Роман с Ефремовым и слухи о бриллиантах от Зюганова: куда исчезло наследство Ирины Мирошниченко и почему она умирала в одиночестве

04 июня 2026, 18:54

Ирина Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Она была главной блондинкой советского кино — с точёным профилем, светлыми волосами и аристократической осанкой. Казалось, у неё есть всё: слава, любовь миллионов, любимая профессия, бриллианты. Однако за этим роскошеством скрывалась глубокая личная драма, о которой Ирина Мирошниченко заговорила лишь на склоне лет. Народная артистка РСФСР сожалела, что у неё нет детей, и называла это «главной чудовищной ошибкой» своей жизни. Почему прима МХТ отказывалась от материнства и кто унаследовал состояние кинозвезды, расскажет «Радио 1».





Содержание «Коллекционер прекрасных дам»: особый экземпляр Олега Ефремова Бессмертие в обмен на материнство «На её бриллианты можно было купить пол-Москвы»: гардеробная легенды «Старательные» воровки: как домработницы грабили приму Кому достались бриллианты Зюганова

«Коллекционер прекрасных дам»: особый экземпляр Олега Ефремова

Олег Ефремов (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Бессмертие в обмен на материнство

«Мне очень жаль, что я не сумела совместить одно с другим. Это абсолютно личное, интимное, и то, с чем я иду в храм». Сам Шатров, по её словам, поддержал это решение: «Миша сказал: «Иди делай аборт и работай». Он знал, как для меня это важно, и в то время это было нормально». Актриса упоминала, что мать тоже считала, что сначала надо «кем-то стать», а ребёнок — дело будущего: «Она говорила мне: «Ну куда ты сейчас? Во-первых, у тебя нет мужа... Подожди», — и это слово я слышу всегда. Я дождалась такого момента, когда уже невозможно ждать».

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«На её бриллианты можно было купить пол-Москвы»: гардеробная легенды

«На бриллианты Ирины Мирошниченко можно было бы приобрести пол-Москвы!», — вспоминала актриса театра «Современник» Людмила Иванова.



Ирина Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Старательные» воровки: как домработницы грабили приму

Кому достались бриллианты Зюганова



Церемония прощания с Ириной Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«У Ирины Петровны есть племянники — дети её единоутробного брата Рудольфа. Насколько мне известно, на сегодняшний день они единственные наследники. Никаких сюрпризов, споров и сложностей в вопросе с наследством, думаю, не будет. Всё будет по закону. Я за этим прослежу», — поделилась подруга артистки с «Комсомольской правдой».