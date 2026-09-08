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«Стась, иди сбрей бороду»: почему Нина Меньшикова 45 лет молча терпела романы мужа и оставалась с ним до конца. Какой удар судьбы её ждал после смерти близкого человека

Нина Меньшикова (Фото: кадр из фильма «В небе «ночные ведьмы»)

Зрители навсегда запомнили Нину Меньшикову по роли мамы Веры в «Девчатах» — той самой, что в сердцах бросает в печку письма неверного мужа, обрывая все связи с прошлым. Это была сцена, полная достоинства и женской силы. Но в жизни актриса была другой: прощала измены, терпела и растворялась в семье. Судьба приготовила ей испытания, которые выдержать было почти невозможно. Как актриса пережила двойной удар и что с ней произошло после трагедии, читайте в материале «Радио 1».



Начало пути: от отказа к признанию

Нина Меньшикова родилась в Москве в 1928 году в обычной семье. Сцену она любила с детства. Яркой «киношной» внешности у неё не было, и с юности она понимала: добиться успеха можно только упорством и твёрдым характером. В 1947 году девушка поступила во ВГИК, в мастерскую Бориса Бабочкина.

Наставник относился к ней с предубеждением: типаж студентки казался ему слишком простым для кино, поэтому и отметки педагог ставил низкие. Столкнувшись с этой предвзятостью, Меньшикова не стала ломать себя или бросать учёбу, а перевелась на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Этот шаг оказался судьбоносным. Герасимов первым увидел в скромной барышне серьёзную драматическую актрису и дал шанс проявить себя.

Знаковая встреча и тайна фронтовика

Будущего мужа, Станислава Ростоцкого, Нина встретила во ВГИКе. На курсе им восхищались, но держался он замкнуто: фронтовик, потерявший ногу, стеснялся протеза и боялся женской жалости. Меньшикова, считавшая себя «серой мышкой», даже не думала, что может ему понравиться. Всё решил случай. Ростоцкий с другом-сценаристом уехал в деревню под Вязниками работать над текстом. Нужна была помощница по хозяйству. Меньшикова, тайно влюблённая в режиссёра, сразу вызвалась помочь.

Нина Меньшикова (Фото: кадр из фильма «Девчата»)
Вдали от московской суеты Станислав увидел в ней то, что ускользало от других: абсолютную искренность, душевное тепло и умение заботиться молча, без лишних обещаний.
Мужчина нашёл в себе силы показать ей своё увечье и спросил напрямую: не испугается ли она жизни с калекой? Нина даже не дрогнула — для окрылённой чувством студентки это не имело значения. Их свадьба в 1956 году была скромной, без пышных гостей и дорогих нарядов, но именно с этого события началась история длиной в 45 лет.

Рождение сына вопреки прогнозам эскулапов

Вскоре после свадьбы медики вынесли строгий вердикт: беременность для Нины смертельно опасна. Последствия перенесённого в юности туберкулёза лёгких делали вынашивание ребёнка колоссальным риском для жизни артистки. Однако Меньшикова приняла осознанное решение. Она сознательно рисковала собой, чтобы подарить мужу ребёнка, и все девять месяцев находилась под строжайшим контролем врачей. В январе 1957 года у пары родился сын Андрей. К счастью, опасения докторов не подтвердились, и мальчик стал главным смыслом их жизни.

Кинокарьера на вторых ролях, служение мужу и мудрость вместо ревности

Меньшикова снялась во многих знаковых лентах: «Девчата», «Чужая родня», «Помни имя своё». За роль учительницы в «Доживём до понедельника» (1968) — единственном фильме, где её задействовал собственный муж, — кинодива получила признание зрителей. Однако высшей государственной наградой стала премия СССР, присуждённая звезде золотой эпохи в 1980 году за пронзительную роль Марьи Ивановны в «Белый Бим Чёрное ухо» — позднем шедевре Ростоцкого. Прима сознательно отказывалась от выгодных предложений, если понимала, что нужна мужу. Ростоцкий, ветеран фронта с подорванным здоровьем, с трудом переносил изнурительные экспедиции.

Нина Меньшикова (Фото: кадр из фильма «Чудотворная»)
Верная жена неизменно ездила с ним: жила в тесных вагончиках, возила с собой чемоданчик с медикаментами, делала уколы и ежедневно обрабатывала раны от натирающего протеза. У народного артиста СССР была репутация ловеласа: сценарист искренне верил, что для создания шедевра обязан влюбиться в исполнительницу главной роли. Его романы на съёмочных площадках стали притчей во языцех в московских кругах.
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«Водка превратила её в злобу»: расстрелянный брат, погибший сын, жена-алкоголичка — через какой ад прошёл Принц из «Золушки» перед поздним счастьем
Меньшикова обо всём знала, но предпочитала тактику молчаливого терпения. Однажды, после съёмок «Героя нашего времени» (1966), режиссёр вернулся домой с непривычной кавказской бородой, намереваясь серьёзно поговорить с женой о разводе. Нина, прекрасно понимавшая природу мимолётных кинематографических увлечений супруга, пресекла драматичный монолог одной бытовой, но очень точной фразой: «Стась, иди немедленно сбрей эту бороду, тебе совсем не идёт!». Этого оказалось достаточно — брак устоял.

Крушение семейного мира

Долгие годы семья казалась нерушимой. Сын Андрей стал известным актёром, режиссёром и каскадёром, прославившись благодаря роли Дениса Давыдова в «Эскадроне гусар летучих» (1980). Ростоцкий-младший в профессиональной среде носил уважительное прозвище «Бешеный». Это было не из-за характера, а из-за его бескомпромиссного подхода к каскадёрской работе. Наследник знаменитой четы принципиально не использовал дублёров в сложных трюках.

Нина Меньшикова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)
Звезда фильма «Девчата» гордилась своими мужчинами, считая свою жизнь состоявшейся. Однако в начале нулевых годов этот мир рухнул. 10 августа 2001 года, по дороге на кинофестиваль в Выборг, у Станислава Ростоцкого за рулём случился обширный инфаркт. Нина была рядом, но спасти мужа не удалось. Вскоре после смерти близкого человека на женщину обрушился новый удар. 5 мая 2002 года сын актрисы Андрей, искавший место для съёмок в горах Сочи, сорвался с утёса у водопада «Девичьи слёзы» и погиб.

Финал и воссоединение

Пережить такую двойную потерю было выше её сил. Единственной связующей нитью с миром для Нины Евгеньевны оставалась внучка Ольга, но здоровье актрисы, никогда прежде не знавшей серьёзных болезней, стремительно пошатнулось. Народная артистка РСФСР перенесла несколько инсультов и угасала на глазах, словно не желая жить в мире без своих главных мужчин. 26 декабря 2007 года, на 80-м году жизни, Нины Меньшиковой не стало. Актрису похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Там уже покоились муж знаменитой исполнительницы Станислав Ростоцкий и сын Андрей.
Арсений Орлов

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