Муж тайно женился на другой, а сын избавился от фамилии и едва не умер: чем шокировал мать единственный наследник Надежды Бабкиной

03 июля 2026, 17:21

Надежда Бабкина (Фото: Инстаграм* @ngbabkina)

Предательство мужа, спровоцировавшее преждевременные роды и мысли о суициде, стало лишь первой главой в истории материнства Надежды Бабкиной. Однако главное испытание ждало ее не в ЗАГСе при виде штампа о новом браке супруга, а в больничной палате, где на полу истекал кровью ее 17-летний сын. Что происходило в жизни артистки и ее единственного наследника, расскажет «Радио 1».





Содержание Рождение в атмосфере предательства? Детство без родителей: интернат и звон колоколов История второго рождения Как Бабкина объяснила смену фамилии Главное сокровище Надежды Бабкиной

Рождение в атмосфере предательства?



Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

«Паспорт Володи сам собой открылся на странице «Семейное положение». Руки у меня задрожали, а глаза впились в стоящий на страничке штамп... А в строке «Зарегистрирован брак» стояла уже не моя фамилия», — приводит слова казачки «Экспресс газета».

Детство без родителей: интернат и звон колоколов

История второго рождения

Видел могилы и просил о смерти: Натали раскрыла жуткую правду об уходе мужа. О чем молчала певица и в каком аду ей пришлось жить

«Выход из этой ситуации был стопроцентно через веру, потому что если не веруешь, тогда не за что зацепиться. Это была жутчайшая авария… Мне позвонили, я приехала в больницу, а там сын лежит на полу, истекая кровью», — припоминала певица в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Сын в бессознательном состоянии, ничего не слышит, а во мне собралась мощнейшая божественная сила, я как будто вошла в тело сына. Он глаза открывает и говорит: «Мне плохо, забери меня». Речь шла о трепанации черепа даже. Слава Богу, это не случилось. Я мыла полы в палате, где сын лежал, притаскивала еду, ухаживала за другими детьми, находилась все время там, чтобы Данила знал — он не брошен», — рассказывает Надежда Георгиевна изданию «СтарХит».

Как Бабкина объяснила смену фамилии

«Фамилия Бабкина — это бренд. Это имя, которое открывает любые двери. Я объяснила сыну: ты не предаёшь отца, ты берёшь ресурс, который по праву принадлежит тебе», — рассказала об этом в своём посте певица.

Главное сокровище Надежды Бабкиной