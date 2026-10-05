Муж в постели с другой и дочь, названная в честь любовницы: как звездный диетолог Маргарита Королёва узнала о 40-летней измене

05 октября 2026, 18:54

Маргарита Королёва (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Она похудела сама и сделала на этом карьеру. Клиенты — звёзды первой величины, книги — миллионные тиражи, собственная программа на Первом канале. Но за этим успехом скрывалась личная драма: 40 лет рядом с ней был человек, который, как оказалось, вёл двойную игру. Что пришлось пережить «королеве диет», расскажет «Радио 1».





Содержание Какое событие определило судьбу знаменитого диетолога? Кто из звёздных клиентов ходил к ней за стройностью? Соперница, дочь и суд на 700 миллионов: что вскрылось спустя 40 лет

Какое событие определило судьбу знаменитого диетолога?



Маргарита Королёва с супругом (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кто из звёздных клиентов ходил к ней за стройностью?



Маргарита Королёва (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

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Соперница, дочь и суд на 700 миллионов: что вскрылось спустя 40 лет

«Муж готовил себе почву, чтобы разорвать отношения. Приезжал к детям, говорил: «Вот я здесь, а где и с кем ваша мать — я не знаю». Мне было просто не по себе. Я не понимала, почему у детей сформировалась холодность», — заявила Королёва.

«В комнате лежал муж вместе со своей дамой сердца, она была раздета, но прикрыта. Они спали. Я сделала фото», — приводит воспоминания консультанта Tvcentr.ru.



Маргарита Королёва с мужем Александром и дочкой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я задавала вопросы: «Кому ты пишешь эти стихи?». Они посвящены некой женщине по имени Марина. Нашей девочке, которую он назвал в честь любовницы, только 4–5 месяцев было», — сказала Королёва.

«Когда я зацепилась за него, его уже не стало. Это было не больше четырёх-пяти дней. Я даже, по сути, и не помню этого предложения. У него хотелок было кратно больше», — отмечала диетолог.

«Я вела компанию 50 на 50 с мужем. Но у меня забрали все документы. Бизнес был отторгнут у меня с участием моего мужа и зятя, алчного зятя, которому так хотелось поглотить мой бизнес. Он кричал, что я мошенница, что я обманывала своих близких родственников, пустила по миру его детей. Для меня было всё абсолютно непонятно: почему это произошло. Я очень любила детей, всегда звонила им, потому что не могла приехать — очень много работы», — сообщила диетолог в эфире.