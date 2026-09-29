«Роль ее мужчины выполнял я»: признание внука, брошенные мужья и долгожданный памятник на могиле. Как жила любвеобильная бабушка Ивана Урганта

29 сентября 2026, 16:05

Нина Ургант (Фото: кадр из фильма «Люди, как реки»)

В 11 лет она чудом выжила в оккупированном Даугавпилсе, где её мать тайком приносила детям хлеб, рискуя жизнью. Позже Нина Ургант стала одной из самых узнаваемых актрис советского кино — её Рая из «Белорусского вокзала» заставляла плакать миллионы. А в личной жизни трижды выходила замуж и трижды оставалась одна. Почему любвеобильная бабушка Ивана Урганта так и не нашла семейного счастья и как народная артистка РСФСР провела последние годы, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы будущей знаменитости Образование и первый брак Дом, полный звёзд, и браки, которые рушились. История Нины Ургант Роль в фильме «Белорусский вокзал» Последние годы жизни и болезнь Смерть и похороны основательницы династии Семья и творческое наследие

Ранние годы будущей знаменитости



Мария Петровна (Фото: кадр @andrei.urgant)

«Странно, что семья осталась жива, ведь Николай Андреевич был майором НКВД, членом партии, коммунистом. Его семья должна была уехать в концлагерь либо должна была быть уничтожена. Остались в живых бабушка, трое детей и моя мама. Если бы она погибла, то не было бы меня, моего сына и внуков», — отметил артист.

«Так что ни фашисты, ни наши семью не уничтожили, как это было принято. Так что были живы и радуемся по сей день», — цитирует шоумена «Пятый канал».

Образование и первый брак

Дом, полный звёзд, и браки, которые рушились. История Нины Ургант



Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

Роль в фильме «Белорусский вокзал»

«Половой жизнью жить не буду»: голые женщины, оружие и беспорядок. Ксения Собчак показала, как жак живёт эрудит-девственник Вассерман в свои 73 года

Последние годы жизни и болезнь



Иван Ургант (Фото: Инстаграм* @urgantcom)

«Чтобы число твоих кошек, на радость членам твоей семьи, не увеличивалось, но и, на радость тебе, не уменьшалось», — цитирует Урганта «КП».

Смерть и похороны основательницы династии

Семья и творческое наследие



Нина Ургант (Фото: кадр из фильма «Белорусский вокзал»)

«Бабушке я обязан фамилией, и поверьте мне, я хорошо знаю свою страну и теорию относительности, никогда бы на телевидении не было бы программы «Вечерний Милиндер». Так что, Нина Николаевна, спасибо тебе за это!» — поделился сценарист.

«Мы много времени проводили вдвоём. Я никогда не видел бабушку замужем: к тому моменту, когда я появился, все её замужества уже закончились. Для меня она всегда существовала отдельно, роль её мужчины исполнял я», — вспоминал шоумен.