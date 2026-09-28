Стал причиной увольнения с Первого канала, душил и едва не довел до выкидыша: куда пропала ведущая «Доброго утра» Анастасия Трегубова

28 сентября 2026, 16:53

Анастасия Трегубова (Фото: Инстаграм* @atregubova)

Она девять лет вела «Доброе утро» на Первом канале, а потом просто исчезла из эфира. Поклонники гадали, что случилось, но правда оказалась страшнее любых предположений. За образом успешной телеведущей и многодетной матери скрывалась история, о которой Анастасия Трегубова решилась рассказать только спустя годы. Почему она ушла с Первого канала и что заставило её молчать так долго, читайте в материале «Радио 1».





Содержание От эротических съёмок до «Доброго утра»: как Трегубова покорила ТВ Она врала врачам, чтобы скрыть правду. История, о которой больно говорить Что заставляло телеведущую сохранять брак, несмотря на абьюз? «Я очень долго терпела»: откровения телеведущей

От эротических съёмок до «Доброго утра»: как Трегубова покорила ТВ

Она врала врачам, чтобы скрыть правду. История, о которой больно говорить



Анастасия Трегубова и Антон Привольнов (Фото: Инстаграм* @atregubova)

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«Думаю, вы слышите, что сейчас у меня несколько другой тембр… Он стал таким потому, что этот человек пытался удушить меня. Две недели я не могла разговаривать от слова «совсем». Пришлось взять отпуск, а потом обратиться в клинику и придумать историю, будто играла в баскетбол и мне случайно попали мячом по горлу. Это далеко не единственная травма. У меня были повреждены барабанная перепонка, сетчатка глаза. Сложно описать моё состояние, больно и стыдно об этом говорить, но я не хочу, чтобы люди продолжали сталкиваться с домашним насилием и молчали», — рассказала Трегубова в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

Что заставляло телеведущую сохранять брак, несмотря на абьюз?



Анастасия Трегубова (Фото: Инстаграм* @atregubova)

«Почему не ушла тогда? Наверное, потому что беременная думает в первую очередь о ребёнке, которому нужна семья. Потому и гнала мрачные мысли прочь, но действительность оказалась жёстче», — откровенно ответила Анастасия.

«Я очень долго терпела»: откровения телеведущей

«В 2025 году я часто намекала, что в моей жизни сейчас непросто. Без деталей. Кто рядом — тот и так всё знал. Я очень долго терпела. Иногда казалось, что уже на автомате. Поддержки не всегда хватало, но я справлялась сама, как могла. Даже когда со мной поступали плохо. За этот год я точно поняла одну вещь: мне нужна броня, и она у меня есть. Спасибо всем вам! Потому что я мать. И у меня четверо детей. Теперь моя броня — это мои люди, мои друзья. Те, кто за меня и кто пойдёт дальше рядом. А всем остальным… Каждый получит по заслугам. Справедливость всё равно восторжествует. Спасибо тем, кто был рядом. И тем, кто читает это и остаётся. Я иду дальше. И я знаю, что вы рядом! Привет, 2026-й!» — писала в соцсетях Анастасия.



Анастасия Трегубова (Фото: Инстаграм* @atregubova)

«Я находилась в абьюзе. Очень сожалею, что личная жизнь повлияла на мою карьеру. Говорю сейчас, и слёзы наворачиваются. Работа всегда была одним из важнейших факторов моей жизни», — приводит слова мамы четверых детей «КП».