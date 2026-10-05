Муж в постели с другой и дочь, названная в честь любовницы: как звездный диетолог Маргарита Королёва узнала о 40-летней измене
Она похудела сама и сделала на этом карьеру. Клиенты — звёзды первой величины, книги — миллионные тиражи, собственная программа на Первом канале. Но за этим успехом скрывалась личная драма: 40 лет рядом с ней был человек, который, как оказалось, вёл двойную игру. Что пришлось пережить «королеве диет», расскажет «Радио 1».
Какое событие определило судьбу знаменитого диетолога?Маргарита Королёва — российский врач-диетолог, кандидат наук, специалист в области персонифицированной медицины. Эксперт по здоровому питанию публично не раскрывает точную дату своего рождения. Известно только, что она является коренной москвичкой. Официальная биография Королёвой начинается с получения медицинского образования. Девушка с отличием окончила лечебный факультет Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Изначально её специализацией была кардиология — по этому направлению она прошла клиническую ординатуру и впоследствии защитила диссертацию на соискание степени кандидата медицинских наук. В дальнейшем Королёва расширила профессиональные компетенции, получив дополнительное образование в области диетологии, физиотерапии, дерматокосметологии и мезотерапии. Она разработала авторскую программу снижения веса, основанную на принципах сбалансированного питания, и стала одним из наиболее востребованных специалистов в этой области в российском шоу-бизнесе.
В студенческие годы будущая телезвезда вышла замуж за врача-кардиолога Александра Королёва, впоследствии ставшего профессором. На третьем курсе института Маргарита родила дочь Марину. По признанию диетолога, во время беременности она набрала лишние килограммы, что побудило её всерьёз заняться вопросами питания и разработать собственную систему контроля массы тела.
Кто из звёздных клиентов ходил к ней за стройностью?Успешный личный опыт снижения веса и положительные результаты первых пациентов сделали Маргариту востребованным диетологом. В 1990 году при поддержке супруга она открыла Центр эстетической медицины, который предлагал комплексные услуги: программы корректировки фигуры, лечение дерматологических заболеваний, anti-age-терапию и физиотерапию. Параллельно с клинической практикой Королёва занималась научной деятельностью, опубликовав более 20 научных работ и статей по вопросам питания и эстетической медицины. Участие в телевизионных проектах принесло Маргарите узнаваемость.
Она была приглашённым экспертом в программах «Формула красоты», «Худеют все», «Здоровье» с Еленой Малышевой, «Вкус жизни» и «Среда обитания» на Первом канале. Впоследствии дипломированный медик стала автором и ведущей собственной программы «Сытые и стройные». В 2009 году вышла первая книга Королёвой «Лёгкий путь к стройности. Похудеть навсегда!», которая получила широкое признание читателей. В дальнейшем была издана вторая часть — «Дневник питания», а также новинки «Правила сытой стройности», «Лёгкие рецепты для здоровой жизни» и «Лишний вес: ответный удар! Быть стройным просто».
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Бестселлеры переведены на несколько иностранных языков, а их суммарный тираж превысил 2,5 миллиона экземпляров. Королёва стала одним из наиболее востребованных нутрициологов в российской медийной среде. Среди её клиентов в разное время были Андрей Малахов, Тина Канделаки, Николай Басков, Филипп Киркоров, Валерия, Надежда Бабкина и Анита Цой.
Соперница, дочь и суд на 700 миллионов: что вскрылось спустя 40 летСупруг Маргариты Королёвой Александр — врач-кардиолог, профессор, заведующий терапевтическим отделением Клинической больницы № 85 ФМБА России. В 2025 году доктор занял второе место на Всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший терапевт». В отличие от жены, мужчина всегда избегал публичности. В сентябре 2026 года в эфире программы «Пусть говорят» Королёва открыто сообщила о распаде семьи. По её словам, на протяжении 40 лет совместной жизни супруг поддерживал отношения с другой женщиной и настраивал дочь и сына против неё.
«Муж готовил себе почву, чтобы разорвать отношения. Приезжал к детям, говорил: «Вот я здесь, а где и с кем ваша мать — я не знаю». Мне было просто не по себе. Я не понимала, почему у детей сформировалась холодность», — заявила Королёва.По словам Маргариты, однажды она вернулась домой и сразу поняла: что-то не так. Чужая женская обувь, разложенная гладильная доска, незнакомая сумка, полная раковина посуды. Она прошла в спальню и увидела мужа с другой женщиной.
«В комнате лежал муж вместе со своей дамой сердца, она была раздета, но прикрыта. Они спали. Я сделала фото», — приводит воспоминания консультанта Tvcentr.ru.Этой женщиной, по словам Маргариты, оказалась Марина — та самая, чьё имя она уже слышала в разговорах мужа с его матерью. Позже Королёва связала с этой историей ещё одну деталь: их дочь зовут так же, как пассию её благоверного.
«Я задавала вопросы: «Кому ты пишешь эти стихи?». Они посвящены некой женщине по имени Марина. Нашей девочке, которую он назвал в честь любовницы, только 4–5 месяцев было», — сказала Королёва.В настоящее время экс-супруга лекаря ведёт судебные тяжбы с бывшим мужем по поводу раздела имущества и бизнеса. Наследство оценивается примерно в 700 миллионов рублей. Адвокат мужа утверждала, что Александр предлагал оставить экс-супруге активы на 600 млн, себе — на 100 млн, но Маргарита называет это предложение «кратковременной уловкой».
«Когда я зацепилась за него, его уже не стало. Это было не больше четырёх-пяти дней. Я даже, по сути, и не помню этого предложения. У него хотелок было кратно больше», — отмечала диетолог.Женщина рассказала также Дмитрию Борисову о том, что зять оставил её без дела всей жизни.
«Я вела компанию 50 на 50 с мужем. Но у меня забрали все документы. Бизнес был отторгнут у меня с участием моего мужа и зятя, алчного зятя, которому так хотелось поглотить мой бизнес. Он кричал, что я мошенница, что я обманывала своих близких родственников, пустила по миру его детей. Для меня было всё абсолютно непонятно: почему это произошло. Я очень любила детей, всегда звонила им, потому что не могла приехать — очень много работы», — сообщила диетолог в эфире.