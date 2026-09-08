«Стась, иди сбрей бороду»: почему Нина Меньшикова 45 лет молча терпела романы мужа и оставалась с ним до конца. Какой удар судьбы её ждал после смерти близкого человека

08 сентября 2026, 18:17

Нина Меньшикова (Фото: кадр из фильма «В небе «ночные ведьмы»)

Зрители навсегда запомнили Нину Меньшикову по роли мамы Веры в «Девчатах» — той самой, что в сердцах бросает в печку письма неверного мужа, обрывая все связи с прошлым. Это была сцена, полная достоинства и женской силы. Но в жизни актриса была другой: прощала измены, терпела и растворялась в семье. Судьба приготовила ей испытания, которые выдержать было почти невозможно. Как актриса пережила двойной удар и что с ней произошло после трагедии, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Начало пути: от отказа к признанию Знаковая встреча и тайна фронтовика Рождение сына вопреки прогнозам эскулапов Кинокарьера на вторых ролях, служение мужу и мудрость вместо ревности Крушение семейного мира Финал и воссоединение

Начало пути: от отказа к признанию

Знаковая встреча и тайна фронтовика



Нина Меньшикова (Фото: кадр из фильма «Девчата»)

Рождение сына вопреки прогнозам эскулапов

Кинокарьера на вторых ролях, служение мужу и мудрость вместо ревности



Нина Меньшикова (Фото: кадр из фильма «Чудотворная»)

«Водка превратила её в злобу»: расстрелянный брат, погибший сын, жена-алкоголичка — через какой ад прошёл Принц из «Золушки» перед поздним счастьем

Крушение семейного мира



Нина Меньшикова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Финал и воссоединение