная личная драма.
К тому моменту Ирина уже дважды пожертвовала возможным материнством ради искусства. Первый раз это случилось в середине 1960-х годов, когда она была замужем за драматургом Михаилом Шатровым. Узнав о беременности сразу после утверждения на главную роль в фильме «Их знали только в лицо», Мирошниченко решилась на аборт.
В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» актриса призналась.
«Мне очень жаль, что я не сумела совместить одно с другим. Это абсолютно личное, интимное, и то, с чем я иду в храм». Сам Шатров, по её словам, поддержал это решение: «Миша сказал: «Иди делай аборт и работай». Он знал, как для меня это важно, и в то время это было нормально». Актриса упоминала, что мать тоже считала, что сначала надо «кем-то стать», а ребёнок — дело будущего: «Она говорила мне: «Ну куда ты сейчас? Во-первых, у тебя нет мужа... Подожди», — и это слово я слышу всегда. Я дождалась такого момента, когда уже невозможно ждать».Второй раз судьба подарила Ирине шанс уже в отношениях с актёром Игорем Васильевым, с которым прима МХТ жила в гражданском браке. В интервью «Комсомольской правде» Мирошниченко объяснила, почему они снова отказались от ребёнка: «У нас была одна возможность стать родителями. Но тогда у него уже было туго с работой, а я играла в одном крайне важном спектакле. Мы не могли себе позволить такую роскошь. Мы понимали, что это невозможно. Хотя я очень об этом жалею. Честно, да».
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Эти жертвы подарили исполнительнице бессмертие в мировом кинематографе — именно в те годы она создала свои лучшие роли. Но цена, которую актриса заплатила за свой выбор, оказалась непомерно высока. В той же программе «Судьба человека» королева советского экрана с горечью подвела итог: «Главная чудовищная ошибка моей жизни — это то, что у меня нет детей. Я заплатила за успех детьми».
«На её бриллианты можно было купить пол-Москвы»: гардеробная легендыНесмотря на личные драмы, Ирина Мирошниченко привыкла жить на широкую ногу, оставаясь одной из самых элегантных артисток страны. По словам близкого окружения, масштаб её коллекции украшений поражал.
«На бриллианты Ирины Мирошниченко можно было бы приобрести пол-Москвы!», — вспоминала актриса театра «Современник» Людмила Иванова.По слухам, немалую часть драгоценностей звезде подарил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Приближенные рассказывали, что она обожала комфорт во всём: путешествовала в СВ и номерах люкс, одевалась у Славы Зайцева и передвигалась на «Мерседесе». Главной резиденцией кинозвезды стала трёхкомнатная квартира на Тверской в элитном жилищном кооперативе «50 лет МХАТ», где Ирина долгие годы была председателем правления. С любовью писала она о своей квартире в письме коллективу театра, опубликованном на официальном сайте МХТ: «Мой мхатовский дом на Тверской улице».
«Старательные» воровки: как домработницы грабили примуОднако на склоне лет блистательная актриса столкнулась с суровыми испытаниями. По словам подруги артистки Виктории Лазич, домработницы систематически обворовывали приму экрана: проявляя показное усердие при найме, они пользовались постоянной занятостью Ирины Петровны и беззастенчиво выносили из квартиры драгоценности. К финалу жизни вокруг легендарной актрисы остались лишь преданные друзья, но, когда Мирошниченко тяжело заболела, её скромной пенсии не хватило даже на оплату сиделки. Лазич вспоминала, что беспомощная актриса умоляла близких найти хотя бы бесплатного специалиста по уходу.
Небольшая пенсия и скудные сбережения вынуждали кинозвезду хвататься за любую возможность выступить на телевидении. Её острый ум был находкой для редакторов, а царственная харизма делала Ирину Мирошниченко украшением любой беседы.
Кому достались бриллианты ЗюгановаЗдоровье Ирины Петровны неуклонно ухудшалось: переболев тяжелейшей пневмонией и попав в реанимацию, она и тогда тщательно скрывала недуг от близких, не желая вызывать жалость. 24 июля 2023 года актриса отметила своё 81-летие, но спустя несколько дней ей стало совсем плохо. 3 августа сердце звезды остановилось из-за осложнений после гриппа. Прощание с легендой прошло в МХТ им. Чехова, а похоронили народную артистку на Троекуровском кладбище. Однако сразу после похорон разразился скандал: выяснилось, что знаменитость не оставила завещания. За многомиллионное состояние легенды кинематографа, включавшее элитную недвижимость и банковские счета, развернулась нешуточная борьба. Без завещания в силу вступал закон. Поскольку у Мирошниченко не было детей, а брат умер, существовала реальная перспектива, что имущество как «выморочное» отойдёт государству. Однако нашлись родственники. У актрисы были племянники. Именно они стали законными наследниками.
«У Ирины Петровны есть племянники — дети её единоутробного брата Рудольфа. Насколько мне известно, на сегодняшний день они единственные наследники. Никаких сюрпризов, споров и сложностей в вопросе с наследством, думаю, не будет. Всё будет по закону. Я за этим прослежу», — поделилась подруга артистки с «Комсомольской правдой».Но главная интрига заключалась в бесследном исчезновении легендарной коллекции бриллиантов. Куда пропали драгоценности, включая знаменитые подарки, остаётся тайной до сих пор. Консьержка и соседи вспоминали, что в день смерти актрисы и после девяти дней в жильё наведывались незваные гости, выносившие всё, что попадалось под руку, вплоть до последней фотографии.