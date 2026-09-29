«Роль ее мужчины выполнял я»: признание внука, брошенные мужья и долгожданный памятник на могиле. Как жила любвеобильная бабушка Ивана Урганта
В 11 лет она чудом выжила в оккупированном Даугавпилсе, где её мать тайком приносила детям хлеб, рискуя жизнью. Позже Нина Ургант стала одной из самых узнаваемых актрис советского кино — её Рая из «Белорусского вокзала» заставляла плакать миллионы. А в личной жизни трижды выходила замуж и трижды оставалась одна. Почему любвеобильная бабушка Ивана Урганта так и не нашла семейного счастья и как народная артистка РСФСР провела последние годы, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы будущей знаменитостиНина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. Отец будущей артистки имел эстонские корни, мать была русской; женщина занималась хозяйством и воспитывала четверых детей: Владимира, Германа, Галины и Нины. Глава семьи был военным, поэтому семья часто меняла место жительства.
В 1940 году они переехали в Даугавпилс (Латвийская ССР) в связи со службой отца. Во время Великой Отечественной войны, после начала оккупации, 11-летняя Нина Ургант вместе с матерью, младшими братьями и сестрой осталась в городе. Мария Петровна работала грузчиком в булочной и тайно от фашистов приносила детям буханку хлеба, подвергая себя смертельной опасности. Позже, по словам актёра Андрея Урганта, бабушка работала на немецкой кухне и приносила детям очистки. Одному из наследников пришлось вместе с отцом идти на фронт.
«Странно, что семья осталась жива, ведь Николай Андреевич был майором НКВД, членом партии, коммунистом. Его семья должна была уехать в концлагерь либо должна была быть уничтожена. Остались в живых бабушка, трое детей и моя мама. Если бы она погибла, то не было бы меня, моего сына и внуков», — отметил артист.С особой болью Андрей говорил о том, что его бабушку могли казнить свои — из-за того, что она работала у немцев. Но обошлось.
«Так что ни фашисты, ни наши семью не уничтожили, как это было принято. Так что были живы и радуемся по сей день», — цитирует шоумена «Пятый канал».
Образование и первый бракПосле окончания Великой Отечественной войны Нина Ургант переехала в Ленинград, где поступила в местный театральный институт имени А. Н. Островского (ныне РГИСИ), успешно завершив обучение в 1953 году. В студенческие годы актриса вышла замуж за своего сокурсника Льва Милиндера. В 1956 году в этом браке родился сын Андрей, который впоследствии также выбрал профессию артиста. Первый брак Нины Ургант продлился недолго. По информации биографических изданий, причиной развода супругов стала неверность Милиндера. После расставания актриса воспитывала сына одна, совмещая материнство с началом профессиональной карьеры в театре.
Дом, полный звёзд, и браки, которые рушились. История Нины УргантВторым избранником Нины Ургант стал актёр Геннадий Воропаев, получивший широкую известность после выхода фильма «Вертикаль». Брак продлился около семи лет и распался из-за алкогольной зависимости Воропаева. Впоследствии мужчина женился повторно. Артист скончался в 2001 году от инсульта. Третий раз кинодива пошла под венец с балетмейстером Кириллом Ласкари. Он был младше возлюбленной на семь лет. Её сына принял как своего и сумел с ним подружиться. Дом звёздной пары был всегда открыт для гостей: здесь бывали Миронов, Высоцкий и другие известные люди эпохи. Но брак не был безоблачным. Ласкари мечтал о собственном ребёнке, а Ургант не хотела делать паузу в карьере. Это и стало причиной конфликтов. Через семь лет супруги расстались.
Роль в фильме «Белорусский вокзал»Широкую всенародную известность Нине Ургант принесла роль бывшей фронтовой медсестры Раи в военной драме «Белорусский вокзал» (1970) режиссёра Андрея Смирнова. Партнёрами актрисы по съёмочной площадке стали Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Алексей Глазырин и Всеволод Сафонов. Ключевым эпизодом картины стала сцена исполнения героиней Ургант песни Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» (известной также по первой строчке «Здесь птицы не поют»).
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В своих интервью актриса отмечала, что при создании этого образа она опиралась на личные детские воспоминания о жизни в оккупированном Даугавпилсе в годы Великой Отечественной войны. Эта работа стала одной из самых знаковых в её фильмографии и обеспечила ей признание зрителей, многие из которых, включая ветеранов войны, ассоциировали её героиню с реальными фронтовичками.
Последние годы жизни и болезньВ 2014 году Нина Ургант публично подтвердила информацию о том, что страдает болезнью Паркинсона. По сообщениям СМИ и воспоминаниям коллег, первые симптомы заболевания проявились у актрисы ещё в конце 2000-х годов. Прогрессирование болезни сопровождалось тремором и ограничением подвижности, что вынудило женщину отказаться от активной общественной деятельности и практически прекратить выходы из дома. Несмотря на уговоры Андрея и внука, телеведущего Ивана Урганта, переехать в Москву, чтобы находиться ближе к столичным медицинским центрам, актриса отказалась покидать Санкт-Петербург. Последние годы артистка жила в культурной столице и в загородном доме. По состоянию здоровья пожилой актрисе пришлось расстаться с питомцами, которых у неё всегда было много. В своём поздравлении бабушке с юбилеем в 2009 году Иван шутил по поводу количества животных своей пожилой родственницы.
«Чтобы число твоих кошек, на радость членам твоей семьи, не увеличивалось, но и, на радость тебе, не уменьшалось», — цитирует Урганта «КП».
Смерть и похороны основательницы династииНина Ургант скончалась 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет. Церемония прощания с актрисой состоялась в Александринском театре, после чего народная артистка РСФСР была погребена на Комаровском кладбище. Местом захоронения стал семейный участок рядом с Валерией Киселевой — матерью телеведущего Ивана Урганта. Первоначально на могиле был установлен деревянный крест.
Отсутствие постоянного памятника в течение длительного времени вызвало общественный резонанс и обсуждение в прессе. Андрей Ургант в интервью объяснял задержку не только тщательной разработкой концепции монумента, но и техническими сложностями: кладбище очень тесное, и транспортировка камня требует специальной техники. Летом 2024 года на месте захоронения был установлен постоянный памятник, представляющий собой гранитную плиту с бронзовым барельефом.
Семья и творческое наследиеНина Ургант стала родоначальницей известной творческой династии. Её сын, Андрей, продолжил семейную традицию. Наследник стал актёром театра и кино, а также телеведущим. Наибольшую медийную известность из потомков актрисы получил её внук, Иван Ургант — популярный телеведущий. На протяжении своей карьеры юморист неоднократно упоминал бабушку в эфире программы «Вечерний Ургант», рассказывая о её влиянии на карьеру младшего отпрыска.
«Бабушке я обязан фамилией, и поверьте мне, я хорошо знаю свою страну и теорию относительности, никогда бы на телевидении не было бы программы «Вечерний Милиндер». Так что, Нина Николаевна, спасибо тебе за это!» — поделился сценарист.Также потомок военного офицера вспоминал о близких отношениях со знаменитой родственницей и её роли в его жизни.
«Мы много времени проводили вдвоём. Я никогда не видел бабушку замужем: к тому моменту, когда я появился, все её замужества уже закончились. Для меня она всегда существовала отдельно, роль её мужчины исполнял я», — вспоминал шоумен.Помимо Ивана, у Нины Николаевны остались другие внуки и правнуки. Творческое наследие актрисы включает десятки ярких ролей в театре и знаковые работы в советском и российском кинематографе, которые закрепили за ней статус одной из ключевых фигур отечественной сцены и экрана второй половины XX — начала XXI века.