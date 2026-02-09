09 февраля 2026, 14:54

Галина Самохина (Фото: кадр из к/ф «В добрый час!»)

Галина Самохина — актриса, которую помнят по яркому, но короткому взлёту. Её дебют в главной роли в культовом фильме «В добрый час!» мгновенно сделал молодую артистку лицом поколения 1950-х, но вскоре она оказалась обречена на десятки незаметных эпизодов, а личная жизнь превратилась в череду потерь и предательств. 10 февраля исполняется 12 лет со дня её ухода — одинокой, больной и всеми забытой звезды. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство в эвакуации и головокружительный взлёт Личная драма: уход мужа к балерине и смерть дочери Одинокая старость, пожар и смерть



Детство в эвакуации и головокружительный взлёт

Галина Самохина (Фото: кадр из к/ф «Сверстницы»)

Личная драма: уход мужа к балерине и смерть дочери

Галина Самохина (Фото: кадр из к/ф «Шанс»)

«Всё, что я пережила с дочерью, перечеркнуло всю мою жизнь. Это была самая большая боль».

Одинокая старость, пожар и смерть

Галина Самохина (Фото: скриншот т/п «Говорим и показываем» ТК «НТВ»)

«Иногда хорошие ребята приходят, иногда плохие. Кто-то от чистого сердца помогает, а кто-то ищет что своровать, пользуются моей слабостью. Была шкатулочка с украшениями, а сейчас уже и красть нечего».

«В старости Галина Самохина осталась одна. Родственники её бросили, а ведь она не могла ни поесть, ни помыться самостоятельно. Такой участи не заслуживает никто».