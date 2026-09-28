Стал причиной увольнения с Первого канала, душил и едва не довел до выкидыша: куда пропала ведущая «Доброго утра» Анастасия Трегубова
Она девять лет вела «Доброе утро» на Первом канале, а потом просто исчезла из эфира. Поклонники гадали, что случилось, но правда оказалась страшнее любых предположений. За образом успешной телеведущей и многодетной матери скрывалась история, о которой Анастасия Трегубова решилась рассказать только спустя годы. Почему она ушла с Первого канала и что заставило её молчать так долго, читайте в материале «Радио 1».
От эротических съёмок до «Доброго утра»: как Трегубова покорила ТВАнастасия Трегубова родилась и выросла в подмосковной Апрелевке. Девочка всегда была активной и энергичной, посещала музыкальную школу и различные кружки. После окончания школы она переехала в Москву и поступила в столичный вуз на экономический факультет. Получив диплом в 2004 году, она начала строить карьеру в модельном бизнесе и на телевидении. Девушка снялась в эротических фотосессиях для мужских журналов, которые мгновенно сделали её популярной, и параллельно участвовала в съёмках музыкальных клипов, в том числе у Димы Билана и Андрея Губина. Следующим шагом стало телевидение.
Трегубова прошла обучение на курсах телеведущих в телецентре «Останкино», и результат не заставил себя ждать. Её карьера на ТВ началась с должности журналиста на канале ТВЦ. А затем Настя перешла на MTV Russia и стала ведущей программы «По фитнесу», посвящённой здоровому образу жизни. Однако вскоре проект закрылся из-за низких рейтингов, и бывшая модель продолжила работать в различных телепередачах и шоу. Наибольшую известность ей принесла должность ведущей программы «Доброе утро» на «Первом канале». В паре с Антоном Привольновым теледива проработала в этом проекте девять лет, а затем исчезла.
Она врала врачам, чтобы скрыть правду. История, о которой больно говоритьВ начале карьеры в СМИ периодически появлялись неподтверждённые слухи о романах Анастасии с певцом Димой Биланом и телеведущим Антоном Привольновым. Сами артисты эту информацию не комментировали, и впоследствии Трегубова опровергла эти домыслы, рассказав о своей реальной семейной жизни.Телеведущая состояла в браке с предпринимателем Александром, работающим в строительной сфере. У пары четверо детей: дочь Елизавета (2007 год), сын Михаил (2011 год), Ника (2018 год) и Игорь (2019 год). По словам Трегубовой, в начале отношений супруг поддерживал профессиональную деятельность жены, однако во время первой беременности начал настаивать на увольнении.
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В дальнейшем ограничения коснулись и социальных контактов молодой женщины: супруг мог забрать телефон и ключи от автомобиля, чтобы предотвратить встречи с друзьями. Позже телеведущая публично заявила о фактах домашнего насилия в браке. По словам звезды, супруг применял физическую силу, что привело к временной потере голоса.
«Думаю, вы слышите, что сейчас у меня несколько другой тембр… Он стал таким потому, что этот человек пытался удушить меня. Две недели я не могла разговаривать от слова «совсем». Пришлось взять отпуск, а потом обратиться в клинику и придумать историю, будто играла в баскетбол и мне случайно попали мячом по горлу. Это далеко не единственная травма. У меня были повреждены барабанная перепонка, сетчатка глаза. Сложно описать моё состояние, больно и стыдно об этом говорить, но я не хочу, чтобы люди продолжали сталкиваться с домашним насилием и молчали», — рассказала Трегубова в интервью журналу «Антенна-Телесемь».
Что заставляло телеведущую сохранять брак, несмотря на абьюз?Несмотря на ухудшение отношений, Настя сохраняла брак во время последующих беременностей, рассчитывая воспитывать наследников в полной семье.
«Почему не ушла тогда? Наверное, потому что беременная думает в первую очередь о ребёнке, которому нужна семья. Потому и гнала мрачные мысли прочь, но действительность оказалась жёстче», — откровенно ответила Анастасия.Окончательное решение о разводе было принято, когда младшие дети подросли; бракоразводный процесс завершился в начале 2025 года. Трегубова также сообщила, что после развода бывший супруг продолжал оказывать на неё давление: следил, угрожал и пытался восстановить контакт через общих знакомых.
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«В 2025 году я часто намекала, что в моей жизни сейчас непросто. Без деталей. Кто рядом — тот и так всё знал. Я очень долго терпела. Иногда казалось, что уже на автомате. Поддержки не всегда хватало, но я справлялась сама, как могла. Даже когда со мной поступали плохо. За этот год я точно поняла одну вещь: мне нужна броня, и она у меня есть. Спасибо всем вам! Потому что я мать. И у меня четверо детей. Теперь моя броня — это мои люди, мои друзья. Те, кто за меня и кто пойдёт дальше рядом. А всем остальным… Каждый получит по заслугам. Справедливость всё равно восторжествует. Спасибо тем, кто был рядом. И тем, кто читает это и остаётся. Я иду дальше. И я знаю, что вы рядом! Привет, 2026-й!» — писала в соцсетях Анастасия.Больше всего Трегубова жалела, что из-за мужа ушла с «Первого канала».
«Я находилась в абьюзе. Очень сожалею, что личная жизнь повлияла на мою карьеру. Говорю сейчас, и слёзы наворачиваются. Работа всегда была одним из важнейших факторов моей жизни», — приводит слова мамы четверых детей «КП».Сейчас она работает на телеканале «Москва 24» ведущей новостей.