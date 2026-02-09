Муж ушел к балерине, а родные люди просто махнули на неё рукой: трагическая судьба звезды фильма «В добрый час!» Галины Самохиной
Галина Самохина — актриса, которую помнят по яркому, но короткому взлёту. Её дебют в главной роли в культовом фильме «В добрый час!» мгновенно сделал молодую артистку лицом поколения 1950-х, но вскоре она оказалась обречена на десятки незаметных эпизодов, а личная жизнь превратилась в череду потерь и предательств. 10 февраля исполняется 12 лет со дня её ухода — одинокой, больной и всеми забытой звезды. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство в эвакуации и головокружительный взлётГалина Самохина родилась 5 июля 1934 года в Москве, в семье инженера-строителя и учительницы, и была младшей из четверых детей. Война перечеркнула детство. Вачале июня 1941 года умер от туберкулёза отец, а в 1942 году семью эвакуировалли в посёлок Косая Гора под Тулой. Именно здесь, в провинциальной школе, и зародилась её мечта о сцене. После посещения гастролирующего театра восьмилетняя Галя спросила у актёра, может ли она стать такой же. Ответ — «Ты можешь стать кем захочешь, нужно только хорошенько постараться» — стал для неё путеводной звездой.
Она старалась. В 1952 году Самохина поступила в ГИТИС и окончила его с отличием. Её карьера началась с ошеломляющего успеха. В 1956 году на экраны вышла мелодрама «В добрый час!» о выпускниках школы, и роль фотографа Марии Алексеевны, невесты героя Леонида Харитонова, принесла 22-летней актрисе всесоюзную славу. Она стала символом целого поколения, ищущего свой путь. В 1958-м последовала роль Александры Епанчиной в экранизации «Идиота» Ивана Пырьева. Казалось, перед талантливой выпускницей открыта дорога к вершине.
Однако этот путь оказался тупиковым. Блестящий старт не получил развития. В последующие 35 лет карьеры Галине Самохиной доставались лишь крошечные, часто немые эпизоды. Она мелькала в толпе «Служебного романа», была покупательницей в «Москва слезам не верит», секретаршей, колхозницей, членом родительского комитета. Её фильмография насчитывает около 70 работ, но подавляющее большинство — роли без слов или вовсе без указания в титрах. Яркая характерная внешность, которая так запомнилась в дебюте, впоследствии словно затерялась в массовке советского кинематографа.
Личная драма: уход мужа к балерине и смерть дочериЗа кадром жизнь актрисы была полна страданий, которые затмили её профессиональные неудачи. Единственным официальным мужем Галины Самохиной был актёр и режиссёр Владимир Граве. Их брак, подаривший в 1959 году дочь Елену, оказался несчастливым. По воспоминаниям, Граве, известный зрителям по роли французского офицера в «Гусарской балладе», был неверен, имел внебрачного сына и в итоге оставил семью, уйдя к балерине Галине Козловой.
Но главная трагедия была впереди. Единственная дочь актрисы, Елена Граве, тяжело заболела. В 1990-е годы, когда карьера Самохиной уже практически завершилась, она была вынуждена бороться за жизнь своего ребёнка. Борьба оказалась проиграна: Елена скончалась в 2003 году, не дожив и до 45 лет. Потрясённая горем актриса позже говорила:
«Всё, что я пережила с дочерью, перечеркнуло всю мою жизнь. Это была самая большая боль».
Пережить утрату Галине Самохиной было нелегко, но она находила утешение в общении с внучками, с которыми проводила большую часть времени. Актриса помогала им с домашними заданиями, давала мудрые советы, а когда они стали старше, оплатила их обучение в престижном университете. Внучки получали от бабушки всю её любовь и заботу, но, к сожалению, отвернулись от неё, когда та нуждалась в их поддержке.
Одинокая старость, пожар и смертьПоследние годы Галина Михайловна доживала в полном одиночестве в своей московской квартире. Она тяжело болела: перенесла четыре инфаркта, страдала от диабета и могла передвигаться только в инвалидном кресле. Первое время ей пытались помогать внучки, Ирина и Марина, однако с годами их визиты становились всё реже, а затем и вовсе сошли на нет. Уход за тяжелобольной, требующей постоянного внимания бабушкой оказался для них долгим и сложным бременем, от которого они предпочли дистанцироваться.
Чтобы не следить за заболевшей бабушкой, внучки оформили для неё помощь соцработников. Однако эта система социальной поддержки, призванная стать спасением, превратилась для актрисы в новое испытание. Позднее в редких разговорах с журналистами Самохина с горечью признавалась:
«Иногда хорошие ребята приходят, иногда плохие. Кто-то от чистого сердца помогает, а кто-то ищет что своровать, пользуются моей слабостью. Была шкатулочка с украшениями, а сейчас уже и красть нечего».
Сначала она пыталась оправдать своих внучек, утверждая, что те просто не знают всей тяжести её состояния. Но незадолго до трагического финала в её словах прозвучала горькая правда: она осознала, что родные люди просто махнули на неё рукой.
О её бедственном положении знали немногие из оставшихся коллег. Актриса Ольга Гобзева, комментируя ситуацию, с болью говорила:
«В старости Галина Самохина осталась одна. Родственники её бросили, а ведь она не могла ни поесть, ни помыться самостоятельно. Такой участи не заслуживает никто».
Эти слова стали страшным эпиграфом к последнему акту жизни Галины Самохиной.
10 февраля 2014 года стал роковым. В тот день соцработники, по невыясненной причине, не пришли к немощной актрисе. Оставшись без помощи, голодная и ослабевшая, Галина Михайловна предприняла отчаянную попытку самостоятельно что-то приготовить. Кое-как добравшись на инвалидной коляске до газовой плиты, она не справилась с огнем. Вспыхнул пожар. Сосед, почуяв дым, выбил дверь, вытащил обессилевшую женщину на улицу и вызвал «скорую». Однако спасти её не удалось. По дороге в больницу у 79-летней актрисы случился очередной, пятый по счету, инфаркт. Многочисленные ожоги дыхательных путей и остановка сердца стали причиной смерти.
Галина Самохина похоронена в Москве. После кремации урна с ее прахом была захоронена на участке № 6, который находится на территории Хованского крематория.