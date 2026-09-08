«Стась, иди сбрей бороду»: почему Нина Меньшикова 45 лет молча терпела романы мужа и оставалась с ним до конца. Какой удар судьбы её ждал после смерти близкого человека
Зрители навсегда запомнили Нину Меньшикову по роли мамы Веры в «Девчатах» — той самой, что в сердцах бросает в печку письма неверного мужа, обрывая все связи с прошлым. Это была сцена, полная достоинства и женской силы. Но в жизни актриса была другой: прощала измены, терпела и растворялась в семье. Судьба приготовила ей испытания, которые выдержать было почти невозможно. Как актриса пережила двойной удар и что с ней произошло после трагедии, читайте в материале «Радио 1».
Начало пути: от отказа к признаниюНина Меньшикова родилась в Москве в 1928 году в обычной семье. Сцену она любила с детства. Яркой «киношной» внешности у неё не было, и с юности она понимала: добиться успеха можно только упорством и твёрдым характером. В 1947 году девушка поступила во ВГИК, в мастерскую Бориса Бабочкина.
Наставник относился к ней с предубеждением: типаж студентки казался ему слишком простым для кино, поэтому и отметки педагог ставил низкие. Столкнувшись с этой предвзятостью, Меньшикова не стала ломать себя или бросать учёбу, а перевелась на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Этот шаг оказался судьбоносным. Герасимов первым увидел в скромной барышне серьёзную драматическую актрису и дал шанс проявить себя.
Знаковая встреча и тайна фронтовикаБудущего мужа, Станислава Ростоцкого, Нина встретила во ВГИКе. На курсе им восхищались, но держался он замкнуто: фронтовик, потерявший ногу, стеснялся протеза и боялся женской жалости. Меньшикова, считавшая себя «серой мышкой», даже не думала, что может ему понравиться. Всё решил случай. Ростоцкий с другом-сценаристом уехал в деревню под Вязниками работать над текстом. Нужна была помощница по хозяйству. Меньшикова, тайно влюблённая в режиссёра, сразу вызвалась помочь. Вдали от московской суеты Станислав увидел в ней то, что ускользало от других: абсолютную искренность, душевное тепло и умение заботиться молча, без лишних обещаний.
Мужчина нашёл в себе силы показать ей своё увечье и спросил напрямую: не испугается ли она жизни с калекой? Нина даже не дрогнула — для окрылённой чувством студентки это не имело значения. Их свадьба в 1956 году была скромной, без пышных гостей и дорогих нарядов, но именно с этого события началась история длиной в 45 лет.
Рождение сына вопреки прогнозам эскулаповВскоре после свадьбы медики вынесли строгий вердикт: беременность для Нины смертельно опасна. Последствия перенесённого в юности туберкулёза лёгких делали вынашивание ребёнка колоссальным риском для жизни артистки. Однако Меньшикова приняла осознанное решение. Она сознательно рисковала собой, чтобы подарить мужу ребёнка, и все девять месяцев находилась под строжайшим контролем врачей. В январе 1957 года у пары родился сын Андрей. К счастью, опасения докторов не подтвердились, и мальчик стал главным смыслом их жизни.
Кинокарьера на вторых ролях, служение мужу и мудрость вместо ревностиМеньшикова снялась во многих знаковых лентах: «Девчата», «Чужая родня», «Помни имя своё». За роль учительницы в «Доживём до понедельника» (1968) — единственном фильме, где её задействовал собственный муж, — кинодива получила признание зрителей. Однако высшей государственной наградой стала премия СССР, присуждённая звезде золотой эпохи в 1980 году за пронзительную роль Марьи Ивановны в «Белый Бим Чёрное ухо» — позднем шедевре Ростоцкого. Прима сознательно отказывалась от выгодных предложений, если понимала, что нужна мужу. Ростоцкий, ветеран фронта с подорванным здоровьем, с трудом переносил изнурительные экспедиции. Верная жена неизменно ездила с ним: жила в тесных вагончиках, возила с собой чемоданчик с медикаментами, делала уколы и ежедневно обрабатывала раны от натирающего протеза. У народного артиста СССР была репутация ловеласа: сценарист искренне верил, что для создания шедевра обязан влюбиться в исполнительницу главной роли. Его романы на съёмочных площадках стали притчей во языцех в московских кругах.
«Водка превратила её в злобу»: расстрелянный брат, погибший сын, жена-алкоголичка — через какой ад прошёл Принц из «Золушки» перед поздним счастьем
Меньшикова обо всём знала, но предпочитала тактику молчаливого терпения. Однажды, после съёмок «Героя нашего времени» (1966), режиссёр вернулся домой с непривычной кавказской бородой, намереваясь серьёзно поговорить с женой о разводе. Нина, прекрасно понимавшая природу мимолётных кинематографических увлечений супруга, пресекла драматичный монолог одной бытовой, но очень точной фразой: «Стась, иди немедленно сбрей эту бороду, тебе совсем не идёт!». Этого оказалось достаточно — брак устоял.