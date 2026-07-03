Муж тайно женился на другой, а сын избавился от фамилии и едва не умер: чем шокировал мать единственный наследник Надежды Бабкиной
Предательство мужа, спровоцировавшее преждевременные роды и мысли о суициде, стало лишь первой главой в истории материнства Надежды Бабкиной. Однако главное испытание ждало ее не в ЗАГСе при виде штампа о новом браке супруга, а в больничной палате, где на полу истекал кровью ее 17-летний сын. Что происходило в жизни артистки и ее единственного наследника, расскажет «Радио 1».
Рождение в атмосфере предательства?На последних сроках беременности Надежда Бабкина пережила предательство мужа — музыканта Владимира Заседателева. Однажды 25-летняя певица увидела то, что разбило ей сердце: любимый мужчина обнимал другую женщину. Шок от увиденного был настолько силён, что спровоцировал преждевременные роды. Позже Бабкина признавалась: после того вероломства её посещали мысли о самоубийстве. Родители Заседателева уговорили молодую певицу не рушить семью, ради ребёнка.
Случайно увидев в паспорте мужа штамп о новом браке, она поняла, что дальше так продолжаться не может.
«Паспорт Володи сам собой открылся на странице «Семейное положение». Руки у меня задрожали, а глаза впились в стоящий на страничке штамп... А в строке «Зарегистрирован брак» стояла уже не моя фамилия», — приводит слова казачки «Экспресс газета».В тот же день молодая женщина забрала сына и ушла, поклявшись, что больше никогда не позволит предать себя. Данила стал для Надежды не просто сыном — ребёнок превратился в смысл существования, главный жизненный проект и живое доказательство того, что матери по плечу любые испытания. Однако в этой гипертрофированной роли уже таилась будущая западня.
Детство без родителей: интернат и звон колоколовСценический образ Бабкиной создавал иллюзию безупречного семейного счастья. Вопреки этому детство Данилы было непростым. Родители почти всё время проводили на гастролях, и мальчик их почти не видел. В основном воспитанием ребёнка занималась бабушка, а иногда и соседи. Когда Даниле исполнилось 11 лет, родственники всерьёз задумались об интернате. Позже в рамках программы «Секрет на миллион» Даниил признался, что его детство нельзя назвать завидным, и вспоминал об этом эпизоде с горечью: «Меня хотели в интернат пристроить. Я говорил: «Вы что, хотите меня вообще не видеть?».
В интернате парня ждали строгий режим и дисциплина, а он привык к свободе и самостоятельности. Повзрослев, молодой человек решил не становиться артистом. Даниил выбрал совершенно иную стезю. Наследник знаменитой матери получил юридическое образование и защитил учёную степень. Свои творческие способности сын народной артистки применил в другой сфере. Мужчина стал звонарем в московском храме Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни. По словам звёздного наследника, служба в храме даёт ему музыкальную самореализацию.
История второго рожденияВ юности с Данилой случилась беда. Они с приятелем частенько катались по Москве на машине отца друга. Взрослые ничего не знали — парни просто брали ключи тайком. Какое-то время всё обходилось без происшествий, пока в 17 лет очередное такое приключение едва не закончилось бедой. Машину занесло на льду, и она влетела в дерево. Последствия той аварии оказались для Данилы очень тяжёлыми.
Видел могилы и просил о смерти: Натали раскрыла жуткую правду об уходе мужа. О чем молчала певица и в каком аду ей пришлось жить
«Выход из этой ситуации был стопроцентно через веру, потому что если не веруешь, тогда не за что зацепиться. Это была жутчайшая авария… Мне позвонили, я приехала в больницу, а там сын лежит на полу, истекая кровью», — припоминала певица в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.Чтобы парень восстановился, Надежда делала всё, что было в её силах. Женщина постоянно находилась рядом и неустанно молилась о выздоровлении юноши. И произошло чудо: Данила пришёл в себя.
«Сын в бессознательном состоянии, ничего не слышит, а во мне собралась мощнейшая божественная сила, я как будто вошла в тело сына. Он глаза открывает и говорит: «Мне плохо, забери меня». Речь шла о трепанации черепа даже. Слава Богу, это не случилось. Я мыла полы в палате, где сын лежал, притаскивала еду, ухаживала за другими детьми, находилась все время там, чтобы Данила знал — он не брошен», — рассказывает Надежда Георгиевна изданию «СтарХит».
Как Бабкина объяснила смену фамилииМного лет Данила жил с фамилией отца — Заседателев. С ней отпрыск знаменитой родственницы пошёл в школу, получил диплом юриста, защитил кандидатскую, строил карьеру, становился профессионалом. Родовое имя знали все, кто окружал выпускника юрфака: сослуживцы, приятели, просто случайные знакомые. А потом — вдруг, в 2019 году, когда Даниле уже шёл 45-й год, — мужчина приходит в ЗАГС и подаёт заявление. Теперь он будет не Заседателев, а Бабкин. Сама «Царица русской песни» объясняла это событие без лишних эмоций.
«Фамилия Бабкина — это бренд. Это имя, которое открывает любые двери. Я объяснила сыну: ты не предаёшь отца, ты берёшь ресурс, который по праву принадлежит тебе», — рассказала об этом в своём посте певица.
Главное сокровище Надежды БабкинойВ 2007 году Данила женился на Татьяне. Эффектная блондинка, владелица сети фитнес-клубов — деловая, красивая, с умными глазами — сразу произвела впечатление на окружение будущего мужа. В браке родились трое детей: Георгий, Вера и Марфа. Для знаменитой бабушки внуки стали самым главным сокровищем.Между супругами царила настоящая идиллия: семья вместе отмечала праздники, выходила в свет, публиковала умилительные снимки в соцсетях. Можно сказать, Татьяна идеально вписалась в клан Бабкиных. Данила занимается юридическими вопросами театра матери, супруга развивает свой бизнес, а наследники растут умными и красивыми.
По словам близкого окружения знаменитой «Казачки Нади», получился союз двух успешных, любящих и преданных своему делу людей, которые к тому же подарили друг другу большую семью. Сам Данила страницы в соцсетях не ведёт. Зато его фотографии, а также снимки жены и детей регулярно появляются в блоге народной артистки России. В 2025–2026 годах в СМИ всплыла информация о возможном разводе Данилы и Татьяны, но официальных подтверждений этим домыслам нет.